മുങ്ങി കുളിച്ചും നീന്തിത്തുടിച്ചും 200ലേറെ പേർ; ഇരുവഞ്ഞിപ്പുഴയുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനായി "സൗഹൃദ നീന്തലും കൂട്ടക്കുളിയും"
ആർക്കും പുഴയിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും നീർനായകൾ പെറ്റു പെരുകിയതോടെയാണ് അൽപം കാലം മുമ്പ് വരെ പുഴയെ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞവർ ഇരുവഞ്ഞി പുഴയിൽ ഇറങ്ങാതായത്.
Published : February 3, 2026 at 8:24 PM IST
കോഴിക്കോട്: "ദേ ഈ പുഴയുടെ കര പിടിച്ച് നടന്നാൽ അറബിക്കടലാ. അതിനി എത്ര കടവത്ത് ഏത് തോണിക്കാരൻ കുത്തി നിർത്തിയാലും ഇരവഞ്ഞി പുഴ അറബിക്കടലിൽ എത്തുക തന്നെ ചെയ്യും.
ഇരുവഞ്ഞി അറബിക്കടലിനുള്ളതാണെങ്കിൽ കാഞ്ചന മൊയ്തീനുള്ളതാ.. ഇത് മൊയ്തീൻ്റെ വാക്കാ..വാക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ സത്യം....."
എന്ന് നിൻ്റെ മൊയ്തീൻ എന്ന സിനിമ കണ്ടവരാരും തന്നെ ഈ ഡയലോഗോ ഇരവഞ്ഞി പുഴയോ മറക്കാനിടയില്ല. വളഞ്ഞും പുളഞ്ഞും ചാലിയറിലേക്ക് ഒഴുകിയിരുന്ന ഈ പുഴ ഒരു നാടിൻ്റെയാകെ ജീവ നാഡിയായിരുന്നു.
കക്ക പെറുക്കിയും തീരത്ത് കൃഷി ചെയ്തും പുഴമണൽ വാരിയും പുഴയിൽ നീന്തിത്തുടിച്ചുമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരുന്നവർ പതിയെ പുഴയെ ഉപേക്ഷിച്ചു വിട്ട് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ.
ഓരോ തവണയും പുഴയിലേക്ക് ഇറങ്ങാനായി ഒന്ന് കാലു വെച്ചാൽ ആക്രമണകാരികളായ നീർനായകൾ കുതിച്ചെത്തി ആക്രമിക്കുക പതിവായിരുന്നു. മിക്ക ദിവസവും നിരവധി പേർക്കാണ് ഇരുവഞ്ഞിപ്പുഴയിലെ ഓരോ കടവുകളിൽ നിന്നും നീർനായകളുടെ കടിയേൽക്കാറുള്ളത്.
എന്നാൽ ഈ വെല്ലുവിളികളെയെല്ലാം തരണം ചെയ്ത് ഇരുവഞ്ഞിപുഴയെ വീണ്ടും തിരിച്ച് പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമമായിട്ടാണ് എൻ്റെ സ്വന്തം ഇരുവഞ്ഞിപ്പുഴ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. കൂട്ടക്കുളിയും സൗഹൃദ നീന്തലും നടത്തിയാണ് ഭയന്നു മാറിയവരെ വീണ്ടും ഇരുവഞ്ഞിപ്പുഴയിലേക്ക് തിരികെ വിളിക്കുന്നത്.
ഇരുന്നൂറിലേറെ പേരാണ് കൊടിയത്തൂർ കോട്ടമുറി കടവിൽ നടന്ന കൂട്ടക്കുളിയിലും സൗഹൃദ നീന്തലിലും പങ്കെടുക്കാനായി എത്തിയത്. ഏഴു വയസുകാരനായ കുട്ടി മുതൽ എഴുപത് വയസുകാരൻ വരെ ഇരുവഞ്ഞിപ്പുഴയിലെ കൂട്ടക്കുളിയിലും സൗഹൃദ നീന്തലിലും പങ്കെടുത്തു.
ആദ്യം തന്നെ ഒത്തൊരുമയോടെ പുഴ സംരക്ഷണ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിയാണ് എല്ലാവരും പുഴയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. മുക്കം നഗരസഭയുടെ 'നീന്തി വാ മക്കളെ' പദ്ധതിയുടെ ബ്രൻഡ് അംബാസിഡറായ റെന ഫാത്തിമ ഇരുവഞ്ഞിയുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഊളിയിട്ടുകൊണ്ട് സൗഹൃദ നീന്തൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
"എൻ്റെ സ്വന്തം ഇരുവഞ്ഞി കുട്ടായ്മ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിലധികമായി ഇരുവഞ്ഞിപ്പുഴയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി വരുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനമായിരുന്നു നടത്തിയിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കൊറോണക്ക് ശേഷം നീർനായയുടെ ശല്യം കാരണം ജനങ്ങൾ പുഴയിൽ നിന്ന് അകന്നു.
പുഴയിൽ നിന്ന് അകന്ന ജനങ്ങളെ പുഴയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും നീർനായയുടെ ശല്യമില്ലാതെ കുളിക്കാനുള്ള സൗകര്യം അധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടിയാണ് സ്വന്തം ഇരുവഞ്ഞി കൂട്ടായ്മ കൂട്ടക്കുളിയും സൗഹൃദ നീന്തലും ഇവിടെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്", എൻ്റെ സ്വന്തം ഇരുവഞ്ഞി കൂട്ടയ്മ കൺവീനർ പി കെ സി മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു.
മാവൂരിൽ നിന്നെത്തിയ ചാലിയാർ കൂട്ടായമയിലെ എഴുപത്തി അഞ്ച് പേരും പുഴയിലെ ഓളപ്പരപ്പിനു മുകളിൽ ഏറെ നേരം ശവാസനം ചെയ്തത് കാഴ്ച കാണാൻ എത്തിയവർക്ക് പ്രത്യേക അനുഭൂതിയാണ് നൽകിയത്. മുങ്ങി കുളിച്ചും പുഴയുടെ മറുകരയിലേക്ക് നീന്തിത്തുടിച്ചും ഒരുപാട് നേരം എല്ലാവരും ഇരുവഞ്ഞിയെ ആശ്ലേഷിച്ചു.
"ഇവിടുത്തെ നീന്തൽ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഈ ഭാഗത്തുള്ള ആളുകൾകൊക്കെ ഇരുവഞ്ഞി പുഴയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ മടിയായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ അവസരത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ മാവൂർ ഡൈവേഴ്സിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 75 ഓളം ആളുകൾ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നത്.
ഇവിടെ വന്ന് ഈ പുഴയിലൂടെ നീന്തലിലുള്ള മടി ഒഴിവാക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത്. ഇവിടെയുള്ള നാട്ടുകാരോട് പറയാനുള്ളത് ദിവസവും ഒരു കൃത്യ സമയത്ത് എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്ന് പുഴയിൽ ഇറങ്ങുക അപ്പോൾ നീർനായ ശല്യം ഉണ്ടാവില്ല", ചാലിയാർ കുട്ടായ്മ അംഗം ഷംസുദ്ദീൻ പറഞ്ഞു.
ഇരുവഞ്ഞി പുഴയിൽ ഇറങ്ങിയവർക്ക് എല്ലാവിധ സുരക്ഷയും ഒരുക്കാൻ മുക്കം ഫയർ യൂണിറ്റും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. പ്രദേശത്തെ കനോയിങ് താരങ്ങളും നീന്താൻ എത്തിയവർക്ക് പിന്തുണയുമായി ഒപ്പം കൂടി. അങ്ങനെ നാടിൻ്റെ ജീവസായ ഇരുവഞ്ഞിപ്പുഴയെ ഏറെ കാലത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും പഴയ പ്രതാപത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുപിടിക്കും എന്ന ഉറപ്പാണ് കൂട്ടക്കുളിയിലൂടെയും സൗഹൃദ നീന്തലിലൂടെയും കൈമാറുന്നത്.
