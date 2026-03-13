ഇന്ന് ഫ്രൈഡേ 13: യാത്രകൾ പോലും മാറ്റിവെച്ച് വിദേശികൾ, അക്കത്തിന് പിന്നിലെ ഭയത്തിന് കാരണങ്ങളിതാ
പാരസ്കിവിഡേകാട്രിയാഫോബിയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ അന്ധവിശ്വാസം വിമാന കമ്പനികൾക്ക് കോടികളുടെ നഷ്ടമാണുണ്ടാക്കുന്നത്. ബൈബിളിലെ പരാമർശങ്ങളും ചരിത്ര ദുരന്തങ്ങളും ഹൊറർ സിനിമകളുമാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ.
Published : March 13, 2026 at 7:58 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തിൽ ഏറ്റവും അശുഭകരമായി കണക്കാക്കുന്ന ദിവസമാണ് ഫ്രൈഡേ 13 അഥവാ പതിമൂന്നാം തീയതിയും വെള്ളിയാഴ്ചയും ഒത്തുവരുന്ന ദിനം. ഈ ദിവസം ദൂരയാത്രകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആളുകൾ മടിക്കുന്നതിനാൽ വിമാന കമ്പനികൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്ത യാത്രകൾ പോലും വിദേശികൾ മാറ്റിവയ്ക്കുമ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന കമ്പനികളുടെ പ്രതിദിന നഷ്ടം നൂറുകോടിയിലേറെ രൂപയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.
അന്ധവിശ്വാസത്തിൻ്റെ വേരുകൾ
അമേരിക്കയിലാണ് പതിമൂന്നാം തീയതിയും വെള്ളിയാഴ്ചയും ഒത്തുവരുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത്. ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച്, നവംബർ മാസങ്ങളിൽ പതിമൂന്നാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് വരുന്നത്. ഈ ദിവസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അകാരണമായ ഭയത്തെ ശാസ്ത്രീയമായി പാരസ്കിവിഡേകാട്രിയാഫോബിയ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഗ്രീക്ക് പദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ പേര് ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരം അന്ധവിശ്വാസം മൂലം വിദേശികൾ ഈ ദിവസം നല്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതാണ് പതിവ്. ആശങ്ക കാരണം പലരും വീടിന് പുറത്തിറങ്ങാനോ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാനോ യാത്ര ചെയ്യാനോ പോലും തയാറാകാറില്ല. പതിമൂന്നാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച ദൗർഭാഗ്യം കൊണ്ടു വരുമെന്ന വിശ്വാസത്തിന് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുണ്ട്. വിമാനയാത്രകളെയും വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയെയും ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഈ ഭയം പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് പടർന്നിട്ടുണ്ട്.
സംഖ്യാശാസ്ത്രവും മതപരമായ പശ്ചാത്തലവും
ബൈബിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കൂടുതലായും ഈ അന്ധവിശ്വാസം നിലനിൽക്കുന്നത്. പന്ത്രണ്ട് എന്നത് പൂർണതയുടെ സംഖ്യയായാണ് പാശ്ചാത്യർ പൊതുവെ കണക്കാക്കുന്നത്. പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങൾ, പന്ത്രണ്ട് രാശികൾ എന്നിവ ഇതിന് ഉദാഹരണമായി അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. എന്നാൽ പതിമൂന്ന് എന്നത് അതിനപ്പുറമുള്ള അപൂർണമായ സംഖ്യയായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ബൈബിളിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത യൂദാസ് അന്ത്യ അത്താഴത്തിലെ പതിമൂന്നാമത്തെ അതിഥിയായിരുന്നെന്നത് ദൗർഭാഗ്യത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണമായി ഇവർ പറയുന്നു. കൂടാതെ ചരിത്രത്തിലെ പല ദുരന്തങ്ങളും നടന്നത് വെള്ളിയാഴ്ചകളിലാണെന്ന വിശ്വാസവും ഈ ഭയത്തിന് പിന്നിലുണ്ട്. ഇത് കേവലമൊരു വിശ്വാസം എന്നതിലുപരി ജനങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ തന്നെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒന്നായി മാറിയിരിക്കുന്നു.
ചരിത്രത്തിലെ ദുരന്തങ്ങളും സ്വാധീനവും
ചരിത്രത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച പതിമൂന്നാം തീയതികളിൽ വലിയ ദുരന്തങ്ങൾ നടന്നതായി അന്ധവിശ്വാസികൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ ബക്കിങ്ഹാം കൊട്ടാരത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ബോംബാക്രമണം ഇതിനൊരു ഉദാഹരണമായി അവർ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു. കൂടാതെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ കോസ്റ്റ കോൺകോർഡിയ കപ്പൽ ദുരന്തം നടന്നതും സമാനമായൊരു ദിവസത്തിലാണെന്ന് ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിലെ ഭയം വർധിപ്പിക്കാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും യാദൃച്ഛികമായി നടക്കുന്ന അപകടങ്ങളെപ്പോലും ഈ ദിവസവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന പ്രവണതയും കാണാൻ സാധിക്കും. അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ഇത്തരം വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറയുമില്ലെങ്കിലും ആളുകൾ ഇത് ശക്തമായി വിശ്വസിച്ചു പോരുന്നു.
സിനിമയും ജനകീയ സംസ്കാരവും
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഫ്രൈഡേ 13 എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഹൊറർ സിനിമ ജനങ്ങൾക്കിടയിലെ ഈ അന്ധവിശ്വാസത്തിന് കൂടുതൽ കരുത്ത് പകർന്നു. ക്രിസ്റ്റൽ ലേക്ക് എന്ന സാങ്കല്പിക ക്യാമ്പിൽ ജേസൺ എന്ന കൊലയാളി നടത്തുന്ന തുടർക്കൊലകളാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം. ലോകപ്രശസ്തമായ ആ ഹൊറർ സിനിമയിലൂടെ പതിമൂന്നാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച പുറത്തിറങ്ങിയാൽ അശുഭകരമായ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമെന്ന വിശ്വാസം ജനമനസുകളിൽ അടിയുറച്ചു. ഈ ദിവസം ദൗർഭാഗ്യകരമാണെന്ന വാദത്തിന് യാതൊരുവിധ തെളിവുകളുമില്ലെങ്കിലും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതൊരു മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത ചിന്താഗതിയായി ഇന്നും തുടരുകയാണ്. ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതികവിദ്യയും ഇത്രത്തോളം വളർന്നിട്ടും ഇത്തരം അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു എന്നത് തികച്ചും അത്ഭുതകരമായ കാര്യമാണ്.
