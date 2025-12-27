അവഗണനയിൽ നിന്ന് പുതുജീവനിലേയ്ക്ക്; ഇടുക്കിയിലെ 'തോട്ടാപ്പുര' വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യം
കല്ലാര്കുട്ടി അണക്കെട്ടിന്റെ നിര്മാണ കാലത്ത് പാറപൊട്ടിക്കാനും മറ്റുമുള്ള മരുന്നും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു തോട്ടാപ്പുര.
Published : December 27, 2025 at 8:51 PM IST
ഇടുക്കി: ഒരു കാലത്ത് അവഗണനയുടെ വക്കിൽ, ആരും അറിയാതെ കിടന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ജില്ലയിലെ കല്ലാർകുട്ടിക്ക് സമീപത്തെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള തോട്ടാപ്പുര. പവര് ഹൗസിന്റെയും അണക്കെട്ടിന്റെയും നിര്മാണ കാലത്ത് പാറ പൊട്ടിക്കാനും മറ്റുമുള്ള മരുന്നും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു തോട്ടാപ്പുര. പിന്നീട് കല്ലാര്കുട്ടിയുമായി ചേര്ന്ന് കിടക്കുന്ന ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ പേര് തന്നെ തോട്ടാപ്പുരയെന്നായി മാറുകയായിരുന്നു. ഒറ്റനോട്ടത്തില് തോട്ടാപ്പുരയില് കാണുന്ന വലിയ പാറയ്ക്കടിയില് ചരിത്രം അവശേഷിപ്പിച്ച ഒരു നിര്മിതിയുണ്ടെന്ന് അധികമാര്ക്കും അറിവില്ല.
ഏറെ നാളത്തേ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം തോട്ടപ്പുറത്തിന് പുതുജീവൻ ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന എന്ന വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. കല്ലാർകുട്ടിയിൽ നിന്ന് വെള്ളത്തൂവൽ റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് ഈ പാറതുരങ്കം. പുരാവസ്തു–വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പുകൾക്ക് സ്ഥലം കൈമാറി ടൂറിസം സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രദേശവാസികളും വിവിധ ജനപ്രതിനിധികളും രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നിലവിൽ വൈദ്യുത വകുപ്പിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഈ ഇടം, പൊതുജനങ്ങൾക്ക് തുറന്ന് നൽകിയാൽ ജില്ലയിലെ ടൂറിസം ഭൂപടത്തിൽ തന്നെ പുതിയ കേന്ദ്രമായി മാറുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
പാറക്കുള്ളിലെ ചരിത്രാവശേഷിപ്പ്
തോട്ടാപ്പുരയിലെത്താൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. കല്ലാര്കുട്ടി വെള്ളത്തൂവല് റോഡ് കടന്നുപോകുന്നത് പാറയ്ക്കുള്ളിലെ ഈ ചരിത്രാവശേഷിപ്പിന്റെ മുകളിലൂടെയാണ്. പാതയോരത്തുനിന്ന് പടിക്കെട്ടുകള് ഇറങ്ങി താഴ്ഭാഗത്തെത്തിയാല് മീറ്ററുകളോളം ഉള്ളിലേക്ക് പാറ തുരന്ന് നിര്മിച്ചിട്ടുള്ള വലിയൊരു തുരങ്കം കാണാം. തുരങ്കത്തിനുള്ളിലൂടെ ഏതാനും മീറ്ററുകള് സഞ്ചരിച്ചാല് ഉപകരണങ്ങള് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന വിശാലമായ വലിയ രണ്ട് മുറികള്ക്കുള്ളില് എത്തും.
ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന തോട്ടാപ്പുരയെ പ്രാധാന്യം നല്കി സംരക്ഷിച്ച് വിനോദ സഞ്ചാരവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കണമെന്നാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ ആവശ്യം. സഞ്ചാരികൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ പ്രവേശനവും കാഴ്ചാനുഭവവും ഒരുക്കിയാൽ, ഇവിടം ടൂറിസം സർക്യൂട്ടിൽ തോട്ടാപ്പുരയെ എളുപ്പത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനാകും. ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകള് ചരിത്ര പ്രധാന്യം നല്കി തോട്ടാപ്പുരക്ക് സംരക്ഷണം ഒരുക്കിയാല് വിനോദ സഞ്ചാരികളെ ഇവിടേക്കാകര്ഷിക്കും എന്നത് തീർച്ചയാണ്.
''തോട്ടപ്പുര,കല്ലാർകുട്ടി മേഖലയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇനി വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ടൂറിസത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് ഉപജീവനമാർഗം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കൂ. ഈ ഈവശ്യം ഉന്നയിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് നേരിട്ട് പോയി പലതവണ മന്ത്രിമാരെയും മറ്റും കണ്ടിട്ടും യാതൊരു നടപടിയും എടുത്തില്ല. ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി അടിന്തരമായി, ഇവ തുറക്കണം'' - പൊതു പ്രവർത്തകനായ ജോൺസൻ പറഞ്ഞു.
പ്രസിദ്ധം..പ്രശസ്തം
ചരിത്രത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുനോക്കുമ്പോൾ തോട്ടപ്പുരയുടെ പ്രധാന്യം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതാണ്. പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് പൊന്മുടി, കല്ലാർകുട്ടി, ചെങ്കുളം അണക്കെട്ടുകൾ, കൂടാതെ നേര്യമംഗലം, പന്നിയാർ, ചെങ്കുളം ജലവൈദ്യുത നിലയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ നിർമാണഘട്ടത്തിൽ വെടിമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി പാറ തുരന്ന് നിർമിച്ചതാണ് ഈ തോട്ടാപ്പുര. നിർമാണപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഈ തുരങ്കം, അക്കാലത്തെ സാങ്കേതികവിദ്യയും തൊഴിൽശ്രമവും ഇന്നും തെളിയിക്കുന്ന സ്മാരകമായി നിലകൊള്ളുന്നു.
മറ്റ് കുരങ്കങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് തോട്ടാപ്പുരയുടെ ഘടന തന്നെ വ്യത്യസ്തമാണ്. തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് ഏകദേശം 400 മീറ്റർ ദൂരം പാറ തുരന്ന് നീക്കം ചെയ്താണ് തുരങ്കം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനുള്ളിൽ 600 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണമുള്ള ഒരു മുറിയും 200 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണമുള്ള മറ്റൊരു മുറിയും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ മുറികളിലായിരുന്നു വെടിക്കോപ്പുകളും നിർമാണ സാമഗ്രികളും സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതെന്നാണ് പ്രദേശത്തെ മുതിർന്നവർ പറയുന്നു. കാലത്തിൻ്റെ കനത്ത ഇടപെടലുകൾക്കിടയിലും തുരങ്കത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടന ഇന്നും ഉറപ്പോടെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്.
ആറര പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അണക്കെട്ടുകളുടെയും ജലവൈദ്യുത നിലയങ്ങളുടെയും നിർമാണ ജോലികൾ പൂർത്തിയായതോടെ, തോട്ടാപ്പുര വൈദ്യുത വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ ഉപയോഗശൂന്യമായി മാറുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് ദീർഘകാലം പൊതുജന ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ കിടന്ന ഈ ഇടം, ജില്ലയിലെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖല ഉണർന്നു തുടങ്ങുന്നതോടെയാണ് വീണ്ടും ചർച്ചാവിഷയമായത്. ഇതിനകം തന്നെ കല്ലാർകുട്ടി, വെള്ളത്തൂവൽ, നേര്യമംഗലം മേഖലകൾ സഞ്ചാരികളുടെ പ്രിയ കേന്ദ്രങ്ങളായ സാഹചര്യത്തിൽ, തോട്ടാപ്പുരയും തുറന്നാൽ ടൂറിസം ശൃംഖല കൂടുതൽ ശക്തമാകുമെന്നാണ് വിശ്വാസം.
പ്രതീക്ഷയിൽ പ്രദേശവാസികൾ
പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ മുൻപും തോട്ടാപ്പുര സഞ്ചാരികൾക്ക് തുറന്നുകൊടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആ ആവശ്യം കൂടുതൽ ശക്തമായി ഉയരുന്നതും പ്രദേശവാസികളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ്. തോട്ടാപ്പുര പുരാവസ്തു–വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പുകൾക്ക് കൈമാറി, സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളോടെ പ്രവേശനം അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ചരിത്രവും പ്രകൃതിയും ഒരുമിച്ചുള്ള അനുഭവമായി ഇത് മാറുമെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഗൈഡഡ് ടൂർ, വിവരഫലകങ്ങൾ, ലൈറ്റിങ് സംവിധാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഒരുക്കിയാൽ വിദ്യാഭ്യാസ ടൂറിസത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട്.
വിനോദസഞ്ചാര വികസനത്തിനൊപ്പം പ്രാദേശിക സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്കും ഇത് ഗുണകരമാകും. ഹോംസ്റ്റേ, ചെറുകിട വ്യാപാരം, ഗൈഡ് സേവനങ്ങൾ എന്നിവക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ തുറക്കും. അതേസമയം, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും ചരിത്ര പൈതൃകത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണവും ഉറപ്പാക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം വികസനം എന്നതിലും പ്രദേശവാസികൾ ഒരേ സ്വരത്തിലാണ്. സർക്കാർ തലത്തിൽ അനുകൂല തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം, ഇടുക്കിയിലെ വിനോദസഞ്ചാര ഭൂപടത്തിൽ തോട്ടാപ്പുര ഒരു പുതിയ ആകർഷണകേന്ദ്രമായി മാറും.
