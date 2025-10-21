ETV Bharat / state

താമരശേരിയിൽ ഫ്രഷ് കട്ടിനെതിരെ നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തില്‍ വൻ സംഘർഷം; ഫാക്‌ടറിക്ക് നാട്ടുകാർ തീയിട്ടു

ചൊവ്വാഴ്‌ച വൈകിട്ടോടെയാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ ഫ്രഷ് സംസ്‌കരണ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ ശക്തമായ സമരവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. രാവിലെ മുതൽ നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അനിശ്ചിതകാല സമരം ആരംഭിച്ചിരുന്നു.

KOZHIKKODE CONFLICT FRESHCUT FACTORY ISSUE LATEST CUT FACTORY PROTEST AGAINST FRESHCUT FACTORY
Protest in Thamarassery (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 21, 2025 at 6:30 PM IST

കോഴിക്കോട്: താമരശേരി കട്ടിപ്പാറ അമ്പായത്തോടിനു സമീപം ഇറച്ചി പാറ ഫ്രഷ് കട്ട് മാലിന്യ സംസ്‌കരണ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ നാട്ടുകാർ നടത്തിയ സമരത്തിൽ വൻ സംഘർഷം. പൊലീസും പ്രതിഷേധക്കാരും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടി. ഇതിനുപിന്നാലെ ഫാക്‌ടറിക്ക് നാട്ടുകാർ തീയിട്ടു. ചൊവ്വാഴ്‌ച വൈകിട്ടോടെയാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ ഫ്രഷ് സംസ്‌കരണ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ ശക്തമായ സമരവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. രാവിലെ മുതൽ നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അനിശ്ചിതകാല സമരം ആരംഭിച്ചിരുന്നു.

ഉച്ചയോടെ പൊലീസ് എത്തി സമരക്കാരെ നീക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് സംഘർഷത്തിന് ഇടയാക്കിയത്. അതിനിടയിൽ പ്രതിഷേധക്കാർ മാലിന്യ സംസ്‌കരണ കേന്ദ്രത്തിന് തീയിടുകയും ചെയ്‌തു. ഇതോടെ പൊലീസ് പ്രതിഷേധക്കാർക്കു നേരെ ലാത്തിവീശി. സംഘർഷം രൂക്ഷമായതോടെ സമരക്കാർ പൊലീസിന് നേരെ കല്ലേറ് നടത്തി. റൂറൽ എസ്‌പിക്കും താമരശേരി പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്‌ടർ സായൂജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി പൊലീസുകാർക്കും പരിക്കേറ്റു. ഇതോടെ പൊലീസ് സമരക്കാർക്ക് നേരെ ടിയർ ഗ്യാസും പ്രയോഗവും നടത്തി. സംഘർഷത്തിൽ നിരവധി സമരക്കാർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.

ഫ്രഷ്‌ കട്ട് മാലിന്യ സംസ്‌കരണ കേന്ദ്രത്തിലെ സംഘർഷം (ETV Bharat)

പൊലീസും സമരക്കാരും തമ്മിൽ യുദ്ധസമാനമായ അന്തരീക്ഷമാണ് പ്രദേശത്ത് നിലനിൽക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി ഫ്രഷ് കട്ടിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമായിരുന്നു. അതിനിടയിൽ ഇന്ന് പുലർച്ചെ വീടുകളിലെത്തി പൊലീസ് സമരക്കാരെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി. ഇതിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന കേസുകളിലെ പ്രതികളെ പിടികൂടുന്നതിനാണ് എത്തിയത് എന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. സമരം ഏറെ വൈകിയും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി പേരാണ് പ്രതിഷേധവുമായി സ്ഥാപനത്തിനു മുൻപിൽ കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം നടത്തുന്നത്.

സംഘർഷം കനത്തതോടെ ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും കൂടുതൽ പൊലീസ് സേന താമരശ്ശേരിയിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് സമരക്കാരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് നീക്കം ചെയ്യാനാണ് പൊലീസിൻ്റെ ശ്രമം. പരിക്കേറ്റ പൊലീസുകാരെ താമരശ്ശേരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം പരിക്കേറ്റ സമരക്കാരെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് പൊലീസ് അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് സമരക്കാർ പറയുന്നത്. ഏതായാലും താമരശ്ശേരിയിലെ ഫ്രഷ് കട്ട് മാലിന്യ സംസ്‌കരണ യൂണിറ്റിനെതിരെ ഇതുവരെ നടന്ന സമരം ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

ഫ്രഷ്‌കട്ടിന് എതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണം?

2019 ൽ ആരംഭിച്ച സ്ഥാപനമായിരുന്നു ഫ്രഷ്‌കട്ട്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ കോഴി അറവ് മാലിന്യങ്ങളും താമരശേരിക്ക് അടുത്ത് അമ്പോയത്തോടുള്ള ഫ്രഷ്‌ കട്ടിൻ്റെ മാലിന്യ സംസ്‌കരണ ഫാക്‌ടറിയിലാണ് സംസ്‌കരിച്ചിരുന്നത്. ഒരു നാടിനെ മുഴുവൻ ദുർഗന്ധത്തിലാക്കിയും ഇരുതുള്ളി പുഴയെ മാലിന്യ വാഹിനിയുമാക്കാൻ കാരണം ഫാക്‌ടറിയാണ് എന്ന ആരോപണം നാട്ടുകാർ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.

ഇതിനെതിരെ 94 ദിവസമാണ് നാട്ടുകാർ പന്തലുകെട്ടി സമരം ചെയ്‌തിരുന്നത്. എന്നാൽ കുറച്ചു വർഷങ്ങൾ മുൻപ് തന്നെ ഫാക്‌ടറിയ്ക്ക് എതിരെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു. മാലിന്യം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ദുർഗന്ധം ഒഴിവാക്കുക, ഇരു തുള്ളി പുഴ മാലിന്യ വിമുക്തമാക്കുക എന്നിവയായിരുന്നു പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ലക്ഷ്യം. ഇതിനെ തുടർന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഫാക്‌ടറി അടച്ചുപൂട്ടിയിരുന്നു.

