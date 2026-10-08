സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനി സോഷ്യോ വാസു അന്തരിച്ചു; വിടവാങ്ങിയത് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ സമരപോരാളി
തൻ്റെ 18-ാം വയസിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ അദ്ദേഹം ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പൊലീസിൻ്റെ ക്രൂരമായ മർദനത്തിന് ഇരയാകുകയും മൂന്നര മാസത്തോളം ജയിൽവാസം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു.
Published : October 8, 2026 at 12:44 PM IST
കോഴിക്കോട്: സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയും പൊതു പ്രവർത്തകനുമായ സോഷ്യോ വാസു (104) ചെറുവണ്ണൂരിലെ വസതിയിൽ വച്ച് അന്തരിച്ചു. വാർദ്ധക്യസഹജമായഅസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലിരിക്കെയായിരുന്നു അന്ത്യം. നാടിൻ്റെ മോചനത്തിനായി കിറ്റ് ഇന്ത്യാ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ബ്രിട്ടീഷ്കാരുടെ ക്രൂരമർദനത്തിനിരയാവുകയും തുടർന്ന് അറസ്റ്റിലാകുകയും ജയില് വാസം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ നിരവധി സമരങ്ങളിൽ പോരാട്ടങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. യഥാർത്ഥ പേര് പി.വാസു എന്നാണ്.
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ചെറുപ്പകാലത്ത് തന്നെ പോരാട്ടവഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച അദ്ദേഹം, പിൽക്കാലത്ത് സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക-രാഷ്ട്രീയ രംഗങ്ങളിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായി മാറി. ചെറുവണ്ണൂർ മേഖലയിലെ പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എക്കാലവും മുൻപന്തിയിലുണ്ടായിരുന്ന വാസു, നാട്ടുകാർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട 'സോഷ്യോ വാസു' ആയിരുന്നു.
1923 ജനുവരിയിൽ ചെറുവണ്ണൂർ പുതിയ പറമ്പിൽ അപ്പുവിൻ്റെയും അമ്മുവിൻ്റെയും മകനായി ജനനം. സ്കൂൾ കാലത്ത് തന്നെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടനായി. 1934-ൽ ഗാന്ധിജി കോഴിക്കോട് വന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ഗാന്ധിജിയെ സന്ദര്ശിച്ചു. 1942 ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം കുണ്ടായിത്തോട് മുതൽ ചെറുവണ്ണൂർ വരെ ജാഥ നയിച്ചതിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മൂന്നര മാസം തടവ്ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു. 1944 ൽ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി ചെറുവണ്ണൂരിൽ സോഷ്യോ എന്ന പേരിൽ തയ്യൽക്കട തുടങ്ങി, പിന്നീട് ആ പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു. സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് 24 വയസായിരുന്നു. സംസ്കാരം നാളെ വെള്ളിയാഴ്ച പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഗോതീശ്വരം ശ്മശാനത്തിൽ.
ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം (1942)
തൻ്റെ 18-ാം വയസിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ അദ്ദേഹം ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കോഴിക്കോട് കുണ്ടായിത്തോട് മുതൽ ചെറുവണ്ണൂർ വരെ വൻ പ്രതിഷേധ ജാഥ നയിച്ചു. ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പൊലീസിൻ്റെ ക്രൂരമായ മർദനത്തിന് ഇരയാകുകയും മൂന്നര മാസത്തോളം ജയിൽവാസം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു.
'സോഷ്യോ വാസു' എന്ന പേര്
സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്ന അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട്ടെത്തിയ ജയപ്രകാശ് നാരായണനിൽ നിന്നാണ് പാർട്ടി അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചത്. സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുമായുള്ള ഈ ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് 'സോഷ്യോ വാസു' എന്ന പേര് സമ്മാനിച്ചത്.
അടിയന്തരാവസ്ഥക്കെതിരെ
രാജ്യത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പിക്കറ്റിംഗ് സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും പൊലീസിൻ്റെ ക്രൂരമായ മർദനമേറ്റ് ഒരു മാസത്തോളം ആശുപത്രിയിൽ കഴിയേണ്ടി വരികയും ചെയ്തു.
ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിരസിച്ച മാതൃകാ ജീവിതം
രാജ്യത്തിനുവേണ്ടി പോരാടിയതിന് പ്രതിഫലം വാങ്ങാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ല. 1951-ൽ മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസി സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾക്കായി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത 10 ഏക്കർ ഭൂമിയും 2,000 രൂപയും അദ്ദേഹം സ്നേഹപൂർവ്വം നിരസിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് താൻ പോരാടിയതെന്നും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്കല്ലെന്നുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട് വലിയ മാതൃകയായിരുന്നു.
ആദരവ്
സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ച് 1997-ൽ അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് കെ.ആർ. നാരായണൻ ന്യൂഡൽഹിയിൽ വച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചിരുന്നു. 103-ാം വയസ്സിലും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ പോളിംഗ് ബൂത്തിൽ എത്തുമായിരുന്ന അദ്ദേഹം, ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന നാളുകളിലും കറതീർന്ന ഗാന്ധിയൻ മൂല്യങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചു.
ഭാര്യ: പരേതയായ കരിങ്കല്ലായ് മണ്ണാറക്കൽ സരോജിനി. മക്കൾ: രമേഷ് ബാബു (റിട്ട് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി), രാജ നാരായണൻ (റിട്ട്.അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തൃശൂർ), പരേതരായ ഗണേഷ് ബാബു (റിട്ട: റെയിൽവെ), മധുലിമായ ( റിട്ട:സർവ്വേ ലാൻ്റ് റെക്കോർഡ് റെവന്യൂ ), മരുമക്കൾ: ഗീതകുമാരി (റിട്ട: ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ) , ശ്രീശൈല (റിട്ട:കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല), ലീന (ഐ.എച്ച്.ആർ.ഡി കാക്കനാട് ), ശ്രീരഞ്ജിനി (അധ്യാപിക കുത്ബു സമാൻ ഹൈസ്കൂൾ ചെമ്മാട്.
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