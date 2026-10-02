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ഒരിക്കലും മറന്നു പോകാൻ പാടില്ലാത്തത്... വരും തലമുറയ്‌ക്ക് പകർന്ന് നൽകാൻ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാം ഗാന്ധിജിയുടെ അനുയായി രാഘവ പൊതുവാളിൻ്റെ ശേഷിപ്പുകള്‍

രാഘവ പൊതുവാളിൻ്റെ വീടും ഗാന്ധിയൻ പ്രവർത്തന കേന്ദ്രവും ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് നിലകൊള്ളുന്നുണ്ടെങ്കിലും സംരക്ഷണമില്ലാതെ ഇവ നാശത്തിൻ്റെ വക്കിലാണ്.

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Raghav Pothuval (file) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 2, 2026 at 2:31 PM IST

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മണികണ്‌ഠൻ എം

പാലക്കാട്: ഒക്‌ടോബർ രണ്ട് രാഷ്‌ട്രപിതാവിൻ്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി തന്ന ഓരോ സമര സേനാനിയെയും നാം ഓർക്കുന്നു. അതിൽ ഒരാളാണ് എൻ പി രാഘവ പൊതുവാൾ. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ദണ്ഡിയാത്രയിൽ പങ്കെടുത്ത 78 സത്യാഗ്രഹികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു മലയാളിയായ എൻ പി രാഘവ പൊതുവാൾ. എന്നാൽ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതവും പൈതൃകവുമെല്ലാം വിസ്‌മൃതിയിലേക്ക് മറയുകയാണ്.

ഗാന്ധിയൻ ആശയങ്ങൾക്കായി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച രാഘവ പൊതുവാളിൻ്റെ ഓർമകൾക്ക് സാക്ഷിയായി ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് ഇന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടും ഗാന്ധിയൻ പ്രവർത്തന കേന്ദ്രവും നിലകൊള്ളുന്നുണ്ടെങ്കിലും സംരക്ഷണമില്ലാതെ ഇവ നാശത്തിൻ്റെ വക്കിലാണ്.

രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉഴിഞ്ഞുവച്ച ജീവിതം

ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഉപ്പുസത്യാഗ്രഹത്തിലും ദണ്ഡിയാത്രയിലും സജീവമായി പങ്കെടുത്ത രാഘവ പൊതുവാൾ പിന്നീട് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ പിടിയിലാവുകയായിരുന്നു. ജയിലിൽ കഴിയുന്നതിനിടെ നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനൊപ്പവും അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ ശേഷവും രാജ്യത്തിനായി നടത്തിയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളും ഗാന്ധിയൻ ദർശനങ്ങളും മറക്കാതെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള ജീവിതം.

ഗാന്ധിജി വിഭാവനം ചെയ്‌ത സ്വയംപര്യാപ്‌ത ഗ്രാമം എന്ന ആശയം പ്രാവർത്തികമാക്കുകയായിരുന്നു രാഘവ പൊതുവാളിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. അതിനായി ഷൊർണൂരിലെ ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്തുള്ള സ്വന്തം ഭൂമിയിൽ അദ്ദേഹം ഗാന്ധിയൻ പ്രവർത്തന കേന്ദ്രത്തിന് തുടക്കമിട്ടു.

രാഘവ്‌ ജിയുടെ ഓർമ്മകളിൽ (ETV Bharat)

കൈത്തറി, നൂൽനൂൽപ്പ്, കൃഷി, എണ്ണ ഉത്പാദനം, തേൻകൃഷി, സോപ്പ് നിർമാണം തുടങ്ങി വിവിധ ഗ്രാമീണ തൊഴിൽ മേഖലകൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടന്നിരുന്നത്. ഗ്രാമീണർക്ക് സ്വയം തൊഴിലും സ്വയംപര്യാപ്‌തതയും ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ഗാന്ധിയൻ സ്വപ്‌നത്തിന് പ്രായോഗിക രൂപം നൽകാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു ഇത്.

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ഗാന്ധിജിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ അമൂല്യമായ ഓർമകളും രാഘവ പൊതുവാൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഗാന്ധിജിയുടെ കത്തുകൾ, ദണ്ഡിയാത്രയ്ക്കിടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങൾ, അദ്ദേഹം നെയ്‌ത വസ്ത്രങ്ങൾ തുടങ്ങി ചരിത്രത്തിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള സാക്ഷ്യങ്ങളായിരുന്ന നിരവധി വസ്‌തുക്കൾ ഒരുകാലത്ത് ഇവിടെ സംരക്ഷിച്ചിരുന്നു.

"അമ്മാവൻ മഹാത്മ ഗാന്ധിയ്‌ക്ക് പണ്ട് കത്ത് അയച്ചിരുന്നു. അത് ഇന്നും പ്രിൻ്റ് ചെയ്‌ത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചർക്ക ഒന്നും ഇപ്പോൾ ഇല്ല. അമ്മാവൻ നൂറ്റ നൂല് കൊണ്ട് വസ്‌ത്രം നെയ്യുകയും അതായിരുന്നു ധരിക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നത്. സഹോദയ പ്രസ്ഥാനം അമ്മാവൻ തന്നെയാണ് തുടക്കം കുറിച്ചത്. നെയ്‌ത്ത്, എണ്ണ ആട്ടൽ എല്ലാമുണ്ടായിരുന്നു", എന്ന് രാഘവ പൊതുവാളിൻ്റെ സഹോദരീ പുത്രി സരളാ ദേവി പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ കാലം കടന്നുപോയതോടെ അവയിൽ പലതും നഷ്‌ടപ്പെട്ടു. 1992 ഡിസംബറിലാണ് രാഘവ പൊതുവാൾ അന്തരിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമകളും ഗാന്ധിയൻ ആശയങ്ങളും നിലനിർത്തുന്നതിനായി പിന്നീട് ഗാന്ധിയൻ പ്രവർത്തകർ ഗാന്ധി സേവാ വേദി രൂപീകരിക്കുകയും വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്‌തു.

ഒരുകാലത്ത് ഗാന്ധിയൻ ചിന്തകളുടെയും ഗ്രാമീണ സ്വയംപര്യാപ്‌തതയുടെയും സജീവ കേന്ദ്രമായിരുന്ന ഈ ഇടം ഇന്ന് സംരക്ഷണമില്ലാതെ നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചരിത്രത്തിൻ്റെ വിലമതിക്കാനാകാത്ത ഏടുകൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന വീടും പ്രവർത്തനകേന്ദ്രവും ഇനിയും അവഗണിക്കപ്പെട്ടാൽ, അത് ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ നഷ്‌ടം മാത്രമാകില്ല. ഒരു തലമുറയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യസമര ഓർമകളുടെയും ഗാന്ധിയൻ പൈതൃകത്തിൻ്റെയും മായ്ച്ചുകളയലായിരിക്കും.

രാഘവ പൊതുവാളിൻ്റെ ജീവിതവും പ്രവർത്തനങ്ങളും പുതുതലമുറയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്, ഗാന്ധിയൻ പ്രവർത്തനകേന്ദ്രം എന്നിവ സംരക്ഷിച്ച് ചരിത്രസ്‌മാരകമായി നിലനിർത്തുന്നതിനും അടിയന്തര നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ഷൊർണൂരിൽ ഉയരുന്നത്.
ഗാന്ധിജയന്തി ദിനത്തിൽ, രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച രാഘവ പൊതുവാളിൻ്റെ ഓർമകൾക്ക് ഒരു ചോദ്യം മാത്രം ബാക്കി ചരിത്രം നമ്മെ ഓർക്കുമ്പോൾ, ചരിത്രത്തെ നാം എങ്ങനെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കും?

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TAGGED:

GANDHI JAYANTI 2026
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MAHATMA GANDHI BIRTH ANNIVERSARY
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