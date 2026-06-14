സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ ബസ് യാത്ര: ഹൈറേഞ്ചിൽ പദ്ധതി 'കിട്ടാക്കനി'; ഓർഡിനറി സർവീസുകൾ കുറവെന്ന് പരാതി
വലിയ പരസ്യപ്രചാരണങ്ങളോടെ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതി മലയോരത്തെ സാധാരണക്കാരായ സ്ത്രീകൾക്ക് വെറുമൊരു പ്രഖ്യാപനം മാത്രമായി ഒതുങ്ങുകയാണെന്ന പരാതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉയരുന്നത്.
Published : June 14, 2026 at 5:38 PM IST
ഇടുക്കി: സംസ്ഥാന സർക്കാർ വലിയ ജനപ്രീതി ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച സ്ത്രീകൾക്കായുള്ള സൗജന്യ ബസ് യാത്രാ പദ്ധതി ഹൈറേഞ്ച് മേഖലയിലെ യാത്രക്കാർക്ക് പൂർണതോതിൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് ആക്ഷേപം. മലയോര മേഖലകളിൽ ആവശ്യത്തിന് ഓർഡിനറി സർവീസുകൾ കെഎസ്ആർടിസി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാത്തതാണ് ഈ ജനക്ഷേമ പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കാണാത്തതിന് പ്രധാന കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത്. വലിയ പരസ്യപ്രചാരണങ്ങളോടെ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതി മലയോരത്തെ സാധാരണക്കാരായ സ്ത്രീകൾക്ക് വെറുമൊരു പ്രഖ്യാപനം മാത്രമായി ഒതുങ്ങുകയാണെന്ന പരാതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉയരുന്നത്.
ഹൈറേഞ്ച് മേഖലയിലെ ഒട്ടുമിക്ക പ്രധാന റൂട്ടുകളിലും കെഎസ്ആർടിസിയുടെ ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചർ, സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ്, ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോപ്പ് തുടങ്ങിയ ഉയർന്ന നിരക്കുള്ള സർവീസുകളാണ് ഭൂരിഭാഗവും സർവീസ് നടത്തുന്നത്. നിലവിലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സൌജന്യ യാത്രാ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നത് ഓർഡിനറി സർവീസുകളിൽ മാത്രമാണ്. തന്മൂലം ജോലി, പഠനം, ആശുപത്രി ആവശ്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ദിവസേന യാത്ര ചെയ്യുന്ന മലയോരത്തെ നിരവധി സ്ത്രീകൾക്ക് പണം കൊടുത്ത് ടിക്കറ്റ് എടുക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണുള്ളത്.
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ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ നിന്ന് താലൂക്ക് കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും പ്രധാന ടൗണുകളിലേക്കുമുള്ള ഓർഡിനറി ബസുകളുടെ എണ്ണം വിരലിലെണ്ണാവുന്നവ മാത്രമാണെന്ന് യാത്രക്കാർ പറയുന്നു. ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചറുകളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇവരുടെ കുടുംബ ബഡ്ജറ്റിനെ താളം തെറ്റിക്കുന്നുണ്ട്.
ഓർഡിനറി സർവീസുകൾ വർധിപ്പിക്കുക:
ഹൈറേഞ്ച് മേഖലയിലെ പ്രധാന റൂട്ടുകളിൽ കൂടുതൽ ഓർഡിനറി സർവീസുകൾ അടിയന്തരമായി അനുവദിക്കുക.
സമയക്രമം പുനഃപരിശോധിക്കുക:
നിലവിലുള്ള ചുരുക്കം ചില ഓർഡിനറി സർവീസുകളുടെ സമയക്രമം സാധാരണക്കാരായ തൊഴിലാളികൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റിയമ്മിക്കുക.
ഗ്രാമീണ കണക്റ്റിവിറ്റി ഉറപ്പാക്കുക:
തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധാരണക്കാരായ സ്ത്രീകൾ താമസിക്കുന്ന ഉൾഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് ടൗണുകളിലേക്ക് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഓർഡിനറി സർവീസുകൾ ലഭ്യമാക്കുക.
അടിയന്തര നടപടി വേണമെന്ന് പൊതുജനം
വിഷയത്തിൽ കെഎസ്ആർടിസി അധികൃതർ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് പൊതുജനങ്ങളുടെയും വിവിധ യാത്രാ സംഘടനകളുടെയും ആവശ്യം. മറ്റ് ജില്ലകളെ അപേക്ഷിച്ച് റെയിൽവേ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇതര യാത്രാ സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഹൈറേഞ്ചിൽ ജനങ്ങളുടെ ഏക ആശ്രയം പൊതുഗതാഗതമാണ്. അവിടെയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ വലിയൊരു ജനക്ഷേമ പദ്ധതി ഇത്തരത്തിൽ അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്നത്.
മലയോര മേഖലയിലെ സാധാരണക്കാരായ സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടി ഈ പദ്ധതിയുടെ യഥാർഥ പ്രയോജനം ലഭ്യമാക്കാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകണം. അല്ലാത്തപക്ഷം, ഈ സൗജന്യ യാത്രാ പദ്ധതി ഹൈറേഞ്ചിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് എന്നും കൈയെത്താ ദൂരത്തുള്ള ഒരു 'കിട്ടാക്കനി'യായി തുടരുമെന്നതിൽ തർക്കമില്ല.
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