'സര്ക്കാരിനും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പൊതുസമൂഹത്തിനും നന്ദി'; പ്രതികരണവുമായി സിസ്റ്റർ റാണിറ്റ്
ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ പ്രതിയായ ബലാത്സംഗ കേസില് സ്പെഷ്യല് പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിച്ചതില് നന്ദി അറിയിച്ച് സിസ്റ്റര് റാണിറ്റ്, ആവശ്യപ്പെട്ട ആളെ തന്നെയാണ് സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർ ആയി നിയമിച്ചതെന്നും പ്രതികരണം
Published : January 17, 2026 at 3:09 PM IST
കോട്ടയം: ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ പ്രതിയായ ബലാത്സംഗ കേസിൻ്റെ തുടർനടപടികൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിച്ചതിൽ പ്രതികരണവുമായി സിസ്റ്റർ റാണിറ്റ്. ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചതിന് സർക്കാരിനും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പൊതുസമൂഹത്തിനും സിസ്റ്റർ റാണിറ്റ് നന്ദി അറിയിച്ചു. ആവശ്യപ്പെട്ട ആളെ തന്നെയാണ് സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർ ആയി നിയമിച്ചതെന്നും സിസ്റ്റർ മാധ്യമങ്ങളോട് വിശദമാക്കി.
മുൻ നിയമസെക്രട്ടറി അഡ്വ. ബി.ജി.ഹരീന്ദ്രനാഥിനെ കേസിൽ സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറായി നിയമിക്കാൻ ഇന്നലെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നിർദേശം നൽകിയത്. "ഇന്നലെയാണ് സ്പെഷ്യല് പബ്ലിക്ക് പ്രോസിക്യൂട്ടറെ സര്ക്കാര് നല്കിയ ഉത്തരവ് വന്നത്. സര്ക്കാരിനും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പൊതുസമൂഹത്തിനും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. സമൂഹത്തിലെ ഒത്തിരി നല്ല ആളുകള് ഒപ്പ് ശേഖരണം നടത്തുന്നത് ഞാന് അറിഞ്ഞു. അതിനും നന്ദിയുണ്ട്. ഞങ്ങള് അങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് ബി.ജി ഹരീന്ദ്രനാഥിനെ വേണമെന്നത്. ഞങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധി മനസിലാക്കി സര്ക്കാര് ഞങ്ങള്ക്ക് റേഷന് കാര്ഡ് നല്കിയിരുന്നു. അതിനും നന്ദിയുണ്ട്" സിസ്റ്റര് റാണിറ്റ് പറഞ്ഞു.
മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അടക്കം പരാതി നൽകിയിട്ടും സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറെ വിട്ട് നല്കിയിട്ടില്ലന്ന് കേസിലെ പരാതിക്കാരിയായ സി. റാണിറ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു. സിസ്റ്ററിൻ്റെ പ്രതികരണത്തിന് പിന്നാലെ ആറാം ദിവസമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉത്തരവ്. അതേസമയം ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ കുറ്റവിമുക്തനായ കോട്ടയം അഡീഷണല് സെഷന്സ് കോടതി വിധിക്കെതിരെ സര്ക്കാരും അതിജീവിതയും അപ്പീല് നല്കിയിരുന്നു. ഹൈക്കോടതിയില് നല്കിയ അപ്പീലിൻ്റെ തുടര്നടപടികള്ക്കായാണ് സ്പെഷ്യല് പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിച്ചത്.
നിയമനം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇടപെടലില്
കേസ് അത്യപൂർവമായ ഒന്നായതുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ഇത്തരമൊരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയതെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർ വേണമെന്ന ആവശ്യം നിരസിക്കപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് അതിജീവിത മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടലിനെത്തുടർന്ന് അഡ്വ. ബിജി ഹരീന്ദ്രനാഥിനെ നിയമിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവിറങ്ങിയത്. ഏറെ വിവാദങ്ങൾക്കും അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കും ഒടുവിലുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ ഈ തീരുമാനം അതിജീവിതയ്ക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്.
മറ്റ് കേസുകളുടെ തിരക്കില്ലാതെ ഈ കേസിൽ മാത്രമായി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വാദിക്കാൻ സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർ വരുന്നതോടെ സാധിക്കും. വിചാരണയിലും ചില വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ കേസിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം അതിജീവിതയുടെ സമ്മതം സംബന്ധിച്ചാണെന്നും വിലയിരുത്തലുണ്ട്. സുപ്രീംകോടതിയുടെ മുൻ വിധികൾ പ്രകാരം സ്ത്രീയുടെ സമ്മതമില്ലാതെ നടക്കുന്ന ലൈംഗിക ബന്ധം പീഡനമായിത്തന്നെ കണക്കാക്കണമെന്നാകും പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദിക്കുക.
