എസ്ഐആര്: പരാതി രഹിത സംവിധാനം ഉറപ്പാക്കാൻ നാല് ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയോഗിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ
കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകള്ക്കുമായി നാല് മുതിര്ന്ന ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് വോട്ടര് പട്ടിക പരിശോധിക്കുന്ന ഇലക്ടറല് റോള് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായി നിയോഗിച്ചത്. പൊതുജനങ്ങൾക്കായുള്ള യോഗം ഉടന ചേരുമെന്ന് അറിയിച്ചു.
Published : December 24, 2025 at 4:17 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: തീവ്ര വോട്ടര് പട്ടിക പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകളും ആക്ഷേപങ്ങളും ആരോപണങ്ങളും ഉയരുന്നതിനിടെ കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകള്ക്കുമായി നാല് മുതിര്ന്ന ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വോട്ടര് പട്ടിക പരിശോധിക്കുന്ന ഇലക്ടറല് റോള് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായി നിയോഗിച്ചതായി സംസ്ഥാന മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസര് യുആര് രത്തന് ഖേല്ക്കര് വാര്ത്താക്കുറിപ്പില് അറിയിച്ചു. കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളുടെ ചുമതല എം.ജി രാജമാണിക്യം, തൃശൂര്, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകള് കെ. ബിജു, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം ജില്ലകള് ടിങ്കു ബിസ്വാള് തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ ജില്ലകള് ഡോ കെ വാസുകി എന്നിങ്ങനെ ആണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ റോള് ഒബ്സെര്വര്മാര്, ചുമതലയുള്ള ജില്ലകളില് അവകാശവാദങ്ങളും എതിര്പ്പുകളും സ്വീകരിക്കുന്ന കാലയളവായ നോട്ടിസ് ഘട്ടത്തിലാണ് ആദ്യ സന്ദര്ശനം നടത്തുക.
ഇആര്ഒമാര് മുഖേന അവകാശവാദങ്ങളും എതിര്പ്പുകളും പരിഹരിക്കുന്ന കാലയളവിലാണ് രണ്ടാം സന്ദര്ശനം നടത്തുക. ബിഎല്ഒമാര് പ്രവര്ത്തന പകര്പ്പ് പരിശോധിക്കുകയും സപ്ലിമെൻ്റുകള് അച്ചടിക്കുകയും വോട്ടര് പട്ടികയുടെ അന്തിമ പ്രസിദ്ധീകരണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് മൂന്നാം സന്ദര്ശനം നടത്തുക. ആദ്യ സന്ദര്ശന സമയത്ത് എംപിമാര്, എംഎല്എമാര്, അംഗീകൃത രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടി പ്രതിനിധികള് എന്നിവരുടെ യോഗം വിളിച്ചു ചേര്ത്ത് അവരുടെ പരാതികളും വിഷയങ്ങളും കേള്ക്കുകയും, പുനപരിശോധനാ നടപടികളില് അവരുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും.
അതോടൊപ്പം യോഗത്തിൻ്റെ തീയതിയും സമയവും മുന്കൂട്ടി അറിയിച്ച ശേഷം പൊതുജനങ്ങളുമായി ഒരു യോഗവും ചേരുന്നതാണ്. ജില്ലാ ശരാശരിയെക്കാള് 1 ശതമാനത്തിലധികമോ, ഏതെങ്കിലും നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തില് 3 ശതമാനത്തിലധികമോ പേരുകള് ഒഴിവാക്കിയതോ ചേര്ത്തതോ ആയ മണ്ഡലങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, ഡിഇഒമാര് സമര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുകളും വിശദീകരണങ്ങളും ഇലക്ടറല് റോള് ഒബ്സെര്വര്മാര് പരിശോധിക്കും. പരാതി രഹിതമായി അര്ഹതയുള്ള ഒരു വോട്ടര് പോലും ഒഴിവാക്കപ്പെടാതെ ന്യൂനതകള് എല്ലാം പരിഹരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വോട്ടര്പട്ടിക പുതുക്കല് സാധ്യമാക്കാന് ഉള്ള എല്ലാ നടപടികളും എല്ലാ തലത്തിലും സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ് എന്നും ഡോ. രത്തന് കേല്ക്കര് പറഞ്ഞു.
അതിനിടെ 2002 ലെ വോട്ടര് പട്ടികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2002ല് പട്ടികയിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും വിവരം കൃത്യമായി നല്കാത്തവര്ക്ക് മതിയായ രേഖകളുമായി ഹിയറിങ്ങിന് ഹാജരാകാന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് നിര്ദേശം നല്കി. ഇന്നു മുതല് ഫെബ്രുവരി 14 വരെയാണ് ഹിയറിങ്. ഹിയറിങ്ങിന് ആവശ്യമായ രേഖകളുമായി എവിടെ ഹാജരാകണമെന്ന കാര്യം ബില്ഒമാര് വോട്ടര്മാരെ വീടുകളിലെത്തി അറിയിക്കും. അക്കാര്യം ബിഎല്ഒമാരെ അവരുടെ ഫോണില് വിളിച്ചും വോട്ടര്മാര്ക്ക് അന്വേഷിക്കാമെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് അറിയിച്ചു.
