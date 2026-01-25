ETV Bharat / state

ബന്ധം വേര്‍പ്പെട്ടതില്‍ മുൻ കാമുകൻ്റെ ഭാര്യയോട് വൈരാഗ്യം, എച്ച്ഐവി വൈറസ് കുത്തിവച്ച് യുവതി; ആന്ധ്രയില്‍ ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം

മുൻ ഭർത്താവ് മറ്റൊരു സ്‌ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ചതാണ് യുവതിയിലെ പ്രതികാരത്തിന് കാരണമെന്ന് പൊലീസ്. സംഭവത്തിൽ യുവതിയുൾപ്പെടെ നാല് പ്രതികള്‍ അറസ്റ്റില്‍

Four arrested for injecting HIV to woman in Kurnool
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 25, 2026 at 2:07 PM IST

അമരാവതി: മുൻ കാമുകൻ്റെ ഭാര്യയെ യുവതി എച്ച്ഐവി വൈറസ് കുത്തിവച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കുർണൂലിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം. സംഭവത്തിൽ യുവതിയുൾപ്പെടെ നാല് പ്രതികളെ പൊലീസ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തു.

"കുർണൂലിലെ ഒരു സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ജോലി ചെയ്‌തു വരികയായിരുന്നു ഒരു ഡോക്‌ടർ. ഇയാൾ അഡോണിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു യുവതിയുമായി വർഷങ്ങളായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. പക്ഷേ ചില കാരണങ്ങൾക്കൊണ്ട് ആ ബന്ധം അതികകാലം നിലനിന്നില്ല. അവർ വേർപിരിഞ്ഞു. എതാനും നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഈ ഡോക്‌ടർ മറ്റൊരു സ്‌ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. വിവാഹം കഴിച്ച യുവതിയും ഡോക്‌ടർ ആയിരുന്നു. നിലവിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളജിൽ അസിസ്‌റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസറായും ജോലി ചെയ്‌തുവരുന്നു.

എന്നാൽ ഡോക്‌ടറുടെ ഈ വിവാഹബന്ധത്തിൽ മുൻ കാമുകിയായിരുന്ന യുവതിക്ക് അതൃപ്‌തിയുണ്ടായിരുന്നു. ദിനംപ്രതി അവർക്ക് ഇരുവരോടുള്ള വൈരാഗ്യം കൂടിവന്നു. തുടർന്ന് ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വേർപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഇവർ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ അവർ ദമ്പതികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വേർപ്പെടുത്താൻ മറ്റ് മൂന്ന് സുഹൃത്തക്കളുമായി ഗൂഢാലോചന നടത്തി" പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ജനുവരി 9ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് അവർ പ്രതികാരം തീർക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അന്നേ ദിവസം മുൻ കാമുകൻ്റെ ഭാര്യയായിരുന്ന വനിതാ ഡോക്‌ടർ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേയ്‌ക്ക് മടങ്ങവെ ഡോക്‌ടർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന സ്‌കൂട്ടർ നാലുപേർ മനപ്പൂർവ്വം റോഡിലേയ്‌ക്ക് ഇടിച്ചുവീഴ്‌ത്തി. തുടർന്ന് സഹായിക്കാനെന്ന വ്യാജേന പ്രതികൾ അവരെ വീട്ടിൽ എത്തിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് നിർബന്ധിച്ച് ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കയറ്റി.

വീട്ടിലേയ്‌ക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ പ്രതിയായ സ്‌ത്രീ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എച്ച്‌ഐവി വൈറസ് കുത്തിവച്ചതായി കുർണൂൽ ഡിഎസ്‌പി ബാബു പ്രസാദ് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് ഇരയുടെ ഭർത്താവ് പൊലീസിൽ പരാതിപ്പെട്ടു. തേഡ് ടൗൺ പൊലീസ് കേസ്‌ രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും ശേഖരിച്ചു. പൊലീസിന് ലഭിച്ച സിസിടിവി ദൃശ്യളിൽ നിന്നാണ് പൊലീസ് പ്രതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. തുടർന്ന് ഡോക്‌ടറുടെ മുൻ കാമുകി ഉൾപ്പെടെ നാല് പേരെ പൊലീസ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌ത് ജുഡീഷ്യൽ കസ്‌റ്റഡിയിൽ വിട്ടതായും ഡിഎസ്‌പി ബാബു പ്രസാദ് പറഞ്ഞു.

