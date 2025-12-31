പാപ്പാഞ്ഞി എരിഞ്ഞടങ്ങാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ; കൊച്ചിയിൽ ഇത്തവണ ഇരട്ടി ആവേശം, 55 അടി ഉയരത്തിൽ വിസ്മയം
പുതുവത്സരത്തെ വരവേൽക്കാൻ ഫോർട്ട് കൊച്ചി ഒരുങ്ങി. ഇത്തവണ രണ്ട് പാപ്പാഞ്ഞികളെയാണ് കത്തിക്കുന്നത്. സുരക്ഷയ്ക്കായി 1200 പോലീസുകാരെ വിന്യസിച്ചു.
Published : December 31, 2025 at 11:49 AM IST
എറണാകുളം: പുതുവര്ഷത്തെ വരവേല്ക്കാന് ചരിത്രനഗരമായ ഫോര്ട്ട് കൊച്ചി പൂര്ണമായി ഒരുങ്ങി. ആഘോഷരാവിലേക്ക് കടക്കാന് ഇനി മണിക്കൂറുകള് മാത്രം ശേഷിക്കെ പ്രദേശത്ത് കനത്ത സുരക്ഷയാണ് പൊലീസ് ഏര്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പുതുവത്സരാഘോഷ കേന്ദ്രമായ ഫോര്ട്ട് കൊച്ചിയിലേക്ക് രാവിലെ മുതല് തന്നെ ജനങ്ങള് എത്തിത്തുടങ്ങി.
പാപ്പാഞ്ഞി കത്തിക്കുന്ന പരേഡ് മൈതാനിയിലെയും വെളി മൈതാനിയിലെയും മുഴുവന് ചലനങ്ങളും പൊലീസ് നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനായി എഐ കാമറകളാണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷം ഫോര്ട്ട് കൊച്ചിയിലെ പുതുവത്സരാഘോഷ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് വാഹനങ്ങള് കടത്തിവിടില്ല. കൊച്ചിക്കാരുടെ പുതുവത്സരാഘോഷങ്ങളുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായ പാപ്പാഞ്ഞിയുടെ നിര്മാണം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പൂര്ത്തിയായത്. 50 അടിയിലേറെ ഉയരമുള്ള വര്ണാഭമായ കൂറ്റന് പാപ്പാഞ്ഞിയെയാണ് ഇത്തവണ തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ചിത്രകാരനായ അനില്കുമാർ വൈറ്റിലയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇത്തവണ പാപ്പാഞ്ഞിയെ തയാറാക്കിയത്. ഡിസംബര് 30ന് രാത്രിയോടെയാണ് ഫോര്ട്ട് കൊച്ചി പരേഡ് മൈതാനിയില് ക്രെയ്ന് ഉപയോഗിച്ച് ഉയര്ത്തി പാപ്പാഞ്ഞിയെ സ്ഥാപിച്ചത്. പര്പ്പിള്, നീല, ചുവപ്പ് നിറങ്ങളിലുള്ള വെല്വെറ്റ് തുണികള് ഉപയോഗിച്ചാണ് പാപ്പാഞ്ഞിയുടെ വസ്ത്രം തയാറാക്കിയത്. കൊച്ചിയിലെ പോര്ച്ചുഗീസ് അധിനിവേശ കാലം മുതല് പാപ്പാഞ്ഞി കത്തിക്കുന്ന ചടങ്ങ് കൊച്ചിയില് നടന്നുവരാറുണ്ട്. എന്നാല് നാലര പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പാണ് കാര്ണിവല് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തില് കേന്ദ്രീകൃതമായ രീതിയില് ഫോര്ട്ട് കൊച്ചി കടപ്പുറത്ത് പാപ്പാഞ്ഞിയെ കത്തിക്കല് തുടങ്ങിയത്.
തീരശോഷണം സംഭവിച്ച് കടല്ത്തീരത്തിന്റ വലിപ്പം കുറഞ്ഞതോടെയാണ് പാപ്പാഞ്ഞിയെ കത്തിക്കല് പരേഡ് മൈതാനിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്. ഇവിടെ ബാരിക്കേഡുകള് കെട്ടി അഞ്ചു ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചാണ് ക്രമീകരണങ്ങള് ഏര്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വൈകുന്നേരത്തോടെ തന്നെ സംഗീതപരിപാടികള്ക്ക് തുടക്കമാകും. രാത്രി കൃത്യം പന്ത്രണ്ടു മണിക്ക് ജില്ലാ കലക്ടര്, സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ, കൊച്ചി മേയര്, കാര്ണിവല് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങള് എന്നിവര് ചേര്ന്നാണ് റിമോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് പാപ്പാഞ്ഞിക്ക് തീ പകരുക. പ്രതീകാത്മകമായി കഴിഞ്ഞ വര്ഷത്തിന്റ തിന്മകളെല്ലാം ആവാഹിച്ച് നിമിഷങ്ങള്ക്കകം പാപ്പാഞ്ഞി എരിഞ്ഞടങ്ങും. ആടിയും പാടിയും പതിനായിരങ്ങള് ആഘോഷങ്ങളില് പങ്കുചേരും.
ഗാലാ ഡി ഫോര്ട്ട് കൊച്ചിയെന്ന കൂട്ടായ്മയും കഴിഞ്ഞ വര്ഷം മുതല് പാപ്പാഞ്ഞിയെ തയാറാക്കി വെളി മൈതാനിയില് വച്ച് കത്തിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ഇത്തരത്തില് പാപ്പാഞ്ഞിയെ കത്തിക്കുന്നതിന് പൊലീസ് അനുമതി നിഷേധിച്ചെങ്കിലും സംഘാടകര് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച് അനുമതി നേടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഇത്തവണ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും തങ്ങള് ഇറ്റാലിയന് മാതൃകയിലുള്ള പാപ്പാഞ്ഞിയെയാണ് തയാറാക്കിയതെന്നും ഗാലാ ഡി ഫോര്ട്ട് കൊച്ചിയുടെ രക്ഷാധികാരിയായ ബെനഡിക്ട് ഫെര്ണാണ്ടസ് വ്യക്തമാക്കി.
ഓരോ വര്ഷവും പാപ്പാഞ്ഞിയുടെ ഉയരം വര്ധിപ്പിച്ച് 80 അടി വരെ എത്തിയിരുന്നു. എന്നാല് സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങള് പരിഗണിച്ച് പാപ്പാഞ്ഞിയുടെ ഉയരം കുറയ്ക്കാന് അധികൃതര് നിര്ദേശം നല്കുകയായിരുന്നു. കാര്ണിവല് കമ്മിറ്റി പരേഡ് മൈതാനിയില് ഒരുക്കിയ പാപ്പാഞ്ഞിയുടെ ഉയരം 50 അടിയാണ്. എന്നാല് വെളി മൈതാനിയില് ഗാലാ ഡി ഫോര്ട്ട് കൊച്ചി തയാറാക്കിയത് 55 അടി ഉയരമുള്ള പാപ്പാഞ്ഞിയാണ്.
സുരക്ഷാ വലയത്തില് കൊച്ചി
ഫോര്ട്ട് കൊച്ചിയിലെ പുതുവത്സരാഘോഷ പരിപാടികളില് ക്രമസമാധാനമുറപ്പാക്കാന് ശക്തമായ പൊലീസ് സുരക്ഷയാണ് ഒരുക്കുന്നത്. 28 ഇന്സ്പെക്ടര്മാരും 13 ഡിവൈഎസ്പി റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉള്പ്പെടെ 1200 പൊലീസ് സേനാംഗങ്ങളെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊതുജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ മുന്നിര്ത്തി പരേഡ് ഗ്രൗണ്ട്, വെളി ഗ്രൗണ്ട് പരിസരത്ത് പാര്ക്കിങ് നിരോധിച്ചു. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിന് ശേഷം ഈ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വാഹനങ്ങള് കടത്തിവിടില്ല. റോഡുകളില് വാഹനം പാര്ക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കി നിര്ദിഷ്ട പാര്ക്കിങ് മേഖലകളില് വാഹനങ്ങള് പാര്ക്ക് ചെയ്യണം. മുന്കൂര് അനുമതിയില്ലാതെ ഡ്രോണ് പറത്തുന്നത് നിരോധിച്ചതായി കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ പുട്ട വിമലാദിത്യ അറിയിച്ചു.
വൈപ്പിന് ഭാഗത്തുനിന്നും റോ-റോ വഴി ഫോര്ട്ട് കൊച്ചിയിലേക്ക് വാഹനങ്ങള് വൈകിട്ട് നാല് വരെയും ആളുകളെ ഏഴ് വരെയും മാത്രമേ കടത്തിവിടുകയുള്ളൂ. അതിനുശേഷം ഫോര്ട്ട് കൊച്ചിയില് നിന്നും മടങ്ങുന്നവര്ക്ക് മാത്രമേ റോ-റോ ജങ്കാര് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കാന് കഴിയുകയുള്ളു. വൈപ്പിനില് നിന്നും ഫോര്ട്ട് കൊച്ചിയില് നിന്നും നഗരത്തിന്റ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ബസ് സര്വീസുകള് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബസുകള് പുലര്ച്ചെ മൂന്നുവരെ സര്വീസ് നടത്തും. മെട്രോ റെയില് പുലര്ച്ചെ രണ്ടുവരെയും വാട്ടര് മെട്രോ പുലര്ച്ചെ നാലുവരെയും പ്രവര്ത്തിക്കും. കൂടാതെ കൊച്ചി ഫീഡര് ബസുകളുടെ സേവനവും ലഭ്യമായിരിക്കുമെന്നും സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ പുട്ട വിമലാദിത്യ അറിയിച്ചു.
