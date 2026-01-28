ETV Bharat / state

രാജ്യത്തിനായി "നട്ടെല്ല്" നല്‍കിയ മുൻ സൈനികന് ഉഡുപ്പി ടോൾ പ്ലാസയിൽ ദുരനുഭവം

കാസർകോട് സ്വദേശി ഇ വി ശ്യാമരാജിനാണ് ഇത്തരമൊരു ദുരനുഭവം ഉണ്ടായത്. ടോൾ പ്ലാസയിൽ വാർ കാഷ്വാലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണിച്ചിട്ടും ടോൾ ഗേറ്റ് കടക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ലെന്നായിരുന്നു മുൻ സൈനികൻ്റെ പരാതി.

UDUPI TOLL BOOTH PRIVILEGES OF ARMY MAN E V SHYAMARAJ ARMY MAN INSULTED AT TOLL BOOTH
E V Shyamaraj (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 28, 2026 at 7:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കാസർകോട്: രാജ്യ സേവനത്തിനിടയിൽ അപകടം സംഭവിച്ച മുൻ സൈനികനെ കർണാടക ഉഡുപ്പി ടോൾ പ്ലാസയിൽ അപമാനിച്ചതായി പരാതി. കാസർകോട് സ്വദേശി ഇ വി ശ്യാമരാജിനാണ് ഇത്തരമൊരു ദുരനുഭവം ഉണ്ടായത്.

2002 ൽ ജമ്മു കശ്‌മീരിലെ കുപ് വാരയിൽ സൈനിക ഓപ്പറേഷനിടയിൽ വാഹനാപകടത്തിലാണ് പാരസ്പെഷൽ ഫോഴ്‌സ് കമാൻഡോ ഇ വി ശ്യാമരാജിന് പരിക്കേറ്റത്. നട്ടെല്ലിനായിരുന്നു പരിക്കേറ്റത്. മൂന്ന് വർഷത്തോളം ചികിത്സയിൽലായിരുന്നു.

ശ്യാമരാജിൻ്റെ പ്രതികരണം (ETV Bharat)

ടോൾ പ്ലാസയിൽ വാർ കാഷ്വാലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണിച്ചിട്ടും ടോൾ ഗേറ്റ് കടക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ലെന്ന് ശ്യാമരാജ് പറഞ്ഞു. ദുരനുഭവം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ശ്യാമരാജ് കേന്ദ്ര ഗതാഗത മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്‌കരിയ്ക്ക് പരാതി നൽകും. വിരമിച്ച സൈനികർക്ക് ടോൾ പ്ലാസയിൽ ഇളവ് ഇല്ല. എന്നാൽ സൈനിക സേവനത്തനിടയിൽ ഗുരുതര പരുക്കേറ്റവർക്കെങ്കിലും ഇളവ് നൽകണമെന്നാണ് ശ്യാമരാജിൻ്റെ ആവശ്യം.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഉഡുപ്പി ശാസ്‌താന ടോൾ പ്ലാസയിൽ വച്ച് ഞായറാഴ്‌ചയാണ് ശ്യാമരാജിന് ദുരനുഭവം നേരിട്ടത്. ശ്യാമരാജ് ടോൾ പ്ലാസയിൽ വാർ കാഷ്വലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണിച്ചു. എന്നാൽ ടോൾ ഇളവ് അനുവദിക്കാതിരുന്ന ടോൾ പ്ലാസ അധികൃതർ ശ്യാമരാജുമായി വാക്കു തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയായിരുന്നു.

അതേസമയം ശ്യാരാജിന് മുംബൈയിലും പൂനെയിലുമുള്ള ടോൾ പ്ലാസയിൽ സൗജന്യ യാത്രക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം പാരാ ഫോഴ്‌സ് കമാൻഡോ ആയിരുന്നു എടനീർ സ്വദേശി ശ്യാമരാജ്. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്യാമരാജ് പങ്കുവെച്ച വീഡിയോ വൈറലായതോടെ ടോൾ പ്ലാസ അധികൃതർക്കെതിരെ വിമർശനം ശക്തമാണ്.

ഇന്ത്യൻ സായുധ സേനാംഗങ്ങൾക്കുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളും പ്രിവില്ലേജുകളും എന്തൊക്കെ?

ഇന്ത്യൻ സായുധ സേനാംഗങ്ങൾക്ക് രാജ്യത്ത് പലതരത്തിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളും പ്രിവിലേജുകളും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ദേശീയ പാതകളിലെ ടോൾ പ്ലാസകളിൽ സൈനികർക്ക് ഇളവ് നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ ചില നിയമങ്ങളുണ്ട്.

സൈനികരുടെ ഔദ്യോഗിക വാഹനങ്ങൾക്ക് ടോൾ നൽകേണ്ടതില്ല. അതേസമയം സൈനികരുടെ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾക്ക് ടോൾ നൽകേണ്ടതില്ല. സൈനികർക്കും വിരമിച്ചവർക്കും സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ടോൾ ഇളവ് ലഭിക്കില്ല.

അതേസമയം പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള യാത്രകളിൽ സൈനികർക്ക് ഐഡൻ്റിറ്റി കാർഡ് കാണിച്ചാൽ ചില റൂട്ടുകളിൽ ഇളവ് ലഭിക്കും. എന്നാൽ ഇത് നിയമപരമായ അവകാശമല്ല.

യാത്ര ആനുകൂല്യങ്ങൾ

ട്രെയിൻ യാത്ര: ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റുകളിൽ സൈനികർക്ക് വലിയ ഇളവ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. വാറൻ്റ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള സൗജന്യ യാത്രകൾക്ക് പുറമെ സ്വകാര്യ യാത്രകൾക്കും നിശ്ചിത ശതമാനം ഇളവ് റെയിൽവേ നൽകുന്നുണ്ട്.

വിമാന യാത്ര: വിമാന യാത്രക്കും സൈനികർക്ക് ഇളവുണ്ട്. എയർ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിമാനക്കമ്പനികൾ സൈനികർക്കും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ടിക്കറ്റ് നിരക്കിൽ 50% വരെ ഇളവ് നൽകാറുണ്ട്.

കാൻ്റീൻ സൗകര്യം

കാൻ്റീൻ സ്‌റ്റോഴ്‌സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് വഴി നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ, ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ഉപകരണങ്ങൾ, മദ്യം എന്നിവ വിപണി വിലയേക്കാൾ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ വാങ്ങാൻ സൈനികർക്കും വിരമിച്ചവർക്കും സാധിക്കും.

മെഡിക്കൽ സൗകര്യങ്ങൾ

സൈനികർക്കും വിരമിച്ച സൈനികർക്കും അവരുടെ കുടുംബാഗങ്ങൾക്കും മിലിട്ടറി ആശുപത്രികളിലും എംപാനൽ ചെയ്‌ത സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലും സൗജന്യ ചികിത്സ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.

മറ്റ് പ്രിവില്ലേജുകൾ

ബാങ്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ: പ്രതിരോധ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കായി ബാങ്കുകൾ 'ഡിഫൻസ് സാലറി പാക്കേജ്' നൽകാറുണ്ട്. ഇതിൽ സീറോ ബാലൻസ് അക്കൗണ്ട്, വലിയ തുകയുടെ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ, ലോണുകളിൽ പലിശ ഇളവ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം: സൈനികരുടെ മക്കൾക്ക് കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങളിലും പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകളിലും പ്രത്യേക സംവരണവും സ്കോളർഷിപ്പുകളും ലഭിക്കാറുണ്ട്.

നികുതി ഇളവ്: സായുധ സേനയിൽ സേവനമനുഷ്‌ഠിക്കുന്നവർക്കും ഗാലൻ്ററി അവാർഡ് ജേതാക്കൾക്കും പ്രത്യേക ഇൻകം ടാക്‌സ് ഇളവുകൾ ലഭിക്കും.

Also Read: 'പ്രതി ഒളിവിലെങ്കിൽ ദിവസവും വീഡിയോ വരുന്നത് എങ്ങനെ?'; ഷാജൻ സ്‌കറിയയെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്യാത്തില്‍ കോടതിയുടെ വിമര്‍ശനം

TAGGED:

UDUPI TOLL BOOTH
PRIVILEGES OF ARMY MAN
E V SHYAMARAJ
ARMY MAN INSULTED AT TOLL BOOTH
FORMER SOLDIER INSULTED TOLL BOOTH

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.