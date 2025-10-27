മുട്ടിൽ മരംമുറി കേസ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ അട്ടിമറിച്ചു; സിബിഐ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് മുൻ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ
കർഷകർക്കെതിരായ നടപടി ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ തുടരുകയാണെന്നും ഈ നടപടി നിർത്തിവെക്കാൻ കൃത്യമായ ഉത്തരവിറക്കുകയാണ് സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അഡ്വ. ജോസഫ് മാത്യു
Published : October 27, 2025 at 1:04 PM IST
കോഴിക്കോട്: ഏറെ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച മുട്ടിൽ മരംമുറി കേസിൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ വഴിവിട്ട ഇടപെടലുകൾ നടത്തി കേസ് ദുർബലമാക്കിയെന്ന് മുൻ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ജോസഫ് മാത്യു. കേസ് സംബന്ധിച്ച് പരസ്യ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് തന്നെ പ്രോസിക്യൂട്ടർ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കിയതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. കേസ് സിബിഐക്ക് വിടണമെന്നും ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കവെ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
'ഒന്നും കണ്ടെത്തരുത് എന്ന രീതിയിലാണ് അന്വേഷണം നടന്നത്. കേസിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചീഫ് സെക്രട്ടറി എ. ജയതിലകിന് അറിയാം,' ജോസഫ് മാത്യു പറഞ്ഞു. കർഷകർക്കെതിരായ നടപടി ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ തുടരുകയാണെന്നും ഈ നടപടി നിർത്തിവെക്കാൻ കൃത്യമായ ഉത്തരവിറക്കുകയാണ് സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നവരെ ഒതുക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. സിബിഐ അന്വേഷണം വന്നാൽ എല്ലാം തെളിയുമെന്നും അദ്ദേഹം ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.
ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പങ്ക്
മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ശാരദ മുരളീധരൻ വിരമിക്കുന്നതിന് അഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ച് വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നതായും എന്നാൽ പിന്നീട് വന്ന ചീഫ് സെക്രട്ടറി എ. ജയതിലക് അത് വായിച്ചുനോക്കാൻ പോലും തയ്യാറായിട്ടുണ്ടാവില്ലെന്നും ജോസഫ് മാത്യു ആരോപിച്ചു. അനധികൃത മരംമുറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദ ഉത്തരവിറക്കിയത് അദ്ദേഹം റവന്യൂ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന സമയത്താണെന്നുള്ളത് ഇതിന് കാരണമായേക്കാം.
'കർഷകരുടെ പട്ടയ ഭൂമിയിൽനിന്ന് മരം മുറിക്കാൻ സർക്കാരിന് ഒരു തരത്തിലും ഉത്തരവിറക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതാണ് ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്തത്. 2020ൽ വയനാട് ജില്ലാ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ആയ സമയത്ത് തന്നെ ഈ ഉത്തരവ് തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ വാദിച്ചിരുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് വനം വകുപ്പിന് കത്തും കൈമാറിയിരുന്നു. ഒരു മറുപടിയും ലഭിച്ചില്ല,' അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. ഐഎഎസ് തലത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ 'വക്രബുദ്ധി' തൻ്റെ അടുത്ത് ചെലവാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പ്രോസിക്യൂഷൻ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു
മരംമുറി കേസിൽ 84000ലേറെ പേജുള്ള കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാണ്. അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട 200 പേജിൽ 20 പേജ് മാത്രം വായിച്ചാൽ പോലും കള്ളക്കളികൾ മനസ്സിലാകും. സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം താൻ ഇപ്പോഴും ആ കേസിൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ സ്ഥാനത്താണ്. എന്നാൽ 2024 മാർച്ച് മുതൽ പൊലീസും അന്വേഷണ സംഘവും തന്നോട് സഹകരിക്കുന്നില്ല. ഇത് പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാതിരിക്കാനുള്ള തന്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. പ്രോസിക്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ പ്രതികൾ എങ്ങനെ ഹാജരാകുമെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
സിബിഐ അന്വേഷണത്തിന് വഴി തുറന്ന് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്
മുട്ടിൽ മരംമുറി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതി പരിഗണിച്ച ഒരു പൊതു താൽപര്യ ഹർജി തീർപ്പാക്കുമ്പോൾ, അന്വേഷണം നേരായ രീതിയിലാണ് പോകുന്നതെന്നാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലും എഡിജിപിയും കോടതിയെ അറിയിച്ചത്. എന്നാൽ, ഈ അറിയിച്ചതിൽ എന്തെങ്കിലും ക്രമക്കേടുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ആർക്കും റിട്ട് ഹർജി ഫയൽ ചെയ്യാം എന്ന് കോടതി ഒരു വരിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇത് പ്രകാരം ഏത് പൗരനും സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇനിയും ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാമെന്നും അഡ്വ. ജോസഫ് മാത്യു ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
മുട്ടിൽ മരംമുറി കേസിൽ സർക്കാർ സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറായി നിയമിക്കപ്പെട്ട അഡ്വ. ജോസഫ് മാത്യു നേരത്തെ മരംമുറി നിയമപരമല്ലെന്ന് നിലപാടെടുത്ത വ്യക്തിയാണ്. കുറ്റപത്രം പരിശോധിച്ച ശേഷം, നിലവിലുള്ള അന്വേഷണവും കുറ്റപത്രവും ദുർബലമാണെന്നും കേസ് ജയിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ തെളിവുകളും സാക്ഷികളും ഇല്ലെന്നും ജോസഫ് മാത്യു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എഡിജിപി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ രേഖാമൂലം അറിയിച്ചിരുന്നു. കേസിൽ പുനരന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും, കുറ്റപത്രത്തിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അന്നത്തെ റവന്യൂ സെക്രട്ടറി (ഇപ്പോഴത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി) തെറ്റായ ഉത്തരവിറക്കി മരംമുറിക്കലിന് കൂട്ടുനിന്നുവെന്നും, അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചിരുന്നു. ചില ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെ അവഗണിച്ചാണ് മരംമുറിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയതെന്നും ഇത് കോടതിയലക്ഷ്യ സ്വഭാവമുള്ളതാണെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. താൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എഡിജിപിക്ക് കത്ത് നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് തന്നെ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കാൻ നടപടിയുണ്ടായത്. കേസിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള വിവരങ്ങളോ ചർച്ചകളോ തന്നെ അറിയിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. പ്രോസിക്യൂട്ടർ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കം ചെയ്തതായുള്ള ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും, എന്നാൽ കേസിൻ്റെ തുടർനടപടികളിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
മരംമുറിയുടെ പശ്ചാത്തലം
വയനാട് ജില്ലയിലെ മുട്ടിൽ വില്ലേജിൽ നടന്ന അനധികൃത മരംമുറി വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. 2020 ഒക്ടോബർ 24-ന് റവന്യൂ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഇറക്കിയ ഒരു സർക്കാർ ഉത്തരവിൻ്റെ മറവിലാണ് പ്രധാനമായും മരംമുറി നടന്നത്. ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമത്തിന് ശേഷം പട്ടയ ഭൂമിയിൽ ഉടമകൾ നട്ടു വളർത്തിയ ചന്ദനം ഒഴികെയുള്ള മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റാൻ അനുവാദം നൽകുന്നതായിരുന്നു ഈ ഉത്തരവ്. എന്നാൽ, 300 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള ഈട്ടി, തേക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംരക്ഷിത മരങ്ങൾ മുറിക്കാൻ പ്രതികൾ ഈ ഉത്തരവ് ദുരുപയോഗം ചെയ്തു എന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. വയനാട് മുട്ടിൽ സൗത്ത് വില്ലേജിലാണ് സംഭവം. റോജി അഗസ്റ്റിൻ, ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിൻ, ജോസുകുട്ടി അഗസ്റ്റിൻ എന്നീ സഹോദരങ്ങളാണ് ഈ കേസിലെ മുഖ്യപ്രതികൾ. ഇവർ കർഷകരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് അവരുടെ ഭൂമിയിലെ ഈട്ടിമരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിലയേറിയ മരങ്ങൾ മുറിച്ചുമാറ്റി എന്നാണ് കേസ്.
മരംമുറി വ്യാപകമായതിനെ തുടർന്ന് വയനാട് കലക്ടർ സർക്കാരിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. സർക്കാർ ഉത്തരവിൻ്റെ മറവിൽ വ്യാപകമായ മരംമുറി നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. വനംവകുപ്പും പൊലീസും കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. കേസ് വിവാദമായതിനെ തുടർന്ന്, 2021 ജൂണിൽ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് എഡിജിപി എസ്. ശ്രീജിത്തിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച്, വിജിലൻസ്, വനംവകുപ്പ് പ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ സർക്കാർ നിയോഗിച്ചു. കേസിലെ മുഖ്യപ്രതികളായ റോജി അഗസ്റ്റിൻ, ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിൻ, ജോസുകുട്ടി അഗസ്റ്റിൻ എന്നിവരെയും ഡ്രൈവറെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇവരെ 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു. 2021 ഒക്ടോബറിൽ ഇവർക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചു. അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് 60 ദിവസമായിട്ടും പൊലീസ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് പ്രധാന പ്രതികൾക്ക് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.
പ്രായം കണ്ടെത്താന് മരങ്ങളുടെ ഡിഎന്എ പരിശോധന
മുറിച്ചുമാറ്റിയ മരത്തടികൾ വനംവകുപ്പ് പിടിച്ചെടുത്ത് ഡിപ്പോയിലേക്ക് മാറ്റി. റവന്യൂ ഭൂമിയിലെ മരം മുറിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റവന്യൂ വകുപ്പ് കേരള ലാൻഡ് കൺസർവൻസി ആക്ട് പ്രകാരം കർഷകർക്കെതിരെ പിഴ ചുമത്താനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. മരം മുറിച്ചു കടത്തിയതിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടി വരെയാണ് പിഴയായി ചുമത്തിയത്. 2023 ഡിസംബർ 4-ന് കേസ് അന്വേഷിച്ച വയനാട് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് സംഘം സുൽത്താൻ ബത്തേരി ഒന്നാം ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. 84,600 പേജുകളുള്ള ബൃഹത്തായ കുറ്റപത്രമാണ് സമർപ്പിച്ചത്. റോജി, ആൻ്റോ, ജോസുകുട്ടി അഗസ്റ്റിൻ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ 12 പേരെ പ്രതികളാക്കി. മുട്ടിൽ സൗത്ത് വില്ലേജ് ഓഫീസർ, സ്പെഷ്യൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ എന്നിവരും പ്രതിപ്പട്ടികയിലുണ്ട്. മുറിച്ച മരങ്ങളുടെ പ്രായം കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ഡിഎൻഎ പരിശോധന നടത്തിയതും അപൂർവ സംഭവമായിരുന്നു. 400 ലേറെ തെളിവുകളും സമർപ്പിച്ചു.
കര്ഷകര്ക്ക് പിഴ ചുമത്തി റവന്യൂ വകുപ്പ്
കോടതിയിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സമൻസ് നൽകിയിട്ടും മുഖ്യപ്രതികൾ ഹാജരാകാത്തതിനാൽ നിലവിൽ കോടതി നടപടികളും വിചാരണയും വൈകുകയാണ്. മരം മുറിച്ച സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഉടമകളായ കർഷകർക്കെതിരെ റവന്യൂ വകുപ്പ് പിഴ ചുമത്തുന്ന നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ്. കർഷകരുടെ അപ്പീലുകൾ റവന്യൂ ഡിവിഷൻ ഓഫീസർ തള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിൽ ചില പാളിച്ചകൾ ഉണ്ടെന്നും ഇത് പുനഃപരിശോധിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നും സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ ആവശ്യം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്.
2020-ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത്, 29 കർഷകരുടെ റവന്യൂ പട്ടയ ഭൂമിയിലുണ്ടായിരുന്ന 104 ഈട്ടിമരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംരക്ഷിത മരങ്ങൾ അനധികൃതമായി മുറിച്ചു കടത്തി, കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ചു എന്ന കേസിൽ തുടർ നടപടികൾ എന്താകും എന്നതിലാണ് ആകാംക്ഷ.
അഴിമതിയിൽ നശിക്കുന്ന തടികൾ
അതിനിടെ കേസില് വനം വകുപ്പ് പിടിച്ചെടുത്ത തടികള് മഴയേറ്റ് നശിക്കുകയാണ്. 15 കോടിയിലേറെ രൂപ വില നിശ്ചയിച്ച മരങ്ങളാണ് നശിക്കുന്നത്. തുറസായ സ്ഥലത്താണ് ഈട്ടി അടക്കമുള്ള മരങ്ങള് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. മരം ലേലം ചെയ്യാന് കോടതിയില് അപേക്ഷ നല്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വനം വകുപ്പിൻ്റെ വിശദീകരണം. അഞ്ച് വര്ഷമായി മരങ്ങള് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് വനം വകുപ്പിൻ്റെ കുപ്പാടി ഡിപ്പോയിലാണ്. മരങ്ങള് സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ജില്ലാ കോടതി ഉത്തരവും വനം വകുപ്പ് പാലിച്ചില്ല. ലേലം ചെയ്ത് തുക കോടതിയില് കെട്ടി വയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തിലും വനം വകുപ്പ് തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ല.
തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നവരെ ഒതുക്കാതെ, കർഷകർക്കെതിരായ റവന്യൂ നടപടികൾ നിർത്തിവെച്ച്, കേസിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ സിബിഐ അന്വേഷണം അനിവാര്യമാണെന്നാണ് ജോസഫ് മാത്യുവിൻ്റെ നിലപാട്.
