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ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് പി.എസ് പ്രശാന്തിനെയും എ. അജികുമാറിനെയും കസ്റ്റഡിയില്‍ വിട്ടു

മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് പി.എസ് പ്രശാന്തിനെയും എ. അജികുമാറിനെയും കസ്റ്റഡിയില്‍ വിട്ടു, വരും ദിവസങ്ങളിൽ എസ്ഐടി കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകളിലേക്ക് കടക്കാന്‍ സാധ്യത

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Sabarimala gold theft Former President P S Prashanth and A Ajikumar remanded in custody (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 28, 2026 at 2:57 PM IST

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കൊല്ലം: ശബരിമല സ്വർണ കവർച്ച കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് പി എസ് പ്രശാന്തിനെയും ബോർഡ് അംഗം എ അജികുമാറിനെയും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. രണ്ടു പ്രതികളെയും ഇന്ന് കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കയതിന് ശേഷമാണ് കസ്റ്റഡിയില്‍ വിട്ടത്. ശബരിമല സ്വർണ കവർച്ച കേസിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി അറസ്റ്റിലാകുന്നവരാണ് മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് പി എസ് പ്രശാന്തിന്തും ബോർഡ് അംഗം അജികുമാറും.

അറസ്റ്റിലായ ഇരുവരെയും കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്‌തിരുന്നു. പ്രതികളെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കോടതിയിൽ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചത്. ഇന്ന് അപേക്ഷ പരിഗണിച്ച വിജിലൻസ് കോടതി പ്രതികളെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. ഇരുവരിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന നിർണായക വിവരത്തെത്തുടർന്നായിരിക്കും അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ അടുത്ത നടപടി.

മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് പി.എസ് പ്രശാന്തിനെയും എ. അജികുമാറിനെയും കസ്റ്റഡിയില്‍ വിട്ടു (ETV Bharat)

2019ലെ സ്വർണ കവർച്ച മറച്ചുവയ്ക്കാ‌ൻ 2025ൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന പി എസ് പ്രശാന്തുൾപ്പെടെ ശ്രമിച്ചതായാണ് എസ്ഐടിയുടെ കണ്ടെത്തൽ. എന്നാൽ താൻ തെറ്റൊന്നും ചെയ്‌തില്ലെന്നും അറസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നും പി എസ് പ്രശാന്തിൻ്റെ വിശദീകരണം. എ പത്മകുമാർ അടക്കമുള്ളവർ പ്രതിയായ 2019 ലെ ദ്വാരപാലക ശില്‍പ പാളി കേസിലാണ് പ്രതിചേർത്തിരിക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ എസ്ഐടി കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകളിലേക്ക് കടക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

കൂടുതൽ അറസ്റ്റിന് സാധ്യത
ശബരിമലയിലെ സ്വർണം മോഷ്‌ടിക്കപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ ഉന്നതരായ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പങ്കുള്ളതായി അന്വേഷണ സംഘം സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്താനും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചറിയാനുമാണ് മുൻ പ്രസിഡൻ്റിനെയും അംഗത്തെയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം ചോർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. ശബരിമല പോലൊരു പുണ്യസ്ഥലത്ത് നടന്ന സ്വർണക്കൊള്ള ഭക്തർക്കിടയിലും വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായിരുന്നു. ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ സുതാര്യതയെത്തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലുകളാണ് ഓരോ ദിവസവും പുറത്തുവരുന്നത്.

കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സ്വർണമാണ് ഇത്തരത്തിൽ കടത്തിയതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായ കണക്കുകൾ തിട്ടപ്പെടുത്താനും സ്വർണം എവിടേക്കാണ് മാറ്റിയതെന്ന് കണ്ടെത്താനും പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ ലഭിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസിൽ കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകളിലേക്ക് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കടന്നേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. വരും ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷണം കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരിലേക്കും മറ്റ് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളിലേക്കും നീളാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

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TAGGED:

SABARIMALA GOLD THEFT CASE
FORMER TDB PRESIDENT ARREST
KOLLAM VIGILANCE COURT NEWS
P S PRASHANTH SIT CUSTODY
SABARIMALA GOLD THEFT UPDATES

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