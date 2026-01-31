ETV Bharat / state

കേരളത്തിലെ നക്‌സൽ പോർവിളികളുടെ ആദ്യകാല അമരക്കാരൻ, പിന്നീട് സുവിശേഷകൻ;അറിയാം വെള്ളത്തൂവൽ സ്റ്റീഫൻ്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച്

കുന്നിക്കല്‍ നാരായണന്‍, നക്‌സല്‍ വര്‍ഗീസ്, കെ അജിത തുടങ്ങിയ നക്‌സൽ നേതാക്കൾക്ക് സമകാലികനായിരുന്നു വെള്ളത്തൂവല്‍ സ്റ്റീഫന്‍. തലശേരി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമണത്തിൻ്റെ സൂത്രധാരിൽ ഒരാളുമായിരുന്നു.

FORMER NAXALITE LEADER CPIM ALL ABOUT VELLATHOOVAL STEPHEN VELLATHOOVAL STEPHEN LIFE PROFILE
Vellathooval Stephan(File photo) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 31, 2026 at 7:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

"നക്‌സലിസം ഒരു ചെറിയ മലയല്ല, വലിയ പർവതമാണ്," കേരളം കണ്ട ശക്തനും ആദ്യകാല നക്‌സൽ നേതാവും ഭരണകൂടം വിറച്ച പോരാട്ടങ്ങളുടെ അമരക്കാരനുമായ ഒരാളുടെ വാക്കുകളാണിത്. തലശേരി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമണവും കൊപാതകി എന്ന മുദ്രയോടെയുള്ള ഇരുൾ നിറഞ്ഞ കാരാഗൃഹ ജീവിതവും കൊണ്ട് നക്‌സൽ ആശയവാദത്തെ മൂശയിലിട്ട് മിനുക്കിയെടുത്ത ഒരാൾ. കടുത്ത നക്‌സൽ പോരാളിയായും തുടർന്ന് സുവിശേഷകനായും കേരള നക്‌സൽ ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടിയ സുപ്രധാന മനുഷ്യനായ വെള്ളത്തൂവൽ സ്റ്റീഫനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്.

FORMER NAXALITE LEADER CPIM ALL ABOUT VELLATHOOVAL STEPHEN VELLATHOOVAL STEPHEN LIFE PROFILE
വെള്ളത്തൂവൽ സ്റ്റീഫൻ്റെ ആത്മകഥ (ETV Bharat)

കേരളത്തിലെ നക്‌സലൈറ്റ് വിപ്ലവങ്ങളുടെ ആദ്യകാല നേതൃത്വങ്ങളിൽ ഒരാളായിരുന്നു വെള്ളത്തൂവൽ സ്റ്റീഫൻ. അക്കാല നക്‌സൽ പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെയും സായുധ വിപ്ലവങ്ങളിലൂടയും മുന്നേറിയവരിൽ വെള്ളത്തൂവൽ സ്റ്റീഫനും ഉണ്ടായിരുന്നു. കുന്നിക്കല്‍ നാരായണന്‍, നക്‌സല്‍ വര്‍ഗീസ്, കെ അജിത തുടങ്ങിയ നക്‌സൽ നേതാക്കൾക്ക് സമകാലികനായിരുന്നു വെള്ളത്തൂവല്‍ സ്റ്റീഫന്‍.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കങ്ങഴയ്ക്കടുത്തുള്ള ചുണ്ടമണ്ണിൽ വീട്ടിൽ സക്കറിയ-അന്നമ്മ ദമ്പതികളുടെ മകനായി ജനനം. അക്കാല കുടിയേറ്റങ്ങളുടെ സമാന സ്വഭാവമായിരുന്നു സ്റ്റീഫൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റേതിനും. കോട്ടയത്തു നിന്നും ഇടുക്കിയിലെ വെള്ളത്തൂവലിലേക്ക് കുടിയേറിയ കർഷകകുടുംബത്തിലെ അംഗമെന്ന നിലയിലും കടുത്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആദർശവാദിയായ അച്‌ഛൻ്റെ മകനെന്ന നിലയിലുമായിരുന്നു എസ്‌തഫനോസായിരുന്ന സ്റ്റീഫൻ്റെ ജീവിതം.

പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ശേഷമാണ് അച്‌ഛൻ്റെ പാത പിന്തുടർന്ന് സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ചേക്കേറുന്നത്. പാർട്ടിയുടെ വിഘടനത്തിന് ശേഷം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർക്‌സിസ്റ്റിലേക്ക് ചുവടുമാറ്റി. തുടർന്നാണ് നക്‌സലൈറ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് സ്റ്റീഫൻ തൻ്റെ പ്രവൃത്തി മണ്ഡലം മാറ്റിയതെന്ന് ആത്മകഥയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

FORMER NAXALITE LEADER CPIM ALL ABOUT VELLATHOOVAL STEPHEN VELLATHOOVAL STEPHEN LIFE PROFILE
വെള്ളത്തൂവൽ സ്റ്റീഫൻ്റെ ആത്മകഥ (ETV Bharat)

1968 ലെ തലശേരി പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷൻ ആക്രമണത്തിൻ്റെ നേതൃനിര പോരാളിയായിരുന്നു വെള്ളത്തൂവൽ സ്റ്റീഫൻ. തലശേരി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമണം ചതിക്കപ്പെട്ട ആക്രമണമായിരുന്നു എന്നാണ് വിവിധ നേതാക്കൾ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത്.

ആക്രമണത്തിന് ശേഷം നക്‌സൽ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സജീവമാകുകയും ഒളിവിൽപോകുകയും ചെയ്‌തു. കേരളത്തിലെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടു. നാടും കാടും സഞ്ചരിച്ച് വിപ്ലവപാർട്ടികൾക്ക് കൊടിയുയർത്തി. വയനാട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്ന ജന്മികള്‍ക്കെതിരായ നക്‌സൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വെള്ളത്തൂവൽ സ്റ്റീഫൻ്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായി ആത്മകഥയിൽ പറയുന്നു.

1971 ലാണ് വെള്ളത്തൂവൽ സ്റ്റീഫൻ പൊലീസ് അറസ്റ്റിലാകുന്നത്. കൊലക്കേസ് ഉൾപ്പെടെ പതിനെട്ട് കേസുകളാണ് സ്റ്റീഫനതിരെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ജയിലിൽവച്ചുതന്നെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (മാർക്‌സിസ്റ്റ്-ലെനിനിസ്റ്റ്) സ്ഥാപകനേതാവും ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിപ്ലവകാരിയുമായിരുന്ന ചാരുമജുംദാറിൻ്റെ ഉന്മൂലന​മാർ​ഗം ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് ജയിലിൽ വച്ചുതന്നെ നക്‌സൽ പ്രവർത്തനം ഉപേക്ഷിച്ചു. 'പാകതവരാത്ത ചെറുപ്പമായതിനാല്‍ വിപ്ലവം അറിവില്ലായ്‌മയിൽ നിന്നുള്ള ആവേശമായിരുന്നു' എന്നായിരുന്നു നക്‌സലിസത്തെ കുറിച്ചുള്ള വെള്ളത്തൂവൽ സ്റ്റീഫൻ്റെ ഭാഷ്യം.

15 ൽ അധികം കൊലപാതക കേസുകളിലായി 11 വർഷക്കാലമാണ് സ്റ്റീഫൻ ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞത്. 1982 ൽ വയലാർ രവി ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായ കാലത്താണ് സ്റ്റീഫൻ ജയിൽ മോചിതനാകുന്നത്. മോചനത്തിന് ശേഷം കുറച്ചുകാലത്തേക്ക് സുവിശേഷപ്രവർത്തനത്തി​ലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരുന്നു. ചരിത്രശാസ്ത്രവും മാർക്‌സിയൻ ദർശനവും, പ്രചോദനം, ആതതായികൾ, അർധബിംബം, മേഘപാളിയിലെ കാൽപ്പാടുകൾ, കനൽവഴികൾ കടന്ന് ഒരു ദൈവസാക്ഷ്യം എന്നിവയാണ് പ്രധാന കൃതികൾ.

വെള്ളത്തൂവൽ സ്റ്റീഫൻ്റെ ആത്മകഥ

2021 ഡിസംബറിലാണ് 'വെള്ളത്തൂവൽ സ്റ്റീഫൻ്റെ ആത്മകഥ' എന്ന പേരിൽ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ചേർത്ത പുസ്‌തകം പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. നക്‌സൽ നേതാക്കളും സ്റ്റീഫൻ്റെ സഹയാത്രികനുമായിരുന്ന വര്‍ഗീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലങ്ങൾ പുസ്‌തകത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

"നക്‌സലിസം ഒരു ചെറിയ മലയല്ല, വലിയ പർവതമാണ്. അത് സാമ്രാജിത്വ ചൂഷണം, ഫ്യൂഡലിസം, അനാചാരങ്ങൾ, അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് എതിരെ ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികളാണെന്ന് നക്‌സലൈറ്റുകൾ മനസിലാക്കിയില്ല. അതിന് പ്രതികൂലമായി നിന്നത് റിവിഷനിസം ആണ്", എന്ന് പുസ്‌തകത്തിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ സ്റ്റീഫൻ പറയുന്നുണ്ട്.

FORMER NAXALITE LEADER CPIM ALL ABOUT VELLATHOOVAL STEPHEN VELLATHOOVAL STEPHEN LIFE PROFILE
വെള്ളത്തൂവൽ സ്റ്റീഫൻ്റെ ആത്മകഥ (ETV Bharat)

ഭാഷയുടെ പിണഞ്ഞുകെട്ടിയ ഊടും പാവും എന്നതിനേക്കാൾ സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരനായ ഞാൻ സത്യസന്ധതയോടെ മനസു തുറക്കുമ്പോൾ വീണുകിട്ടിയ ഭാഷയാണ് എൻ്റേത് എന്നും ആമുഖത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. എതിരാഖ്യാനങ്ങളെ ദുർവാശിയോടെ അടിച്ചമർത്തുന്ന കപട ഡെമോക്രസി. ഇവിടെ ഞാനും പരാജിതനാണ് എന്നാണ് വെള്ളത്തൂവൽ സ്റ്റീഫൻ ആത്മകഥയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ALSO READ: "മത്സരിക്കാനുള്ള മൂഡിലല്ല, ഇത്തവണ കുഴിയിൽ ചാടാൻ ഇല്ല": തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് കെ മുരളീധരൻ

TAGGED:

FORMER NAXALITE LEADER
CPIM
ALL ABOUT VELLATHOOVAL STEPHEN
VELLATHOOVAL STEPHEN LIFE PROFILE
VELLATHOOVAL STEPHEN PROFILE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.