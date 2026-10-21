ഗണവേഷമണിഞ്ഞ് ആര്എസ്എസ് വേദിയിലെത്തിയ സംഭവം; പ്രതികരണവുമായി എസ് രാജേന്ദ്രന്
ആർഎസ്എസ് ഗണവേഷമണിഞ്ഞ് മുന് സിപിഎം എംഎല്എ എസ് രാജേന്ദ്രൻ. വിഷയം രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ചര്ച്ചയായി. സംഭവത്തില് പ്രതികരണവുമായി എസ് രാജേന്ദ്രന്.
Published : October 21, 2026 at 12:01 PM IST
ഇടുക്കി: മുൻ സിപിഎം നേതാവും ദേവികുളം മുൻ എംഎൽഎയുമായ എസ് രാജേന്ദ്രൻ ആർഎസ്എസ് ഗണവേഷമണിഞ്ഞ് മൂന്നാറിൽ നടന്ന വിജയദശമി ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തതിന് പിന്നാലെ വിശദീകരണം നൽകി. സ്ഥാനമാനങ്ങൾ മാനിച്ചല്ല വന്നതെന്നും തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവർ മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വർഷങ്ങളോളം സിപിഎമ്മിൻ്റെ മുതിർന്ന നേതാവായി ഇടുക്കിയിൽ സജീവമായിരുന്ന അദ്ദേഹം, ആർഎസ്എസിൻ്റെ പൂർണ ഗണവേഷത്തിലെത്തി പൊതുപരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തത് രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്.
എസ് രാജേന്ദ്രൻ്റെ വാദങ്ങൾ
താൻ അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം മറ്റൊരു പാർട്ടിയിൽ ചേർന്നു. ഇതിൽ രണ്ട് അഭിപ്രായത്തിൻ്റെ കാര്യമില്ല എന്ന് എസ് രാജേന്ദ്രൻ പ്രതികരിച്ചു. ആരുടെയെങ്കിലും അഭിപ്രായം കേട്ടിട്ടാണോ നമ്മൾ നടക്കുന്നത്. ഇനി അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നവർ എന്തെങ്കിലും വസ്തുതകൾ മനസിലാക്കിയിട്ടാണോ പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയ രംഗം ഒഴിവാക്കി അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയത് എന്തിനെന്ന് ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. തന്നെപ്പോലെ ഒരുപാട് പേർ പ്രസ്ഥാനം വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് പ്രസ്ഥാനത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ. ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. പാർട്ടി വിട്ടുപോയത് ശരിയായില്ലെന്ന് പറയുന്നവരോട് തനിക്ക് ഇത്രയേ പറയാനുള്ളു. അവർക്ക് അതിന് അപ്പുറത്തേയ്ക്ക് കടന്ന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല.
ജീവിതവും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. എന്നോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നവരെയും ദീർഘകാലമായി പ്രവർത്തന രംഗത്ത് കണ്ടുവരുന്നതായ അനുഭവങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്. തോട്ടം മേഖലയും ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ വനം മേഖലയുമായൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഒക്കെ കിടക്കുന്ന രീതി കണ്ടാൽ ഇപ്പോൾ ബിജെപിയിൽ പോയതുകൊണ്ട് എല്ലാം തീർന്നേക്കും എന്നല്ല. പക്ഷേ സാധാരണ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ എന്തിനും ശ്രമിക്കുക എന്നതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ച് വർഷക്കാലം ഒരു രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു എന്നതിന് പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. അതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല.
വനഭൂമി, തോട്ടം മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇടപെട്ടേ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അത്രയും പ്രതിസന്ധിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണിവ. 1977ലാണല്ലോ ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകളെല്ലാം എകെ ആൻ്റണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേയ്ക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല. ഇവിടെയാണ് തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവർ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും ലീഗും കോൺഗ്രസും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ പാർട്ടികളും രാഷ്ട്രീയ സേവനം നടത്തുന്ന ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ ആർഎസ്എസിലേയ്ക്ക് പോയി എന്നതുകൊണ്ട് അവരെ വാക്കത്തിയുമായി നടക്കുന്നവർ എന്ന രീതിയിൽ കണക്കാക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ. ഏത് പാർട്ടിക്കകത്താണ് വാക്കത്തിയുമായി നടക്കാത്ത സംഭവങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത്. അപ്പോൾ എന്നെ വിമർശിക്കുന്നവരോട് എനിക്ക് ഇത്രയേ പറയാനുള്ളൂ, താൻ ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതല്ല. ബിജെപിയിൽ ചേർന്നത് ആത്മാർഥമായി ജനങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കാനാണ്. ഈ പ്രദേശത്തേയും ഇടുക്കി ജില്ലയിലെയും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ആദ്യം ജനങ്ങൾ എന്നെ ഉൾക്കൊള്ളണം. എൻ്റെ സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനോ സ്ഥാനമാനത്തിനോ വേണ്ടി സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മൾ നമ്മുടേതായ ഒരു ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നത്. എല്ലാവരോടും ഒപ്പം നിന്ന് അണിചേരുക എന്നേ അഭ്യർഥിക്കാനുള്ളൂ.
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പിന്നെ വ്യക്തത അറിയാതെ സ്വാർഥ താത്പര്യങ്ങൾ ഉള്ളവരാണ് തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത്. നാല് തവണയും തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നിന്നതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ജയിക്കുമോ. കേരളത്തിലെ സ്ഥാനാർഥികൾ എല്ലാവരും എന്താണ് ജയിക്കാത്തത്. ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് സീറ്റ് വാങ്ങി ജയിച്ച് നോക്കട്ടെ. ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി സ്ഥാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച ആളല്ല താനെന്ന് എന്നോടൊപ്പമുള്ളവർക്കും ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള മേഖലയിലുള്ളവർക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കുകയാണ്.
സ്വാർഥത കൊണ്ടല്ല ആ വേഷമിട്ടത്. എൻ്റെ പ്രവർത്തനകാലത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് മനസിലാക്കൂ. എന്നിട്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തൂ. അപ്പോൾ അറിയാം പ്രവർത്തനവും ജീവിതശൈലിയും എന്താണെന്ന്. പിന്നെ മനുഷ്യനല്ലേ, തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ കാണും. അപ്പോൾ അവരെയും കൂടെ നിർത്താൻ പഠിക്കണം. ഇപ്പോൾ കുറ്റം പറയുന്നവർ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് കൊല്ലം നാക്ക് എവിടെ വച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. കോടിയേരിയും ഗോവിന്ദൻ മാഷും പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാത്ത ആളുടെ അടുത്താണ് മറ്റുള്ളവർ വന്ന് പറയുന്നത്. ഇവരോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ലെന്നും എസ് രാജേന്ദ്രൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വിജയദശമി പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നടന്ന ചടങ്ങിൽ ആർഎസ്എസ് മുഖപത്രമായ 'കേസരി' വാരികയുടെ പ്രചാരണ ഉദ്ഘാടനവും അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചു. മൂന്ന് തവണ ദേവികുളം മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് എംഎൽഎ ആയിരുന്ന എസ് രാജേന്ദ്രൻ, അതിനുമുൻപ് ഇടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ദേവികുളം മണ്ഡലത്തിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായാണ് അദ്ദേഹം ജനവിധി തേടിയത്.
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