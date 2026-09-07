ETV Bharat / state

മുൻ എം.എൽ.എയും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ ജോസ് കുറ്റിയാനി അന്തരിച്ചു

ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച നേതാവാണ് ജോസ് കുറ്റിയാനി. ദീർഘകാലം എ.ഐ.സി.സി അംഗമായും കെ.പി.സി.സി നിർവാഹകസമിതി അംഗമായും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

FORMER MLA JOSE KUTTYANI IDUKKI FIRST DCC PREDIDENT JOSE KUTTYANI DIED CONGRESS LEADER JOSE KUTTIYANI DIED
Jose Kuttiyani (file Photo) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 7, 2026 at 1:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഇടുക്കി: മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ എം.എൽ.എയുമായ ജോസ് കുറ്റിയാനി (87) അന്തരിച്ചു. വാർധക്യസഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് കോലഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ മിഷൻ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു അന്ത്യം. ഇടുക്കി ജില്ല രൂപീകരിച്ച ശേഷമുള്ള ആദ്യ ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വാർധക്യസഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് ഏറെ നാളായി അദ്ദേഹം ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ആരോഗ്യനില വഷളായതിനെ തുടർന്നാണ് അന്ത്യം സംഭവിച്ചത്.

ജില്ലയിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച നേതാവാണ് ജോസ് കുറ്റിയാനി. 1972ൽ ഇടുക്കി ജില്ല രൂപീകൃതമായപ്പോൾ പാർട്ടിയുടെ സംഘടനാ ചുമതലകൾ ഏറ്റെടുത്ത അദ്ദേഹം, ജില്ലയിലെ ആദ്യത്തെ ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റായി നിയമിതനായി. ദീർഘകാലം എ.ഐ.സി.സി അംഗമായും കെ.പി.സി.സി നിർവാഹകസമിതി അംഗമായും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി കെ. കരുണാകരൻ്റെ അടുത്ത അനുയായി കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വിദ്യാർഥി രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ കടന്നുവന്ന അദ്ദേഹം ജില്ലയിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകി. താഴെത്തട്ടിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് നേതൃനിരയിലേക്ക് ഉയർന്ന അദ്ദേഹം പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്നു. ഇടുക്കിയിലെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ഇടപെട്ടിരുന്ന അദ്ദേഹം, ജില്ലയുടെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ തൻ്റേതായ ഇടം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

നിയമസഭയിലെ മികച്ച സാന്നിധ്യം
1980, 1982 വർഷങ്ങളിൽ ഇടുക്കി നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് അദ്ദേഹം നിയമസഭയിൽ എത്തി. മികച്ച പാർലമെൻ്റേറിയൻ എന്ന നിലയിൽ ശ്രദ്ധേയനായ അദ്ദേഹം നിയമസഭാ പെറ്റിഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എം.എൽ.എ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം സജീവമായി ഇടപെട്ടിരുന്നു. മലയോര മേഖലയിലെ കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും അദ്ദേഹം മുൻകൈയെടുത്തു. നിയമസഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദമായി മാറാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു.

നിയമരംഗത്തും സജീവം
തൊടുപുഴ സ്വദേശിയായ ജോസ് കുറ്റിയാനി മികച്ചൊരു അഭിഭാഷകൻ കൂടിയായിരുന്നു. ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷകനായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം നിയമരംഗത്തും തൻ്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചു. കോൺഗ്രസ് വിട്ട് ഇടക്കാലത്ത് മറ്റ് പാർട്ടികളുമായി സഹകരിച്ച അദ്ദേഹം പിന്നീട് മാതൃസംഘടനയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തുകയായിരുന്നു. 2009ൽ എൻ.സി.പിയുടെ പിന്തുണയോടെ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായി ലോക്‌സഭയിലേക്ക് മത്സരിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് ഏറെക്കാലം തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റായും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു. വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുമായി സഹകരിച്ചപ്പോഴും തൻ്റേതായ നിലപാടുകൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മുൻകാല പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡൻ്റ് കെ. സുധാകരൻ അച്ചടക്ക നടപടി പിൻവലിച്ചതോടെ 2022ലാണ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും കോൺഗ്രസിൽ തിരിച്ചെത്തിയത്. പാർട്ടിയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയ ശേഷം അദ്ദേഹം വീണ്ടും സജീവമാകാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. തൊടുപുഴയിലെ വസതിയിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കുന്ന മൃതദേഹം പിന്നീട് മുട്ടം സിബിഗിരി പള്ളിയിൽ വച്ച് സംസ്കരിക്കും. രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ നിരവധി പേരാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ എത്തുന്നത്. സംസ്കാര ചടങ്ങുകളിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുതിർന്ന നേതാക്കളും ജനപ്രതിനിധികളും പങ്കെടുക്കും.

Also Read: ചിറ്റൂർ മുൻ എംഎൽഎ കെ അച്യുതൻ അന്തരിച്ചു; വിടവാങ്ങിയത് ജനകീയനായ കോൺഗ്രസ് നേതാവ്

TAGGED:

FORMER MLA JOSE KUTTIYANI
IDUKKI DCC PRESIDENT
CONGRESS LEADER DEATH
KERALA POLITICAL NEWS
JOSE KUTTIYANI PASSES AWAY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.