'കിഫ്ബിയെ സ്വന്തം നിലനില്പ്പിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു'; സര്ക്കാരിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് വാസവന്
യുഡിഎഫ് സര്ക്കാരിന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളെ വിമര്ശിച്ച് വിഎന് വാസവന്. കിഫ്ബി ഫണ്ട് വകമാറ്റി സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുവാൻ നീക്കങ്ങളെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തല്. ശബരിമല ഒരുക്കങ്ങള് വൈകിയെന്നും ആരോപണം.
Published : October 17, 2026 at 3:28 PM IST
കോട്ടയം: കിഫ്ബിയെ സർക്കാരിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനായി ഉപയോഗിക്കാൻ നീക്കം നടക്കുന്നുവെന്ന് മുൻമന്ത്രി വിഎൻ വാസവൻ. കിഫ്ബി ഫണ്ട് വകമാറ്റി സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുവാൻ നീക്കം നടക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. കോട്ടയത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു വിഎന് വാസവന്. കിഫ്ബിയ്ക്കെതിരെ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം എല്ഡിഎഫ് ഗവൺമെൻ്റ് നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികൾ നിശ്ചലമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്.
കിഫ്ബി വിസ്മയം സൃഷ്ടിച്ച പദ്ധതിയാണ്. എല്ലാ വിഷയത്തിലും എസ്ഐടിയെ കൊണ്ടുവന്നു എസ്ഐടി ഗവണ്മെന്റ് ആയി സർക്കാർ മാറുന്നുവെന്നും വാസവൻ പറഞ്ഞു. കിഫ്ബിയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഉള്ള ശ്രമമാണ് അന്വേഷണം. പൊന്മുട്ടയിരുന്ന താറാവിനെ കൊല്ലരുത്. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയുടെ അടിസ്ഥാനമാണ് കിഫ്ബി.
കിഫ്ബിയെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ ജനകീയ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നുവരുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എംഎല്എമാർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫണ്ട് കൊണ്ട് മാത്രം വികസനം നടക്കില്ല. പദ്ധതികൾ നിലച്ച് പോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു. ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങൾ സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല. കണക്ക് സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളില് ചുമതല വഹിച്ച എബ്രഹാം തന്നെ മറുപടി പറയുമെന്നും വിഎന് വാസവന് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ശബരിമല ഒരുക്കങ്ങളെ കുറിച്ചും പ്രതികരണം: മണ്ഡല തീര്ഥാടന കാലം അടുത്തിരിക്കെ ശബരിമലയിലെ ഒരുക്കങ്ങളെ കുറിച്ചും വിഎന് വാസവന് പ്രതികരിച്ചു. ശബരിമല മുന്നൊരുക്കങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ കാലതാമസം വന്നിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് തന്റെ അഭിപ്രായമെന്നും വിഎന് വാസവന് പറഞ്ഞു. താന് ദേവസ്വം മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോള് കൃത്യമായി ജൂണ് മാസത്തില് മുന്നൊരുക്കങ്ങള് ആരംഭിക്കും.
ഒക്ടോബര് എത്തുമ്പോഴേക്കും അതിന്റെ പൂര്ണതയില് എത്തുമായിരുന്നു. പിന്നീട് നവംബര് മാസത്തില് നട തുറക്കുന്ന സാഹചര്യം വരും. യഥാര്ഥത്തില് ആറ് മാസം മുമ്പ് തന്നെ മുന്നൊരുക്കങ്ങള് ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇടത്താവളങ്ങളിലെല്ലാം യോഗം ചേരുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു.
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അത്തരത്തില് 32 ഡിപ്പാര്ട്ട്മെന്റുകളുടെ ഏകോപനം പൂര്ത്തിയാക്കിയാല് മാത്രമെ തീര്ഥാടനം ഭംഗിയാക്കാനാകൂവെന്നും വാസവന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോള് അരവണയുടെ പ്രശ്നം വന്നു. നേരത്തെ നാല്പത് ലക്ഷത്തോളം അരവണ മുന്കൂട്ടി തയ്യാറാക്കി വച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു തരത്തിലുള്ള പരാതികളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സന്നിധാനത്തെത്തിയ ഒരു ഭക്തന് പോലും ദര്ശനം നടത്താതെ തിരിച്ച് പോകേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. അതിന് വേണ്ട മുഴുവന് സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിരുന്നു. എന്നാലിന്ന് അത്തരം മുന്നൊരുക്കങ്ങള് ചെയ്യേണ്ടതില് സര്ക്കാര് കാര്യമായി ഇടപെടല് നടത്തിയില്ലെന്നും വിഎന് വാസവന് കുറ്റപ്പെടുത്തി.
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