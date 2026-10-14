മിനികൂപ്പര് അപകടം: 'കേസില് ഉന്നതരുടെ ഇടപെടലുണ്ടായി, പ്രതിക്ക് സഹായം ലഭിച്ചു':പി. രാജീവ്
മിനികൂപ്പര് അപകടത്തെ കുറിച്ച് മുന്മന്ത്രി പി. രാജീവ്. കേസില് എഫ്ഐആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യാന് സമയമെടുത്തു. പ്രതിക്ക് സഹായം ചെയ്ത ഉന്നതരെ സമൂഹത്തിന് മുന്നിലെത്തിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
Published : October 14, 2026 at 2:33 PM IST
കോട്ടയം: നെടുമ്പാശേരി മിനികൂപ്പര് അപകടത്തില് പ്രതിക്ക് വേണ്ട സഹായം ലഭിച്ചൂവെന്ന് മുന്മന്ത്രി പി.രാജീവ്. പ്രതിയെ സംരക്ഷിക്കാനായി ഉന്നതതല ഇടപെടലുണ്ടായെന്നും അക്കാര്യം പ്രതിയുടെ കുടുംബം തന്നെ സമൂഹത്തിന് മുന്നില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോട്ടയത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പി. രാജീവ്.
അപകടം നടന്നയുടന് തന്നെ ഭരണകക്ഷികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകള് സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തിയെന്നാണ് വിവരം. അപ്പോള് പ്രതിയെ സംരക്ഷിക്കാന് ആരാണ് ഇടപെട്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് അറിയേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും രാജീവ് പറഞ്ഞു. കൊലപാതകിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താന് വേണ്ടി ബോധപൂര്വ്വം കേരളത്തിലെ സര്ക്കാര് ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും അത് ഈ നാട് വച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ലെന്നും രാജീവ് പറഞ്ഞു.
കേസില് എഫ്ഐആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യുന്നതിന് അഞ്ച് മണിക്കൂറിലധികം സമയമെടുത്തു. മാത്രമല്ല പ്രതിയുടെ പേര് അതില് ഉള്പ്പെടുത്താതിരിക്കാന് അതീവ ജാഗ്രത കാണിച്ചു. എഴുന്നേറ്റ് നില്ക്കാന് പോലും സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയില് പ്രതിയെ കൈയില് കിട്ടിയിട്ടും അതുസംബന്ധിച്ച യാതൊരു കാര്യങ്ങളും എഫ്ഐആറില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല കേസില് നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നതിനുള്ള സഹായം ചെയ്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്നതാണ്. ഉന്നതതലത്തില് നിന്നുള്ള ഇടപെടല് ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെയൊന്ന് സംഭവിക്കുകയില്ല. പൂര്ണമായിട്ടും നാടൊട്ടാകെ അപലപിക്കുന്ന പ്രശ്നത്തില് പ്രതിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താന് ബോധപൂര്വ്വമായിട്ട് പൊലീസ് ഇടപെട്ടിരിക്കുന്നു. ഉന്നതമായ ഭരണ നേതൃത്വത്തിന്റെ പിന്തുണയില്ലാതെ ഇതുപോലൊരു കേസില് ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും കൈ കടത്താന് ധൈര്യം കാണിക്കില്ല. അതില് ജനങ്ങള് ശക്തമായി തന്നെ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
പ്രതിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താന് മന്ത്രിമാരില് നിന്നും ഇടപെടലുണ്ടായെന്ന് ഇരകളുടെ കുടുംബങ്ങള് തന്നെ മാധ്യമങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ട്. പൊലീസ് ഏതറ്റം വരെ പോകും. ആഭ്യന്തര മന്ത്രി പറയുന്നു താന് ഇടപെട്ടിട്ടില്ലെന്ന്. അപ്പോള് അതിന് മുകളില് പിന്നെയാരാണ് ഇടപെടുന്നത്. വിഷയം അതീവഗൗരവമാണ്. വളരെ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം ഉയര്ന്നുകഴിഞ്ഞു. പ്രതിയെ സംരക്ഷിക്കാന് സഹായം ചെയ്ത പൊലീസില് നിന്നുള്ളവരും മറ്റ് ഉന്നതരെയും സമൂഹത്തിന് മുന്നില് കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് തനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കേസില് പ്രതിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താന് മതം, ജാതി എന്നിവയെല്ലാം പലരും ഉപയോഗിക്കും. അതെല്ലാം പ്രതികള്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ഇത്തരത്തില് വൈര്യം ഉത്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമുണ്ടായതില് ഇരകളുടെ കുടുംബം അപലപിച്ചതിന് കുടുംബം അഭിനന്ദനം അര്ഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പി. രാജീവ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
മാസപ്പടി കേസിലും പ്രതികരണം:
സി എംആർഎൽ കേസിൽ സർക്കാർ തന്നെ അപ്പീൽ കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെന്നും പി. രാജീവ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഇഡി റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായത്. സർക്കാർ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യമാണ് വിധിയിലൂടെ ഉണ്ടായത്.
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മന്ത്രി കെഎം ഷാജിയുടെ യാത്ര നിഗൂഢമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര അനുമതി ഇല്ലാതെ ആണ് യാത്ര നടത്തിയത്. മന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കാൻ പോലും ഷാജിക്ക് യോഗ്യതയില്ലെന്നും വളരെ ഗൗരവമായ പരിശോധന ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇക്കാര്യത്തിൽ എല്ലാ ഏജൻസികളും പരിശോധന നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. രാജ്യത്തെ കോൺഗ്രസിനേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമാണ് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ്. ബിജെപിയോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന നിലപാടാണ് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിനുള്ളതെന്നും പി.രാജീവ് പറഞ്ഞു.
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