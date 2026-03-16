സ്ഥാനാർഥി പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ സമുദായ നേതാക്കളെ നേരില്കണ്ട് ജി സുധാകരൻ
വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെ കണിച്ചുകുളങ്ങരയിലെ വീട്ടിലെത്തിയാണ് മുൻമന്ത്രി സന്ദർശിച്ചത്. സുകുമാരൻ നായരെ കണ്ടത് പെരുന്നയില്
Published : March 16, 2026 at 8:28 PM IST
കോട്ടയം: അമ്പലപ്പുഴയില് സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ സമുദായനേതാക്കളെ നേരില്കണ്ട് മുൻ സിപിഎം നേതാവ് ജി സുധാകരൻ. എസ്എൻഡിപി മുൻ ജനറല് സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെയും എൻഎസ്എസ് ജനറല് സെക്രട്ടറി ജി സുകുമാരൻ നായരെയുമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച് അടുത്തദിവസം തന്നെ സുധാകരൻ നേരില് കണ്ടത്.
എസ്എൻഡിപി ജനറല് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അയോഗ്യനാക്കപ്പെട്ട വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെ കണിച്ചുകുളങ്ങരയിലെ വീട്ടിലെത്തിയാണ് മുൻമന്ത്രി സന്ദർശിച്ചത്. സുകുമാരൻ നായരെ പെരുന്നയിലെത്തി കണ്ടു.
ജി സുകുമാരൻ നായരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച സൗഹാർദപരമാണെന്നാണ് മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് സുധാകരൻ നല്കിയ മറുപടി. അദ്ദേഹവുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധമാണെന്നും മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതൊന്നും മാധ്യമങ്ങളോട് പറയാൻ കഴിയില്ലെന്നും ജി സുധാകരൻ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം യുഡിഎഫ് പിന്തുണയെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തില്നിന്ന് അദ്ദേഹം ഒഴിഞ്ഞുമാറി. യുഡിഎഫ് പിന്തുണ മാധ്യമങ്ങളിൽ കേട്ട അറിവ് മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞ സുധാകരൻ പിന്തുണ സ്വീകരിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല.
സിപിഎം ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ച സുധാകരന് യുഡിഎഫ് പിന്തുണ നൽകുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. മുൻമന്ത്രി സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വിഡി സതീശൻ്റെ പ്രതികരണം. സിപിഎം നേതൃത്വവുമായുള്ള കടുത്ത ഭിന്നതയെ തുടർന്നും പാർട്ടിയുടെ തെറ്റായ നടപടികളെ വിമർശിച്ചിട്ടും നേതൃത്വം മുഖംതിരിക്കുന്നതിനാലുമാണ് ഈ തീരുമാനമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വ്യക്തമാക്കി.
ഭരണത്തിൻ്റെ യാതൊരു സൗകര്യങ്ങളും ലഭിക്കാത്ത സാധാരണ പ്രവർത്തകർ സിപിഎം വിട്ട് കോൺഗ്രസിലേക്ക് എത്തുന്ന പുതിയ ട്രെൻഡാണ് കേരളത്തിലുള്ളതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പുതുയുഗ യാത്രയിൽ പങ്കെടുത്ത നൂറ്റിയിരുപതിലധികം വേദികളിൽ നൂറോളമിടത്തും സിപിഎം വിട്ടുവന്ന ലോക്കൽ നേതാക്കളെയും പ്രവർത്തകരെയും കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. താൻ നേരിട്ട് നിരവധി പേർക്കാണ് പാർട്ടി അംഗത്വം നൽകിയത്. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഇത്ര വലിയൊരു കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് മുൻപ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം സിപിഎം ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ച ജി സുധാകരനെതിരെ നിരവധി സിപിഎം നേതാക്കള് രംഗത്തെത്തി. പാർട്ടിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരാൾക്ക് വിലയുള്ളതെന്നും, പാർട്ടി വിട്ടുപോയാൽ സുധാകരൻ വെറും 'ശൂ' (ഒന്നുമല്ലാത്തവൻ) ആയി മാറുമെന്നും മുൻമന്ത്രി എംഎം മണി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. സുധാകരൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ പോകട്ടെ എന്നും ആരെയും പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ 'അയ്യോ മോനെ പോകല്ലേ' എന്ന് പറഞ്ഞ് കെട്ടിയിട്ടിട്ടില്ലെന്നും മണി പരിഹസിച്ചു. വിഎസ് അച്യുതാനന്ദനെപ്പോലുള്ള മഹാരഥന്മാർ നയിച്ച പ്രസ്ഥാനമാണ് സി.പി.എം. ഒരാൾ പോയാൽ പാർട്ടിക്ക് ഒരു 'പുല്ലും' സംഭവിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
