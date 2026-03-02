പൊങ്കാല കഴിഞ്ഞുടന് നഗരം വൃത്തിയാക്കല് തുടങ്ങിയത് ആശങ്കയോടെ; ഇന്ന് പരിപാടി വന് ഹിറ്റായി തുടരുന്നതില് ചാരിതാര്ഥ്യം, മുൻ മേയർ മനസ് തുറക്കുന്നു
ആറ്റുകാല് പൊങ്കാല കഴിഞ്ഞയുടന് നഗരം വൃത്തിയാക്കലിനു തുടക്കമിട്ട മുൻ മേയര് ജയന്ബാബു പറയുന്നു...
Published : March 2, 2026 at 8:47 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ആറ്റുകാല് പൊങ്കാല കഴിഞ്ഞാല് ദിവസങ്ങളോളം നഗരം പൊടിയിലും ചവറിലും മുങ്ങിയിരുന്ന ഒരു കാലം പലരുടെയും ഓര്മ്മയില് നിന്ന് അത്ര വേഗം മറഞ്ഞിരിക്കാനിടയില്ല. തലസ്ഥാന നഗരത്തില് ഏകദേശം 6-7 കിലോമീറ്റര് ചുറ്റളവില് ലക്ഷക്കണക്കിനു ഭക്തര് പങ്കെടുക്കുന്ന പൊങ്കാല അടുപ്പുകള്ക്കുപയോഗിക്കുന്ന മണ് കട്ടകള് റോഡിലുപേക്ഷിച്ച് അവര് മടങ്ങിയാലുടന് അവയ്ക്കു മുകളിലൂടെ വാഹനങ്ങള് കയറിയിറങ്ങി അവയുടെ പൊടി നഗരമാകെ വ്യാപിക്കും.
പൊങ്കാലയിട്ട ശേഷമുള്ള വിറകുകളുടെയും മറ്റു പാഴ് വസ്കുക്കളുടെയും അവശിഷ്ടങ്ങള് വേറെയും. വിവിധ പ്രദേശങ്ങളില് നിന്ന് പൊങ്കാലയിട്ട് സായൂജ്യമടഞ്ഞ് ഭക്തര് മടങ്ങുമ്പോള് അത് തലസ്ഥാന വാസികള്ക്കും തലസ്ഥാനത്തെത്തുന്നവര്ക്കും വല്ലാതെ ബുദ്ധി മുട്ട് സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. ഈ ദുരിതത്തിന് അവസാനം കുറിക്കുന്നത് 2006ലാണ്. അന്നാണ് ആദ്യമായി പൊങ്കാല കഴിഞ്ഞ് ഭക്തര് മടങ്ങിയാലുടന് അടുപ്പുകളും ചപ്പു ചവറുകളും ഉടനടി നീക്കം ചെയ്ത് നേരം പുലരുമ്പോള് നഗരവാസികള് ക്ലീനായ നഗരം കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടത്.
2005-2010 കാലഘട്ടത്തില് തിരുവനന്തപുരം മേയറായിരുന്ന സി ജയന് ബാബുവാണ് ഈ പരീക്ഷണത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. പദ്ധതി വിജയിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയോടെയാണ് ഇതു തുടങ്ങിയതെങ്കിലും ആദ്യ പരീക്ഷണം വിജയമായത് ആത്മ വിശ്വാസം ഇരട്ടിയാക്കിയെന്ന് അന്നത്തെ മേയറും സിപിഎം നേതാവുമായ സി ജയന്ബാബു ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
2005ല് മേയര് പദമേറ്റെടുക്കുമ്പോള് തന്നെ പൊങ്കാല കഴിഞ്ഞ് നഗരം അലങ്കോലമാകുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം മനസിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇക്കാര്യം ഇപ്പോഴത്തെ ഭക്ഷ്യമന്ത്രിയും അന്നത്തെ കോര്പ്പറേഷന് ആരോഗ്യ സ്റ്റാന്ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്മാനുമായിരുന്ന ജിആര് അനിലുമായി പങ്കുവച്ചു. അദ്ദേഹം പിന്തുണ അറിയച്ചതോടെ മുന്നോട്ടു പോകാനുള്ള ധൈര്യം ഇരട്ടിയായി. പൊങ്കാല അടുപ്പിനായി സാധാരണ മണ്കട്ടകള് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നഗരത്തില് പൊടിയുണ്ടാക്കാന് കാരണമെന്ന് മനസിലായി.
ഇതിനായി പൊങ്കാലയ്ക്ക് മണ് കട്ട വില്ക്കുന്നവരെ വളരെ മുന്പേ കണ്ടെത്തി ഇത് വില്ക്കാന് പാടില്ലെന്ന് കോര്പ്പറേഷന് ഉദ്യോഗസ്ഥര് നേരിട്ടെത്തി മണ്കട്ട വില്പ്പനക്കാരെ അറിയിച്ചു. എന്നാല് ഇത് വലിയ പ്രശ്നത്തിനിടയായി. കട്ട വില്പ്പനക്കാര്ക്കു പിന്നില് നഗരത്തിലെ ഗുണ്ടകളാണെന്ന് അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത്. അവര് കട്ട വില്പ്പന തടയാനെത്തിയ കോര്പ്പറേഷന് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. പിന്നാലെ പൊലീസിൻ്റെ സഹായം അഭ്യര്ഥിച്ചു.
അന്നത്തെ ഫോര്ട്ട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് അസിസ്റ്റൻ്റ് കമ്മിഷണര് നേരിട്ടെത്തി ഈ ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാന് തുടങ്ങിയതോടെ അവര് പിന്മാറി. അങ്ങനെ മണ്കട്ടകള്ക്കു പകരം ചുടുകട്ടകള് അടുപ്പുകള്ക്കായി എത്തിച്ചു. ഇതോടെ പകുതി പ്രശ്നത്തിനു പരിഹാരമായി. പൊങ്കാല കഴിഞ്ഞു ഭക്തര് മടങ്ങിയ ഉടന് ഏകദേശം നൂറിലേറെ കോര്പ്പറേഷൻ്റെ ലോറികളും വാഹനങ്ങളുമായി രംഗത്തിറങ്ങി. 1600 ശുചീകരണ തൊഴിലാലികളും യജ്ഞത്തില് പങ്കാളിയായി.
ചൂല് ഉപയോഗിച്ച് നഗരം വൃത്തിയാക്കുമ്പോള് അതുവഴി നടന്നു പോകുന്ന ജനങ്ങളുടെ ശരീരത്തില് സ്പര്ശിക്കാതെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ചവര് നീക്കാന് കഴിവുള്ള വിദഗ്ധരായ തൊഴിലാളികളെയാണ് രംഗത്തിറക്കിയത്. കോര്പ്പറേഷനിലെ കരാര് തൊഴിലാളികളെ ഉള്പ്പെടെ ഈ യജ്ഞത്തില് ഉള്പ്പെടുത്തി. അടുപ്പു കട്ടകള് ഒന്നൊന്നായി പെറുക്കി ലോറികളിലേക്കും ചപ്പു ചവറുകള് മറ്റു ലോറികളിലേക്കും മാറ്റി.
പിന്നാലെ തൂത്തു വൃത്തിയാക്കല്, അതിനു പിന്നാലെ വെള്ളമുപയോഗിച്ചു നഗരം കഴുകല്. എല്ലാം ഒന്നിനു പുറകേ ഒന്നായി ഒരുമിച്ച്. രാത്രി 12 മണിയോടെ നഗരത്തിലെ ആകെ 86 വാര്ഡുകളിലെയും ചവര് ക്ലീന്. അപ്പോഴാണ് മനസിന് ആശ്വാസമായത്. 1600 ജീവനക്കാര്, 12 മണിക്കൂര്, തലസ്ഥാന നഗരം ക്ലീന് എന്നാണ് അന്ന് മലയാള മനോരമ ദിനപത്രം എഡിറ്റോറിയലെഴുതിയതെന്നും ജയന് ബാബു പറയുന്നു.
തുടക്കം തന്നെ വന് ഹിറ്റായതോടെ പിറ്റേ വര്ഷം മുതല് സ്പോണ്സര്മാരുടെ പ്രവാഹമായിരുന്നെന്ന് ജയന് ബാബു ഓര്ക്കുന്നു. വാഹനങ്ങളായും സന്നദ്ധ പ്രവര്ത്തകരായും ശുചീകരണ തൊഴിലാളികള്ക്ക് ഭക്ഷണമായും നഗരം ഒന്നാകെ പിറ്റേ വര്ഷം മുതല് കൂടെ നിന്നു. വര്ഷങ്ങള് പിന്നിടുന്തോറും പരിപാടി ഒന്നിനൊന്നു കളറായി. ഇന്നിപ്പോള് അതൊരു സ്ഥിരം പരിപാടിയായി നടക്കുന്നതിനു പിന്നില് തൻ്റെ എളിയ പരിശ്രമമുണ്ടെന്നതില് ചാരിതാര്ഥ്യമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
