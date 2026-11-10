വിരമിച്ചിട്ട് രണ്ട് വർഷം; ഡോ. എം. രമയ്ക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ തടഞ്ഞതിൽ ഹൈക്കോടതി ഇടപെടൽ, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കി സർവകലാശാല
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാൻ വിരമിച്ച അവസരത്തിൽ തന്നെ ആവശ്യമായ ഫീസ് അടച്ച് കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചുവെങ്കിലും 29.07.2011 എന്ന തീയതിക്കു പകരം 30.06.2011 എന്ന തെറ്റായ തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് അയച്ചു കിട്ടിയത്
Published : November 10, 2026 at 5:16 PM IST
കാസർകോട്: സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച് രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം കാസർകോട് ഗവ. കോളജ് മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. എം. രമയ്ക്ക് വിരമിക്കൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ വഴിതെളിയുന്നു. സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോളജ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ് തടഞ്ഞുവെച്ചിരുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഹൈക്കോടതിയുടെ ശക്തമായ ഇടപെടലിനെത്തുടർന്നാണ് അനുവദിക്കുന്നത്. ഇതോടെ സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചതിന് ശേഷം രമ നേരിട്ട നീണ്ട നിയമപോരാട്ടത്തിനാണ് ശുഭപര്യവസാനമാകുന്നത്.
2024 മാർച്ച് 31-നാണ് ഡോ. എം. രമ സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചത്. എന്നാൽ വിരമിക്കൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പലതും ഇതുവരെ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം പിഎച്ച്ഡി തിസിസ് സമർപ്പണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടില്ല എന്ന കാരണത്താൽ രണ്ടു വർഷമായി കോളജ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങള് തടഞ്ഞുവെച്ചിരിക്കുകയിരുന്നു.
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാൻ വിരമിച്ച അവസരത്തിൽ തന്നെ ആവശ്യമായ ഫീസ് അടച്ച് കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചുവെങ്കിലും 29.07.2011 എന്ന തീയതിക്കു പകരം 30.06.2011 എന്ന തെറ്റായ തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് അയച്ചു കിട്ടിയതെന്ന് രമ പറയുന്നു.
അത് തിരുത്താൻ വീണ്ടും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ ആ അപേക്ഷ നിരസിക്കുകയാണുണ്ടായത്.
തുടർന്ന് വൈസ് ചാൻസലർക്ക് അപേക്ഷകൊടുത്തുവെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. തുടർന്നാണ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
ഡോ. എം. രമ അഡ്മിനിസ്ട്രേട്ടീവ് ട്രിബ്യൂണലിനെ സമീപിച്ച് മഞ്ചശ്വരം കോളജിലേക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം നേടിയിരുന്നു. പിന്നീട് അവിടെ വെച്ചാണ് വിരമിച്ചത്. വിരമിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ പെൻഷൻ ലഭിക്കാതിരിക്കാൻ വ്യാജ പരാതികളുടെ പേരിൽ സർക്കാരും കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയും പല തരം ഷോക്കോസ് നോട്ടീസുകൾ നൽകിയപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി അവയെയെല്ലാം ദുരുപദിഷ്ടമാണെന്നു കണ്ട് അസാധുവാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും പെൻഷൻ നൽകാൻ ഉത്തരവിടുകയും അതു ലഭിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നു രമ പറഞ്ഞു.
കോടതി ഇടപെടലിന് പിന്നാലെ രൂപീകരിച്ച പുതിയ സിൻഡിക്കേറ്റ് രമയ്ക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയും തീയതി തിരുത്തിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൈമാറുകയും ചെയ്തു.
കാസർകോട് ഗവ. കോളജിൽ പ്രിൻസിപ്പലായിരിക്കെ എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകരുമായുണ്ടായ തർക്കങ്ങളെ തുടർന്ന് അന്നത്തെ ഇടത് സർക്കാരും കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിലെ ഒരു വിഭാഗം ജീവനക്കാരും ചേർന്നുള്ള പ്രതികാര നടപടിയുടെ ഭാഗമായാണ് രേഖകളിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ച് ആനുകൂല്യങ്ങൾ വൈകിപ്പിച്ചതെന്ന് ഡോ. രമ ആരോപിച്ചിരുന്നു.
മറ്റു വിരമിക്കൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കാനുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കാനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിലെ സിപിഎം സിന്ഡിക്കേറ്റും അവിടത്തെ സിപിഎം. ജീവനക്കാരിലെ ഒരു വിഭാഗവും ചേർന്ന് രേഖകളിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ച് വൈകിപ്പിച്ചതെന്ന് രമ ആരോപിക്കുന്നു. നീണ്ടകാലത്തെ സേവനത്തിനു ശേഷം വിരമിച്ച ഒരു കോളജ് അധ്യാപികയുടെ വിരമിക്കൽ ആനുകൂല്യം വൈകിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവർക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടത്തി നടപടികളെടുക്കാൻ ഉപസമിതിയെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് പുതിയ സിന്ഡിക്കേറ്റ്.
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