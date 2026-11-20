ഘര്വാപസിയില് അടിപതറി ബിജെപി; അടുത്ത പണിയുമായി പത്മിനി തോമസും ബിജെപിയോടു വിടപറയുന്നു
കോണ്ഗ്രസ് തൻ്റെ കുടുംബമെന്ന് പത്മിനി തോമസ് മാധ്യമങ്ങളോട്.
Published : November 20, 2026 at 12:53 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കോണ്ഗ്രസ് നേതാക്കളെ വല വീശിപ്പിടിച്ചു കോണ്ഗ്രസിനെ ദുര്ബ്ബലപ്പെടുത്താനിറങ്ങിയ ബിജെപി കേരള തന്ത്രത്തിന് തുടര്ച്ചയായി തിരിച്ചടിയേല്ക്കുന്നു. 2024 ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്പ് കോണ്ഗ്രസ് വിട്ട് ബിജെപിയിലേക്കു ചേക്കേറിയ പത്മജ ബിജെപി ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ചതിനു പിന്നാലെ അതേ വര്ഷം ബിജെപിയിലെത്തിയ മുന് രാജ്യാന്തര അത്ലറ്റ് പത്മിനി തോമസും ബിജെപി വിട്ടു.
ഇരുവരും കോണ്ഗ്രസിലേക്ക് മടങ്ങുന്നുവെന്ന സൂചന നല്കി കഴിഞ്ഞു. കോണ്ഗ്രസുമായി ചര്ച്ചകള് നടന്നു കഴിഞ്ഞെന്നും ഇന്നു തന്നെ രാജി നല്കുമെന്നും പത്മിനി തോമസ് മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. ബിജെപിയെ വിശ്വസിച്ച് പലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാമെന്നു കരുതിയാണ് ആ പാര്ട്ടിയിലെത്തിയതെങ്കിലും കേന്ദ്രത്തിലും കേരളത്തിലും ബിജെപിയുടെ സമീപനം തികച്ചും സ്പോര്ട്സിന് അനുകൂലമായിരുന്നില്ല.
വിളിച്ചു കൊണ്ടു പോയപ്പോള് കാട്ടിയ ആവേശം പിന്നീടു കാട്ടിയില്ല. തൻ്റെ കുടുംബം എല്ലാ കാലത്തും കോണ്ഗ്രസ് ആയിരുന്നുവെന്നും പത്മിനി തോമസ് പറഞ്ഞു. അടുത്തയാഴ്ച കോണ്ഗ്രസ് നേതൃത്വവുമായി കൂടുതല് ചര്ച്ചകള് നടത്തും. രണ്ടര വര്ഷത്തോളമായി ബിജെപിയിലെത്തിയെങ്കിലും സംസ്ഥാന നേതൃത്വം തീര്ത്തും അവഗണിച്ചാണ് മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്.
ഇതുമായി മുന്നോട്ടു പോയിട്ട് വലിയ ഭാവിയുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, കേരളത്തില് കോണ്ഗ്രസിനെ വെല്ലാന് ബിജെപിക്കു ഒരു കാലത്തും കഴിയുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. കേരളത്തിലാണെങ്കില് പുതിയ ഊര്ജ്ജസ്വലനായ കായിക മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തില് സ്പോര്ട്സ് രംഗം നല്ല നിലയില് മുന്നോട്ടു പോകുകയുമാണ്. ചൊവ്വാഴ്ച കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റുമായി ചര്ച്ച നടത്തി ഭാവി കാര്യങ്ങള് തീരുമാനിക്കുമെന്നും പത്മിനി തോമസ് വ്യക്തമാക്കി.
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2024 ല് പത്മജാ വേണുഗോപാല് ബിജിപിയേക്കു കൂടുമാറിയ അതേ സമയത്തു തന്നെയാണ് പത്മിനി തോമസും ബിജെപിയിലെത്തുന്നത്. എല്ലാ കാലത്തും കോണ്ഗ്രസ് നേതൃത്വുമായും കോണ്ഗ്രസ് സര്ക്കാരുകളുമായും അടുപ്പം പുലര്ത്തിയിരുന്ന പത്മനി തോമസ് ഉമ്മന്ചാണ്ടി സര്ക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് കേരള സ്പോര്ട്സ് കൗണ്സില് പ്രസിഡൻ്റുമായിരുന്നു.
ബിജെപിയിലെത്തുമ്പോള് അവര്ക്ക് മധ്യ കേരളത്തില് ഒരു നിയമസഭാ സീറ്റു വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും അതുണ്ടായില്ല. 2025 ഡിസംബറില് നടന്ന തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് തിരുവനന്തപുരം കോര്പ്പറേഷനിലെ പാളയം വാര്ഡില് നിന്നു ബിജെപി സ്ഥാനാര്ഥിയായി മത്സരിച്ചെങ്കിലും കോണ്ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്ഥിയോടു തോറ്റു. നിലവില് ബിജെപി ന്യൂന പക്ഷ മോര്ച്ച സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റാണ്. 1982 ലെ ന്യൂഡല്ഹി ഏഷ്യന് ഗെയിംസില് 4x400 മീറ്റര് റിലേയിലും 400 മീറ്റര് ഓട്ടത്തിലും ഇന്ത്യയ്ക്കു വേണ്ടി പത്മിനി തോമസ് വെള്ളിമെഡല് നേടി. മികച്ച കായിക താരത്തിനുള്ള അര്ജ്ജുന അവാര്ഡു ജേതാവുമാണ്.
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