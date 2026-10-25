പിഎസ്സി ക്രമക്കേടുകളിലെ പരാതി; എം ആർ ബൈജുവിനെ നീക്കം ചെയ്യാൻ രാഷ്ട്രപതിയോട് ശുപാർശ ചെയ്ത് ഗവർണർ
തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം ലഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ്, കേരളം ഗവർണറായിരുന്നപ്പോഴാണ് രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേക്കർ, പിഎസ്സി ചെയർമാൻ എം ആർ ബൈജുവിനെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവിനോട് ശുപാർശ ചെയ്തത്.
By PTI
Published : October 25, 2026 at 1:06 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ (പിഎസ്സി) ചെയർമാൻ എം. ആർ. ബൈജുവിനെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവിനോട് ശുപാർശ ചെയ്ത് കേരളം മുൻ ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേക്കർ. പിഎസ്സിയിലെ ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ നടപടി. തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം ലഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ്, കേരളം ഗവർണറായിരുന്നപ്പോഴാണ് പിഎസ്സി ചെയർമാനെയും അംഗങ്ങളെയും പുറത്താക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് രാഷ്ട്രപതിക്ക് ശുപാർശ നൽകിയത്.
ക്രമക്കേടുകൾ സംബന്ധിച്ച ആരോപണങ്ങളും ഈ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് എം. ആർ. ബൈജുവിനെ നീക്കം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേക്കർ രാഷ്ട്രപതിക്ക് കത്തയച്ചതെന്ന് രാജ്ഭവൻ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാന ചരിത്രത്തിൽ ഇത്തരമൊരു നടപടി മുൻപ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
സംസ്ഥാന സർക്കാർ സർവീസുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ചുമതല കേരള പിഎസ്സിക്കാണ്. സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് ചീഫ് തസ്തികയിലേക്കുള്ള പിഎസ്സി പരീക്ഷയിൽ നടന്ന ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ച് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഈ പുതിയ നീക്കം. പിന്നീട്, മറ്റ് പിഎസ്സി പരീക്ഷകളിലെ ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ചും അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചു.
രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേക്കർ ഗവർണറായിരുന്ന കാലത്ത് യുവമോർച്ചയും അഖില ഭാരതീയ വിദ്യാർഥി പരിഷത്തും (എ ബി വി പി) അദ്ദേഹത്തിന് പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഈ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പിഎസ്സിയുടെ വിജിലൻസ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം റിപ്പോർട്ട് തേടി. കമ്മീഷനെതിരായ ആരോപണങ്ങളിൽ പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടും അദ്ദേഹം പരിശോധിച്ചതായി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
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തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം ലഭിക്കുന്നതിന് ഒരാഴ്ച മുൻപാണ്, പിഎസ്സി ചെയർമാനെ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള കാരണങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രപതിക്ക് കത്തയച്ചത്. ഈ വിഷയം അദ്ദേഹം സുപ്രീം കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിലും പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിഎസ്സി അംഗങ്ങളുടെ നിയമനം ആറ് വർഷത്തേക്കാണ്, പിഎസ്സി കേസിലെ അന്വേഷണം കാര്യക്ഷമമല്ലെന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതി അടുത്തിടെ വിമർശിച്ചിരുന്നു.
മുൻ കേരളം ഗവർണറായിരുന്ന രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ അർലേക്കർ, തമിഴ്നാടിൻ്റെ അധിക ചുമതലയും വഹിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് സ്ഥിരം ഗവർണറായി മാറ്റി നിയമിച്ചു. തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന്, ഒക്ടോബർ 23-നാണ് രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ അർലേക്കർ കേരള ഗവർണർ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞത്. നിലവിൽ ഓം പ്രകാശ് മാഥുറാണ് കേരള ഗവർണർ.
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