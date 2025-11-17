ETV Bharat / state

മുനമ്പം സമരസമിതി കൺവീനർ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയാകും; സർക്കാരിനെതിരെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിരോധം

നേരത്തെ സിപിഎം പ്രവർത്തകനായിരുന്ന ജോസഫ് ബെന്നി, ഇന്നലെ കോൺഗ്രസ് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡൻ്റുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് സ്ഥാനാർഥിത്വം സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുത്തത്.

Munambam Samara Samithi Convener Joseph Benny Named UDF Candidate
മുനമ്പം സമരപ്പന്തല്‍ (പ്രതീകാത്മക ചിത്രം) (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 17, 2025 at 3:23 PM IST

എറണാകുളം: മുനമ്പം ഭൂമി പ്രശ്‌നത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ തുടർനടപടികൾ വൈകുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സമരസമിതി കൺവീനർ ജോസഫ് ബെന്നി തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയാകും. വൈപ്പിൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ മുനമ്പം ഡിവിഷനിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ജനവിധി തേടുന്നത്. ഇതോടെ, നാലു വർഷമായി തുടരുന്ന മുനമ്പം സമരം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വഴിമാറുകയാണ്.

നേരത്തെ സിപിഎം പ്രവർത്തകനായിരുന്ന ജോസഫ് ബെന്നി, ഇന്നലെ കോൺഗ്രസ് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡൻ്റുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് സ്ഥാനാർഥിത്വം സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുത്തത്. മുനമ്പം ഭൂമി പ്രശ്‌നത്തെ തുടർന്നാണ് സിപിഎം മെമ്പർഷിപ്പ് പുതുക്കാതിരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കി.

പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്നിൽ

മുനമ്പത്തെ ഭൂമി വഖഫ് സ്വത്തായി കണക്കാക്കാനാകില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് സുപ്രധാനമായ വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടും സർക്കാർ റവന്യൂ അധികാരം തിരികെ നൽകാൻ വൈകുന്നതാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണം.

"നാലു വർഷത്തോളമായി സമരം തുടരുകയാണെങ്കിലും ഇതുവരെയും തങ്ങളുടെ ഭൂമിയിലുള്ള റവന്യൂ അധികാരം തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി രാഷ്ട്രീയ പ്രതിരോധം ഉയർത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്. കിടപ്പാടമാണ് തൻ്റെ പ്രധാന പ്രശ്നം," ജോസഫ് ബെന്നി പറഞ്ഞു.

ഹൈക്കോടതി വിധി വന്നപ്പോൾ സർക്കാരിന് നന്ദി അറിയിച്ച് ജോസഫ് ബെന്നിയുൾപ്പെടെയുള്ള സമരസമിതി പ്രവർത്തകർ മന്ത്രി പി രാജീവിനെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ നിലവിൽ പ്രശ്‌നത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും റവന്യൂ അവകാശങ്ങൾ വകവെച്ചു തരാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

ബിജെപി ശ്രമം പാളി

മുനമ്പം വിഷയത്തിൽ സമരസമിതിയുടെ പിന്തുണ നേടാൻ സിപിഎമ്മും കോൺഗ്രസും ബിജെപിയും ഒരുപോലെ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ വഖഫ് നിയമ ഭേദഗതിയിലൂടെ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് വഴിയൊരുക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി സമരപ്പന്തലിലെത്തി ഉറപ്പു നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ഭേദഗതി നിലവിൽ വന്നെങ്കിലും നിയമപരമായ പരിഹാരം തേടേണ്ടിവരുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു പിന്നീട് വ്യക്തമാക്കിയതോടെ മുനമ്പം സമരസമിതി ബിജെപിയെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു.

മുനമ്പം ഭൂമി വഖഫ് ഭൂമി അല്ലെന്ന് ആദ്യമായി ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശനായിരുന്നു. ഈ പിന്തുണയാണ് നിലവിൽ സമരസമിതിയെ കോൺഗ്രസുമായി ചേർത്തുനിർത്തുന്നതിൽ നിർണായകമായത്.

മുനമ്പം വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ അന്വേഷണ കമ്മീഷനെ നിയോഗിച്ചെങ്കിലും ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് , കമ്മീഷൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തടയുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ സർക്കാർ അപ്പീൽ നൽകിയതോടെയാണ് കമ്മീഷൻ പ്രവർത്തനം തുടരാമെന്നും, മുനമ്പം ഭൂമി വഖഫ് ഭൂമിയല്ലന്ന സുപ്രധാനമായ വിധി ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഇതേ തുടർന്നായിരുന്നു സമരസമിതി സർക്കാരിനെ പുകഴ്ത്തിയും പിന്തുണച്ചും രംഗത്തെത്തിയത്. എന്നാൽ തുടർ നടപടികൾ വൈകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദവുമായി മുനമ്പം സമര സമിതി രംഗത്തെത്തുന്നത്.

MUNAMBAM SAMARA SAMITHI CONVENER
JOSEPH BENNY
KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025
UDF CANDIDATE
JOSEPH BENNY JOINS UDF FRAY

