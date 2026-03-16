കോണ്‍ഗ്രസും കൈവിട്ടു; "പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ ഉന്നമനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിനൊപ്പം" സിസി മുകുന്ദൻ ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു

സിപിഐ പുറത്താക്കിയ നാട്ടിക എംഎൽഎ സി സി മുകുന്ദൻ ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു, എഎൻ രാധാകൃഷ്‌ണൻ ഷാളണിയിച്ച് ബിജെപിയില്‍ സ്വീകരിച്ചു.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 16, 2026 at 4:20 PM IST

Updated : March 16, 2026 at 5:02 PM IST

തൃശൂര്‍: സിപിഐ പുറത്താക്കിയ നാട്ടിക എംഎൽഎ സി സി മുകുന്ദൻ ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു. ബിജെപി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫിസായ നമോ ഭവനിലെത്തിയാണ് സിസി മുകുന്ദൻ അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചത്. സിസി മുകുന്ദനെ, എഎൻ രാധാകൃഷ്‌ണൻ ഷാളണിയിച്ച് സ്വീകരിച്ചു.

ബിജെപി ഇന്ത്യയിലെ പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ ഉന്നമനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണെന്നും തന്നെ സഹായിക്കുന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനത്തോട് കൂറുപുലർത്തുമെന്നും സി സി മുകുന്ദൻ പറഞ്ഞു. "ബിജെപി തന്നെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കും. പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. നാട്ടികയിലെ സിപിഐയുടേത് പേയ്‌മെൻ്റ് സീറ്റ് എന്ന ആരോപണത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണെന്നും" സിസി മുകുന്ദൻ പറഞ്ഞു.

കോൺഗ്രസ് കൈവിട്ടതോടെ മുകുന്ദൻ ബിജെപി നേതാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെടുകയായിരുന്നു. നാട്ടികയിൽ മത്സരിക്കുന്നതിനായി സിപിഐ വിട്ട സി സി മുകുന്ദൻ എംഎൽഎ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തിയിരുന്നെങ്കിലും മറുപടി നൽകിയിരുന്നില്ല. പിന്നാലെ സി സി മുകുന്ദനെ പിന്തുണക്കാതെ സ്വന്തം നിലയിൽ സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ നിര്‍ത്താൻ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വം തീരുമാനിച്ചു.

സുനിൽ ലാലൂര്‍ ആയിരിക്കും നാട്ടികയിൽ കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയാകുക. മുകുന്ദൻ വിമതനായി മത്സരിച്ചാൽ സിപിഐ സ്ഥാനാർഥിക്ക് ലഭിക്കേണ്ട വോട്ടുകൾ ഭിന്നിക്കുമെന്നും അതുവഴി മണ്ഡലത്തിൽ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിക്ക് ജയിക്കാമെന്നുമാണ് നേതാക്കളുടെ വിലയിരുത്തൽ. കോണ്‍ഗ്രസും കൈവിട്ടതോടെയാണ് സിസി മുകുന്ദന്‍റെ പുതിയ നീക്കം.

പാർട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പേരിലാണ് സിപിഐയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സി സി മുകുന്ദനെ പുറത്താക്കിയത്. മണ്ഡലത്തിൽ മുകുന്ദന് പകരം മുൻ എംഎൽഎ ഗീതാ ഗോപിയെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി സിപിഐ നേതൃത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് കാരണം. ഗീതാ ഗോപിയുടേത് 'പെയ്‌മെൻ്റ് സീറ്റ്' എന്ന് വിമർശിച്ച സിസി മുകുന്ദൻ, പണം പിരിച്ചു നൽകാൻ കഴിയാത്തതിനാലാണ് തന്നെ ഒഴിവാക്കിയതെന്നും ആരോപിച്ചിരുന്നു.

ഒരു ടേം മാത്രം മത്സരിച്ച മറ്റ് എംഎൽഎമാർക്ക് പാർട്ടി വീണ്ടും അവസരം നൽകിയപ്പോൾ സി സി മുകുന്ദനേയും തൃശൂർ എംഎൽഎ പി ബാലചന്ദ്രനേയും സിപിഐ ഇത്തവണ ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു. യുഡിഎഫിൻ്റെ പിന്തുണയില്ലെങ്കിലും മത്സരിക്കും എന്ന സിസി മുകുന്ദന്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിത്വ നീക്കം നടത്തുന്നത്. എന്നാൽ ബിജെപി പിന്തുണ സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യം ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം അറിയിച്ചത്.

എന്നാല്‍ ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ പാര്‍ട്ടി മാറുകയായിരുന്നു. അതേസമയം സി സി മുകുന്ദനെ നാട്ടികയിൽ പിന്തുണയ്‌ക്കില്ല എന്നറിയിച്ച കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ പരിഗണിക്കാമെന്നാണ് ഉറപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മണ്ഡലം രൂപീകരിച്ച ശേഷം ഏറ്റവും വലിയ മാർജിനിൽ വിജയം നേടിയയാളാണ് സി സി മുകുന്ദൻ. കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 28431 വോട്ടുകൾക്കാണ് അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിലെ അഡ്വ. സുനിൽ ലാലൂരിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.

