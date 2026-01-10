മഡൂറോയ്ക്ക് സദ്ദാം ഹുസൈൻ്റെ ഗതി വരുമോ? നിര്ണായക വിവരങ്ങള് പങ്കുവച്ച് മുൻ അംബാസഡര്
വെനിസ്വേലയ്ക്കെതിരായ അമേരിക്കൻ കടന്നാക്രമണവും തുടർന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ചും ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിക്കവെയാണ് കെ ബി ഫാബിയാൻ നിര്ണായക വിവരങ്ങള് വെളിപ്പെടുത്തിയത്....
Published : January 10, 2026 at 2:09 PM IST
എറണാകുളം: ഇറാഖിൽ നടത്തിയത് പോലെയുള്ള സൈനിക നടപടികൾക്ക് വെനിസ്വേലയിൽ സാധ്യതയില്ലങ്കിലും വിചാരണയ്ക്കൊടുവിൽ നിക്കൊളസ് മഡൂറോയ്ക്ക് സദ്ദാം ഹുസൈൻ്റെ ഗതിവരില്ലെന്ന് ഇപ്പോൾ പറയാനാകില്ലെന്ന് മുൻ അംബാസഡറും വിദേശകാര്യ വിദഗ്ധനുമായ കെ.പി ഫാബിയാൻ. വെനിസ്വേലയ്ക്കെതിരായ അമേരിക്കൻ കടന്നാക്രമണവും തുടർന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ചും ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നടത്തുന്നതെന്ന് കെ.പി. ഫാബിയാൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ട്രംപിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ യു എൻ ചാർട്ടറിന് എതിരാണ്. എന്നാൽ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും പേടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. യുകെ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഇതിൽ ഇടപെട്ടിരുന്നില്ലന്നാണ്. യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കൊളംബിയ, റഷ്യ, ചൈന തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് വെനിസ്വേലയ്ക്കെതിരായ അമേരിക്കൻ നടപടികൾക്കെതിരായ വിമർശനമുയർത്തിയത്.
ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും അനുയോജ്യമായൊരു പ്രസ്താവനയാണ് ഉണ്ടായതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. നമ്മുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന പ്രസ്താവനയിലും പ്രശ്നം സമാധാനമായി പരിഹരിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. വെനിസ്വേലയുടെ പ്രസിഡൻ്റ് നിക്കോളാസ് മഡൂറയെ തടവിലാക്കിയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരാണ് വെനസ്വേലയിൽ ഭരണം തുടരുന്നത്. ഇതൊരു ഭരണമാറ്റമല്ല നേതൃമാറ്റം മാത്രമാണ്.
എണ്ണ മോഹിച്ചാണ് ട്രംപ് വെനസ്വേലയ്ക്കെതിരെ ആക്രമണം നടത്തിയത്. എന്നാൽ ഇത് കൊണ്ട് മെച്ചമുണ്ടാകുമെന്ന് ഇപ്പോൾ പറയാനാകില്ല. ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കമ്പനികൾക്ക് നേട്ടമുണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ വെനിസ്വേല എണ്ണയിൽ ലാഭമുണ്ടാകുമെങ്കിൽ അത് അമേരിക്കയിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോവുക. ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിലെ വിറ്റോ അധികാരമുളള പി ഫൈവ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് എന്തും ചെയ്യാമെന്നതാണ് പ്രശ്നം.
ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ കുറ്റമായി ഇതിനെ കാണുന്നില്ല. ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനുള്ള ഒരു വേദി തന്നെയാണ്. അമേരിക്കയുടെ തെറ്റായ നടപടികളെ എതിർക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് പോലും ഇത് തടയാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യമില്ല. തടയാൻ ശ്രമിച്ചാൽ വലിയ യുദ്ധത്തിലേക്കാണ് നീങ്ങുക. ട്രംപ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുവെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല.
അമേരിക്കൻ നിയമങ്ങളായാലും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളായാലും ലംഘിക്കുന്നതിന് ട്രംപിന് ഒരു മടിയുമില്ല. താൻ തന്നെയാണ് സ്റ്റെയിറ്റ് എന്ന രാജവാഴ്ചയുടെ നിലപാടാണ് ട്രംപിനെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ ജനുവരി മൂന്നിനായിരുന്നു വെനിസ്വേലയിൽ ലോകത്തെയാകെ അമ്പരപ്പിച്ചുള്ള സൈനിക നടപടി അമേരിക്ക നടത്തിയത്. സ്വതന്ത്ര പരമാധികാര രാജ്യമായ വെനിസ്വേലയിലേക്ക് കടന്നു കയറി പ്രസിഡൻ്റ് നിക്കോളാസ് മഡൂറോയെയും ഭാര്യ സിലിയ ഫ്ളോറസിനേയും പിടികൂടുകയായിരുന്നു. അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള ലഹരിക്കടത്ത്, ആയുധം കൈവശം വയ്ക്കൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾ ആരോപിച്ചാണ് മഡൂറോയെ അമേരിക്കയിൽ എത്തിച്ച് വിചാരണ ചെയ്യുന്നത്.
