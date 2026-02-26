ETV Bharat / state

'വെറൈറ്റി തണ്ണിമത്തനുകൾ', യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കണ്ട് കൃഷിത്തോട്ടം കാണാന്‍ നേരിട്ടെത്തി മുൻ കൃഷിമന്ത്രി

യുവ കർഷകൻ അലി അക്ബറിൻ്റെ കൃഷിയെപ്പറ്റി യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ വീഡിയോ കണ്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് മുൻ കൃഷിമന്ത്രി സ്ഥലത്തെത്തിയത്. അലിയുടെ ഉത്‌പന്നം ബ്രാൻഡ് ആക്കി വിൽക്കണമെന്ന ഉപദേശവും മന്ത്രി നൽകി.

വിഎസ് സുനില്‍കുമാർ 22 ഇനം തണ്ണിമത്തനുകള്‍ 11 ഇനം ഷമാം തോട്ടം യൂട്യൂബ് ചാനൽ അലി അക്‌ബർ
former agriculture minister vs sunilkumar in watermelon farm (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 26, 2026 at 7:05 PM IST

2 Min Read
മലപ്പുറം: തണ്ണിമത്തനില്‍ വെറൈറ്റികള്‍ പരീക്ഷിച്ച അലി അക്ബറിൻ്റെ കൃഷിത്തോട്ടം കാണാന്‍ നേരിട്ടെത്തി കൃഷിക്കാരനായ മുന്‍ കൃഷിമന്ത്രി. വിഎസ് സുനില്‍കുമാറാണ് അലി അക്ബറിനെ കുറിച്ച് കേട്ടറിഞ്ഞ് എത്തിയത്. സ്ഥലത്തെത്തിയ മന്ത്രി കൃഷിത്തോട്ടം സന്ദർശിക്കുകയും കർഷകന് നിർദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്‌തു.

മൂന്നരയേക്കര്‍ പാടശേഖരത്തില്‍ 22 ഇനം തണ്ണിമത്തനുകളുടെയും 11 ഇനം ഷമാമുകളുടെയും അത്ഭുതലോകമാണ് അലി അക്‌ബർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. വളാഞ്ചേരി കൊളമംഗലത്തെ അലി അക്ബറിൻ്റെ കൃഷിയെപ്പറ്റി യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കണ്ട് അത്ഭുതം തോന്നിയാണ് സ്ഥലത്തെത്തിയതെന്ന് സുനില്‍കുമാര്‍ പറഞ്ഞു. അലി അക്ബറിൻ്റെ കൃഷിയിടം നേരിട്ട് കണ്ട്, വെറൈറ്റി തണ്ണിമത്തനുകളുടെ കൃഷി രീതിയെ കുറിച്ചറിയാനുമാണ് എത്തിയതെന്നും സുനില്‍കുമാര്‍ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തുടർന്ന് സ്വന്തം തണ്ണിമത്തനുകള്‍ക്ക് ബ്രാന്‍ഡ് നല്‍കണമെന്ന് സുനില്‍കുമാര്‍ അലി അക്ബറിന് ഉപദേശവും നല്‍കി.

മന്ത്രി വിഎസ് സുനില്‍കുമാർ തണ്ണിമത്തൻ തോട്ടം സന്ദർശിക്കാൻ എത്തിയതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ. (ETV Bharat)

"കൃഷിക്കാർക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം തരുന്നത് മറ്റുള്ളവർ അവരുടെ കൃഷിസ്ഥലം വന്ന് കാണുന്നതാണ്. അലി ഇവിടെ പല വെറൈറ്റികളും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ഈ വെറൈറ്റികളെപ്പറ്റി അറിയാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയത്. നിലവിൽ ഞാൻ ആറ് വെറൈറ്റികളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോളാണ് ഇവിടെ ഇരുപത്തിരണ്ട് വെറൈറ്റികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നത്.

ഇപ്പോൾ നല്ല ഡിമാൻഡാണ് തണ്ണിമത്തന്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ തണ്ണിമത്തനുകൾ ബ്രാൻഡ് സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ച് നൽകണമെന്നാണ് അലിയോട് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇതാണ് കൃഷിക്കാരൻ്റെ ഐഡൻ്റിറ്റി. ഇതുപോലെ കൃഷിക്കാരൻ്റെ ഉത്‌പന്നങ്ങൾ ബ്രാൻഡ് നിലയിലേയ്‌ക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ഇങ്ങനെ വന്നാൽ നാട്ടിലെ ഉത്‌പ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ആളുകൾ എത്തും. കൂടുതൽ വരുമാനവും ലഭിക്കും", എന്ന് സുനില്‍കുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സ്വന്തം തണ്ണിമത്തനുകള്‍ വിപണിയിലേക്ക് സ്വന്തം ബ്രാന്‍ഡായി ഇറക്കണം. എന്നിട്ട് അതിന് വിലയും അലി അക്ബര്‍ നിശ്ചയിക്കണം. നല്ല തണ്ണിമത്തന്‍ കിട്ടാന്‍ രണ്ട് രൂപ കൂടുതല്‍ കൊടുക്കാനും നാട്ടുകാര്‍ തയാറാകുമെന്നുമാണ് മന്ത്രിയുടെ ഉപദേശം.

വിഎസ് സുനില്‍കുമാർ 22 ഇനം തണ്ണിമത്തനുകള്‍ 11 ഇനം ഷമാം തോട്ടം യൂട്യൂബ് ചാനൽ അലി അക്‌ബർ
മന്ത്രി വിഎസ് സുനില്‍കുമാർ തണ്ണിമത്തൻ തോട്ടത്തിൽ. (ETV Bharat)

ഇന്ന് യുവാക്കളായിട്ടുള്ള കൃഷിക്കാർ രംഗത്ത് വന്ന് കൃഷി ലാഭകരമായി ചെയ്‌തു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്കും ഇത് പ്രചോദനകരമാകും. അവരും താത്‌പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കും. നിലവിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഇത്തരം കൃഷി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ നന്നായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വേനൽക്കാല സീസണിൽ ഏത് വെറൈറ്റിയും ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതാണ് അലിയും ഉപ്പയും ഇവിടെ കാട്ടിത്തരുന്നത്. ഇവിടെ ഇവർ ഒരു മാതൃകയാകുകയാണ്. ഇവരെ ഇനിയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്‍ഷമായി തൃശ്ശൂരില്‍ പന്ത്രണ്ടേക്കറിലും ഒന്നേകാല്‍ ഏക്കറിലും രണ്ടുപാടശേഖരത്തിലായി തണ്ണിമത്തന്‍ കൃഷി നടത്തുന്നയാളാണ് മുന്‍ മന്ത്രി സുനില്‍കുമാര്‍. "ഞാനും തൃശൂരിൽ അഞ്ച് വർഷമായി തണ്ണിമത്തൻ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പന്ത്രണ്ടേക്കറിലും ഒന്നേകാല്‍ ഏക്കറിലും രണ്ടുപാടശേഖരത്തിലായി കൃഷി ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഏക്കറിലെ വിളവെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചു. ബാക്കിയുള്ളിൻ്റെ വിളവെടുപ്പ് മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിലും കഴിയും", എന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

നാട്ടിലെ നെൽപ്പാടങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞ കാലയളവിൽ ചെയ്യാനാവുന്ന കൃഷികളിലൊന്നാണ് തണ്ണിമത്തൻ. തമിഴ്‌നാട് പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നതിനെക്കാളും ഏറ്റവും ഗുണമുള്ളതും രുചിയുള്ളതും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തണ്ണിമത്തനുകൾ തന്നെയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അടുത്ത വര്‍ഷം അലി അക്ബറിനെ പോലെ കൂടുതല്‍ വെറൈറ്റികള്‍ പരീക്ഷിക്കാനാണ് തീരുമാനം. അലി അക്ബറിനെ പോലുള്ള കര്‍ഷകര്‍ നാടിന് തന്നെ മാതൃകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

