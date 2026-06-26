വനവിസ്തൃതി വർദ്ധിച്ചു; വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങൾ തടയാൻ ഊർജ്ജിത നടപടികളുമായി കേരള വനംവകുപ്പ്
2023-24 വര്ഷത്തെ ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്' റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത്
Published : June 26, 2026 at 4:42 PM IST
- തിരുവനന്തപുരം: കേരള വനംവകുപ്പിന്റെ 2023-24 വർഷത്തെ ഔദ്യോഗിക 'കേരള ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്' റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഹരിത കവചത്തിലും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിലും വലിയ മുന്നേറ്റം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പുതിയ കണക്കുകൾ. അതേസമയം, വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന വന്യജീവി-മനുഷ്യ സംഘർഷങ്ങൾ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായി വനംവകുപ്പ് കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണെന്നും റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
വനവിസ്തൃതിയും വരുമാനവും
റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം കേരളത്തിന്റെ ആകെ വനവിസ്തൃതി 11,536.251 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാണ്. ഇത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആകെ ഭൂവിസ്തൃതിയുടെ 29.68 ശതമാനത്തോളം വരും. 2023ലെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വനവിസ്തൃതി 11531.908 ആയിരുന്നു. നിലവിൽ 4.343 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാണ് വർധിച്ചത്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ 434.3 ഹെക്ടർ(1072.1787 ഏക്കർ) വനവിസ്തൃതിയാണ് കൂടിയത്. ഇതിൽ 143,142.06 ഹെക്ടർ തോട്ടമാണ്. ഇതിൽ 38.42 തേക്കും 22.05ശതമാനം മറ്റ് മരങ്ങളുമാണ്.
വനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവിധ സ്രോതസ്സുകളിലൂടെ ആകെ 261.04 കോടി രൂപ വരുമാനം ലഭിച്ചപ്പോൾ, വനസംരക്ഷണത്തിനും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമായി 707.88 കോടി രൂപയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചെലവഴിച്ചത്. ആകെ വനപ്രദേശത്തിൽ 80.72% റിസർവ് വനങ്ങളും 15.28% നിക്ഷിപ്ത (Vested) വനങ്ങളുമാണ്.
ആശങ്കയായി വന്യജീവി സംഘർഷങ്ങൾ; കോടികളുടെ ധനസഹായം
സംസ്ഥാനത്ത് 23-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ആകെ 10,627 വന്യജീവി ആക്രമണ സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങളിൽ ഇരയായവർക്കായി ആകെ 2,179.80 ലക്ഷം രൂപ (ഏകദേശം 21.8 കോടി രൂപ) വനംവകുപ്പ് നഷ്ടപരിഹാരമായി വിതരണം ചെയ്തു. ഇതിൽ വന്യജീവി ആക്രമണം മൂലം മരിച്ച 184 പേർക്കും പരിക്കേറ്റ 1,603 പേർക്കും ധനസഹായം വിതരണം ചെയ്തു. കന്നുകാലികളെ നഷ്ടപ്പെട്ട 807 കുടുംബങ്ങൾക്കും കൃഷി-വസ്തുവക നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായ 8,141 പേർക്കും സഹായം ലഭിച്ചു. കൂടാതെ, ജനവാസ മേഖലകളിൽ ഇറങ്ങുന്ന കാട്ടുപന്നികളുടെ ശല്യം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 681 കാട്ടുപന്നികളെയാണ് ഈ വർഷം വെടിവച്ചുകൊന്നത്.
ഈ ഗുരുതര സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത്, 2024 മാർച്ചിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷത്തെ 'സംസ്ഥാന നിർദ്ദിഷ്ട ദുരന്തമായി' (State-Specific Disaster) പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഇതിനായി 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൺട്രോൾ റൂമുകളും ദ്രുതപ്രതികരണ സേനകളെയും (RRT) സജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
മനുഷ്യ വന്യജീവി സംഘർഷ ലഘൂകരണം
മനുഷ്യ വന്യജീവി സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി 125.9 കിലോമീറ്റർ സോളാർ വേലി, ആന കടക്കാതിരിക്കാൻ 4.77 കിലോമീറ്റർ കിടങ്ങും 1.53 കിലോമീറ്റർ മതിലും കഴിഞ്ഞ വർഷം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പുറമേ 85.5 കിലോമീറ്റർ ഹാംഗിഗ് ഫെൻസും സ്ഥാപിച്ചു.
കാട്ടുതീ പ്രതിരോധം
കഴിഞ്ഞ വർഷം വനങ്ങളിൽ 347 തീപിടുത്തങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇത് 499.274 ഹെക്ടർ വനപ്രദേശത്തെ ബാധിച്ചതായാണ് കണക്ക്. കാട്ടുതീ തടയുന്നതിനായി സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ ഫയർ ലൈനുകൾ നിർമ്മിക്കുകയും വനംവകുപ്പ് കാവൽക്കാരെ നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
വന്യജീവി സമ്പത്ത്
സംസ്ഥാനത്തെ വന്യജീവികളുടെ എണ്ണത്തിൽ കാര്യമായ വർദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്ത് 2,386 ആനകളും (പിണ്ടം കണക്കാക്കൽ രീതി വഴി), 213 കടുവകളും ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്കിൽ 803 വരയാടുകളും ഉള്ളതായി റിപ്പോർട്ടിൽ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. കൂടാതെ പാമ്പുകളെ ശാസ്ത്രീയമായി പിടികൂടുന്നതിനുള്ള 'സർപ്പ' (SARPA) ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി 15,051 പാമ്പുകളെ സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ സുരക്ഷിതമായി പിടികൂടി കാട്ടിൽ വിട്ടതായും വ്യക്തമാക്കുന്നു.
വന്യജീവികളുടെ മരണനിരക്ക്
റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട കാലയളവിൽ വിവിധ വനമേഖലകളായി ആകെ 117 ആനകളാണ് മരണമടഞ്ഞത്. 13 കടുവകളും ഒന്പത് പുള്ളിപുലികളും ഇല്ലാതായി. പുളളിമാൻ, കേഴ, പെരുമ്പാമ്പ്, കാട്ടുപന്നി, മയിൽ കുരങ്ങ് എന്നിങ്ങനെ മറ്റെല്ലാ ജീവികളും ഉൾപ്പെടെ 554 മരണങ്ങളാണ് നടന്നത്. ആകെ 693 വന്യജീവികൾക്കാണ് ഇക്കാലയളവിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായതെന്നും കണക്കുകൾ പറയുന്നു.
സതേൺ സർക്കിൾ
- ആന- 21
- കടുവ-3
- പുള്ളിപ്പുലി- 1
- മറ്റുള്ളവ-139
- ആകെ-164
ഹൈറേഞ്ച് സർക്കിൾ
- ആന-12,
- കടുവ- 1
- മറ്റുള്ളവ-66
ആകെ-79
സെൻട്രൽ സർക്കിൾ
- ആന-21
- മറ്റുള്ളവ-92
ആകെ- 113
ഈസ്റ്റേൺ സർക്കിൾ
- ആന-21
- മറ്റുള്ളവ- 60
ആകെ-81
നോർത്തേൺ സർക്കിൾ
- ആന-5
- കടുവ-2
- പുള്ളിപ്പുലി-5
- മറ്റുള്ളവ-126
- ആകെ- 138
അഗസ്ത്യവനം ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക്
- ആന-5
- മറ്റുള്ളവ-12
ആകെ-17
പെരിയാർ കടുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം
- ആന-16
- കടുവ-3
- മറ്റുള്ളവ-47
ആകെ-66
പറമ്പിക്കുളം കടുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം
- ആന-16
- കടുവ-4
- പുള്ളിപ്പുലി-3
- മറ്റുള്ളവ- 12
ആകെ-35
മൊത്തം
ആന-117
കടുവ-13
പുള്ളിപ്പുലി-9
മറ്റുള്ളവ-554
ആകെ-693
ഇക്കോ ടൂറിസത്തിൽ റെക്കോർഡ് വരുമാനം
സംസ്ഥാനത്തെ വനമേഖലകളിലെ 71 ഇക്കോ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി വലിയ വരുമാനമാണ് വനംവകുപ്പിന് ലഭിച്ചത്. 23 -24 സാമ്പത്തിക വർഷം 90,92,760 വിനോദസഞ്ചാരികൾ ഈ കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ആകെ 71.23 കോടി രൂപയാണ് (7,123.027 ലക്ഷം) ടൂറിസം മേഖലയിൽ നിന്ന് മാത്രം വരുമാനമായി സമാഹരിച്ചത്.
സംസ്ഥാനത്ത് വനവൽക്കരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി 'വൃക്ഷസമൃദ്ധി' പദ്ധതി വഴി 32.15 ലക്ഷം തൈകൾ നട്ടതായും അതിൽ 23.86 ലക്ഷം തൈകൾ അതിജീവിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. വനങ്ങളുടെ സുസ്ഥിരമായ നിലനിൽപ്പിനും ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണത്തിനുമായി വനംവകുപ്പ് കൂടുതൽ ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടെയുള്ള പദ്ധതികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.