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കാണാൻ നല്ല ഭംഗി, പക്ഷേ "ചതിയൻ", രാക്ഷസക്കൊന്നയില്‍ നിന്ന് മുത്തങ്ങയിലെ 80 ഹെക്‌ടറിന് ശാപമോക്ഷം!

കാടിനെ വിഴുങ്ങുന്ന സെന്ന സ്പെക്റ്റാബിലിസ് എന്ന മഞ്ഞക്കൊന്നകളെ കുറിച്ചും, അതില്‍ നിന്നും മോചനം നേടിയ മുത്തങ്ങയിലെ 70 ഹെക്‌ടര്‍ ഭൂമിയെ കുറിച്ചും വനംവകുപ്പിൻ്റെ ഇടപെടലുകളെ കുറിച്ചും വിശദമായി അറിയാം...

MUTHANGA FOREST WAYANAD FOREST DEPARTMENT SENNA SPECTABILIS MUTHANGA CLEARS SENNA SPECTABILIS
മുത്തങ്ങ ഗ്രേഡ് റെയ്‌ഞ്ച് ഓഫീസർ കെ.കെ സുന്ദരൻ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 15, 2026 at 5:13 PM IST

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വയനാട്‌: "വടി കൊടുത്ത് അടി വാങ്ങി" എന്ന് പറയുന്നതുപോലെ തന്നെയാണ് മുത്തങ്ങയിലെ സെന്ന (മഞ്ഞക്കൊന്ന/മെക്‌സിക്കൻ കൊന്ന) മരങ്ങളുടെയും അത് നട്ടുപിടിപ്പിച്ച വനം വകുപ്പിൻ്റെയും കഥ. കാടിന് ഭംഗി കൂട്ടാൻ വനംവകുപ്പ് കൊണ്ടുനട്ട ഒരു ചെടി, പിന്നീട് കാടിനെത്തന്നെ വിഴുങ്ങുന്ന വില്ലനായി മാറിയ കാഴ്‌ചയാണ് വയനാട്ടിൽ കണ്ടത്.

1980-കളിലാണ് കഥയുടെ തുടക്കം. കാടിൻ്റെ ഭംഗി കൂട്ടാനും റോഡരികുകൾ അലങ്കരിക്കാനുമായി തെക്കേ അമേരിക്കയിൽ നിന്നും 'സെന്ന സ്പെക്റ്റാബിലിസ്' എന്ന മഞ്ഞക്കൊന്നകൾ വനംവകുപ്പ് കാട്ടിൽ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു. കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള മഞ്ഞപ്പൂക്കൾ നിറഞ്ഞ മരങ്ങൾ. എന്നാൽ അതൊരു വലിയ ചതിയായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വനംവകുപ്പിന് വർഷങ്ങൾ വേണ്ടി വന്നു.

പ്രതികരിച്ച് മുത്തങ്ങ ഗ്രേഡ് റെയ്‌ഞ്ച് ഓഫീസർ കെ.കെ സുന്ദരൻ (ETV Bharat)

വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ഈ മരങ്ങൾ മുത്തങ്ങ കാട് മുഴുവൻ പടർന്നു പന്തലിച്ചത്. ഇവ വളരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മറ്റ് നാടൻ മരങ്ങൾക്കോ പുൽമേടുകൾക്കോ വളരാൻ കഴിയില്ല. മഞ്ഞക്കൊന്നകൾ കാടിൻ്റെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചതോടെ വന്യജീവികൾക്ക് തിന്നാൻ പുല്ലോ മറ്റ് ഭക്ഷണങ്ങളോ ഇല്ലാതായി. സ്വാഭാവിക ആവാസവ്യവസ്ഥ തകർന്നതോടെ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും തേടി മൃഗങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ നാട്ടിലേക്കിറങ്ങി. മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വലിയ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് ഈ മരങ്ങളുടെ വളർച്ച കാരണമായി മാറി. ചുരുക്കത്തിൽ, ഭംഗിക്ക് നട്ട മരം കാടിൻ്റെ തന്നെ അന്തകനായി മാറി.

പക്ഷേ, തോറ്റു കൊടുക്കാൻ വനംവകുപ്പ് തയ്യാറായിരുന്നില്ല. കാടിനെ രക്ഷിക്കാൻ അവർ കാവലാളുകളായി മാറി. മുത്തങ്ങ വനമേഖലയിൽ മാത്രം 80 ഹെക്‌ടര്‍ സ്ഥലമാണ് ഇന്ന് ഈ മഞ്ഞക്കൊന്നകളിൽ നിന്ന് പൂർണമായും വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത്. വനംവകുപ്പും സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരും കൈകോർത്തപ്പോൾ, മഞ്ഞക്കൊന്നകൾ ഒഴിഞ്ഞ മണ്ണിൽ നമ്മുടെ നാടൻ മരങ്ങൾ വീണ്ടും പച്ചപിടിച്ചു തുടങ്ങി. വയനാടിൻ്റെ ഹരിതാഭമായ വനമേഖലകളിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു ജീവൻ തുടിക്കുകയാണ്. വർഷങ്ങളായി വയനാടിൻ്റെ വനമേഖലയെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച, പച്ചപ്പിൻ്റെ മറവിലുള്ള ആ വലിയ ഭീഷണി ഒടുവിൽ മുത്തങ്ങയുടെ മണ്ണിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങുകയാണ്.

MUTHANGA FOREST WAYANAD FOREST DEPARTMENT SENNA SPECTABILIS MUTHANGA CLEARS SENNA SPECTABILIS
മുത്തങ്ങയിലെ സെന്ന (ETV Bharat)

സൗന്ദര്യത്തിൽ ഒളിഞ്ഞിരുന്ന ചതി; കാടിൻ്റെ അന്തകനായ ചരിത്രം

ഒരിക്കൽ കാടിനെ സുന്ദരമാക്കാൻ വനംവകുപ്പ് തന്നെ വച്ചുപിടിപ്പിച്ച ഈ വിദേശ അധിനിവേശ സസ്യം പിന്നീട് കാടിൻ്റെ സ്വാഭാവിക ആവാസവ്യവസ്ഥയെത്തന്നെ വിഴുങ്ങുന്ന കാഴ്‌ചയ്ക്കാണ് വയനാട് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. 1980-കളിൽ സാമൂഹിക വനവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ തെക്കേ അമേരിക്കൻ സസ്യത്തെ വയനാടൻ മണ്ണിൽ എത്തിച്ചത്.

മഞ്ഞപ്പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ മരങ്ങൾ കാഴ്‌ചയ്ക്ക് ഭംഗിയുള്ളതാണെങ്കിലും കാടിന് ഇവ ശാപമായി മാറി. ഇവ അതിവേഗം പടർന്നുപിടിച്ചതോടെ കാട്ടിലെ മറ്റു സ്വാഭാവിക സസ്യങ്ങളും പുൽമേടുകളും നശിച്ചുപോയി. ഇതോടെ വന്യജീവികളുടെ ഭക്ഷണസാഹചര്യങ്ങൾ പൂർണമായും ഇല്ലാതായി. കാട്ടിൽ തിന്നാൻ പുല്ലും മറ്റ് ഇലകളും ഇല്ലാതായതോടെ കാട്ടാനകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വന്യമൃഗങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ നാട്ടിലേക്കിറങ്ങാൻ തുടങ്ങി. ഇത് വയനാട്ടിലെ മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷം വൻതോതിൽ വർധിപ്പിച്ചു.

MUTHANGA FOREST WAYANAD FOREST DEPARTMENT SENNA SPECTABILIS MUTHANGA CLEARS SENNA SPECTABILIS
സെന്ന സ്പെക്റ്റാബിലിസ് (Getty)

വയനാടൻ വനങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയായ സെന്ന

പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ ജൈവവൈവിധ്യ മേഖലകളിലൊന്നായ വയനാട് വനമേഖല ഇന്ന് നേരിടുന്ന പ്രധാന പരിസ്ഥിതി വെല്ലുവിളികളിലൊന്നാണ് അധിനിവേശ സസ്യമായ സെന്ന അഥവാ മഞ്ഞക്കൊന്നയുടെ വ്യാപനം. തെക്കേ അമേരിക്ക സ്വദേശിയായ ഈ സസ്യം 1980-കളിൽ സാമൂഹിക വനവൽക്കരണ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചതാണ്. വേഗത്തിൽ വളരുക, മനോഹരമായ മഞ്ഞപ്പൂക്കൾ വിരിയിക്കുക, തണൽ നൽകുക എന്നീ ഗുണങ്ങളാണ് അന്ന് ഇതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കാരണമായത്. എന്നാൽ പിന്നീട് ഈ സസ്യം വനങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക ആവാസവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഗുരുതര ഭീഷണിയായി മാറി.

വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിനുള്ളിൽ 2021-ൽ ഏകദേശം 23 ശതമാനം പ്രദേശത്ത് മാത്രമായിരുന്നു സെന്നയുടെ സാന്നിധ്യം. എന്നാൽ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇത് 40 ശതമാനത്തിലധികം പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. മുത്തങ്ങ, തോൽപ്പെട്ടി, കുറിച്യാട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിൽ ഹെക്ടറുകളോളം വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന സെന്ന വനത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക ഘടന തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുകയാണ്.

സെന്നയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണി അതിൻ്റെ അതിവേഗ വ്യാപന ശേഷിയാണ്. ധാരാളം വിത്തുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഈ സസ്യം വളരെ വേഗത്തിൽ പുതിയ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പടരുന്നു. ഒരിടത്ത് സെന്ന വളർന്നുകഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തണലും വേരുകളുടെ മത്സരവും കാരണം തദ്ദേശീയ സസ്യങ്ങൾ വളരാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു. ഇതോടെ വനത്തിലെ സ്വാഭാവിക സസ്യ വൈവിധ്യം കുറയുകയും നിരവധി പക്ഷികൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ ഭക്ഷ്യസ്രോതസുകളും ആവാസവ്യവസ്ഥകളും നഷ്‌ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

MUTHANGA FOREST WAYANAD FOREST DEPARTMENT SENNA SPECTABILIS MUTHANGA CLEARS SENNA SPECTABILIS
മുത്തങ്ങയിലെ സെന്ന (ETV Bharat)

ജൈവവൈവിധ്യ നഷ്‌ടത്തോടൊപ്പം വന്യജീവികളെയും ഇത് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു. ആന, മാൻ, കാട്ടുപോത്ത് തുടങ്ങിയ സസ്യഭുക്കുകളായ വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തദ്ദേശീയ സസ്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നതോടെ അവ ഭക്ഷണത്തിനായി വനാതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങാനുള്ള സാധ്യത വർധിക്കുന്നു. ഇത് മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷങ്ങൾക്കും വഴിവയ്ക്കു‌ന്നു.

ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കേരള വനംവകുപ്പ് വലിയ തോതിൽ സെന്ന നിർമാർജന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. മുത്തങ്ങ വനമേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ സെന്ന മരങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റുകയും വീണ്ടും വളരുന്നത് തടയാൻ വേരുകൾ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രാദേശിക ജനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെയും സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെയും നടക്കുന്ന ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അധിനിവേശ സസ്യ നിയന്ത്രണ പദ്ധതികളിലൊന്നായി മാറിയിട്ടുണ്ട്.

സെന്ന നീക്കം ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങൾ വെറുതെ വിടാതെ അവിടെ തദ്ദേശീയ വൃക്ഷയിനങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചാണ് വനത്തിൻ്റെ പുനരുജ്ജീവനം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. തേക്ക്, വെങ്ങ, മാവ്, പ്ലാവ്, ഞാവൽ തുടങ്ങിയ പ്രദേശിക ഇനങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ വനത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക ഘടനയും ജൈവവൈവിധ്യവും തിരിച്ചുപിടിക്കാനാണ് ശ്രമം.

വയനാട്ടിൽ മാത്രമല്ല, തമിഴ്‌നാട്ടിലെ മുതുമല കടുവ സങ്കേതം, സത്യമംഗലം വനമേഖല, കർണാടകയിലെ ബന്ദിപ്പൂർ, നാഗർഹോള ദേശീയോദ്യാനങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും സെന്നയുടെ വ്യാപനം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി ആയിരക്കണക്കിന് ഹെക്ടറുകളിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ഈ സസ്യത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും അപകടകാരികളായ അധിനിവേശ സസ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായാണ് പരിസ്ഥിതി വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്.

MUTHANGA FOREST WAYANAD FOREST DEPARTMENT SENNA SPECTABILIS MUTHANGA CLEARS SENNA SPECTABILIS
സെന്ന സ്പെക്റ്റാബിലിസ് (Getty)

ഫാബേസി കുടുംബത്തിൽപ്പെടുന്ന സെന്ന ജനുസ്സിൽ ലോകമെമ്പാടുമായി 250-ലധികം സ്പീഷീസുകൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇവയിൽ പലതും അലങ്കാരത്തിനും തണലിനുമായി ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും പിന്നീട് അധിനിവേശ സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ സെന്ന സ്പെക്റ്റാബിലിസിനെ മാത്രമല്ല, സമാന സ്വഭാവമുള്ള മറ്റു സെന്ന ഇനങ്ങളെയും നേരത്തേ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

വിനാശകാരിയായ മരങ്ങൾ ഇനി പേപ്പറാകും; വനംവകുപ്പിൻ്റെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ

വ്യാപകമായി പടരുന്ന മഞ്ഞക്കൊന്നകളെ വെട്ടിമാറ്റുക എന്നത് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. ഒടുവിൽ വനത്തെ രക്ഷിക്കാൻ വനംവകുപ്പ് ഒരു പുത്തൻ പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നു. ഈ മരങ്ങൾ പേപ്പർ നിർമാണത്തിനായി വിനിയോഗിക്കാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു. ഇതിനായി പ്രശസ്‌ത പൊതുമേഖലാ പേപ്പർ നിർമാണ സ്ഥാപനമായ 'വെള്ളൂർ കേരള പേപ്പർ പ്രൊഡക്‌ട്‌സ് ലിമിറ്റഡുമായി' വനംവകുപ്പ് ധാരണയിലെത്തി. ഈ പദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏകദേശം 150 ഹെക്‌ടർ സ്ഥലത്തുനിന്നായി 5000 മെട്രിക് ടണ്ണോളം സെന്ന മരങ്ങളാണ് മുറിച്ചു മാറ്റിയത്. കാടിനെ നശിപ്പിച്ച മരങ്ങൾ അങ്ങനെ അറിവിൻ്റെ ആയുധമായ പേപ്പറുകളായി പുനർജനിക്കാൻ വെള്ളൂരിലെ ഫാക്‌ടറിയിലേക്ക് വണ്ടി കയറി.

MUTHANGA FOREST WAYANAD FOREST DEPARTMENT SENNA SPECTABILIS MUTHANGA CLEARS SENNA SPECTABILIS
മുത്തങ്ങയിലെ സെന്ന (ETV Bharat)

പ്രതികരിച്ച് മുത്തങ്ങ ഗ്രേഡ് റെയ്‌ഞ്ച് ഓഫീസർ

സെന്ന മരങ്ങള്‍ നീക്കുന്നത് പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും പുനര്‍പരിചരണ പ്രക്രിയകള്‍ ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ വിജയകരമാണെന്നും മുത്തങ്ങ ഗ്രേഡ് റെയ്‌ഞ്ച് ഓഫീസർ കെ.കെ സുന്ദരൻ പ്രതികരിച്ചു. "2024-25 മുതല്‍ മുത്തങ്ങ റെയ്‌ഞ്ചിലുള്ള സെന്ന പ്ലോട്ടുകളെ 16 ബ്ലോക്കുകളായി തരംതിരിച്ചിരുന്നു.അതില്‍ നിന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായി തരംതിരിച്ചാണ് കേരള പേപ്പര്‍ ലിമിറ്റഡിന് സര്‍ക്കാര്‍ വിട്ടുനല്‍കിയിരുന്നു. പക്ഷേ അതില്‍ നിന്നും സെന്ന മരങ്ങള്‍ മുറിച്ചുമാറ്റിയ ഇടങ്ങളില്‍ വീണ്ടും അവ വളര്‍ന്നു. എന്നാല്‍, തുടര്‍പരിചരണ പ്രവര്‍ത്തികള്‍ മൂലം ഗൈഡുമാരെയും വാച്ചര്‍മാരെയും ഉപയോഗിച്ച് ഈ മരങ്ങള്‍ നീക്കം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. ഈ സ്ഥലങ്ങളില്‍ സെന്ന മരങ്ങള്‍ മുറിച്ചാലും വീണ്ടും ചെടികള്‍ തളിര്‍ത്ത് വരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തുടര്‍പരിചരണ പ്രക്രിയ കൃത്യമായി നടത്തിയാലെ വിജയം കാണൂ. ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ ചില പ്ലോട്ടുകളിലെല്ലാം വിജയകരമായി തുടര്‍പരിചരണ പ്രക്രിയ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്' മുത്തങ്ങ ഗ്രേഡ് റെയ്‌ഞ്ച് ഓഫീസർ പ്രതികരിച്ചു.

നിരന്തര നിരീക്ഷണം; കാവലായി വനപാലകരും സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരും

മഞ്ഞക്കൊന്നകൾ വെട്ടിമാറ്റിയാൽ മാത്രം പോരാ, അവയുടെ വിത്തുകളിൽ നിന്നും വേരുകളിൽ നിന്നും പുതിയ തൈകൾ വീണ്ടും മുളച്ചുപൊന്തും. ഇതൊഴിവാക്കാൻ വനപാലകരും സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരും ചേർന്ന് വനമേഖലയിൽ നിരന്തര നിരീക്ഷണം നടത്തി. വെട്ടിമാറ്റിയ മരങ്ങളുടെ വേരുകൾ പൂർണമായി ഉണക്കിയും, മണ്ണടിയിലെ മറ്റു വേരുകളിൽ നിന്ന് കിളിർത്തുവന്ന പുതിയ മുളകൾ അപ്പപ്പോൾത്തന്നെ പിഴുതുമാറ്റിയും അവർ കാടിന് കാവലിരുന്നു.

ഈ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമായാണ് മുത്തങ്ങയിലെ 80 ഹെക്ടർ വനം ഇന്ന് പഴയ പ്രകൃതിദത്ത ഭംഗിയിലേക്ക് പൂർണ്ണമായും മടങ്ങിയെത്തിയത്. വയനാടിൻ്റെ വനങ്ങൾ ജൈവവൈവിധ്യത്തിൻ്റെ കലവറയാണ്. ഈ സമ്പത്ത് സംരക്ഷിക്കാൻ അധിനിവേശ സസ്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും തദ്ദേശീയ സസ്യലോകത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കാലത്തിൻ്റെ ആവശ്യമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. സെന്നയ്ക്കെതിരായ പോരാട്ടം ഒരു സസ്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമം മാത്രമല്ല, വരും തലമുറകൾക്കായി വയനാടിന്റെ വനപൈതൃകം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ദൗത്യം കൂടിയാണ്.

MUTHANGA FOREST WAYANAD FOREST DEPARTMENT SENNA SPECTABILIS MUTHANGA CLEARS SENNA SPECTABILIS
സെന്ന സ്പെക്റ്റാബിലിസ് (Getty)

എന്താണ് സെന്ന സ്‌പെക്‌ടാബിലിസ്?

നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കണിക്കൊന്നയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന മനോഹരമായ മഞ്ഞപ്പൂക്കളുമായി കാടുകളിൽ പടർന്നുപന്തലിച്ചു നിന്ന മരമാണ് സെന്ന സ്‌പെക്‌ടാബിലിസ്. പ്രാദേശികമായി ഇതിനെ ആളുകൾ 'മഞ്ഞക്കൊന്ന' എന്നും 'രാക്ഷസക്കൊന്ന' എന്നും വിളിക്കുന്നു. ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വസന്തകാലത്തിൻ്റെ ഭംഗി തോന്നിക്കുമെങ്കിലും, ഇന്ന് പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ ആവാസവ്യവസ്ഥയെ തകർക്കുന്ന ഒരു വലിയ വില്ലനാണ് ഈ മരം.

മധ്യ-തെക്കേ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളാണ് (പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രസീൽ, പെറു, മെക്‌സിക്കോ തുടങ്ങിയവ) സെന്നയുടെ ജന്മദേശം. ഫബേസിയ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഈ മരം വളരെ വേഗത്തിൽ വളരുന്ന ഒന്നാണ്. വളരെ കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് 15 മുതൽ 20 മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ വളരാൻ ഇതിന് കഴിയും. ഇതിൻ്റെ ഇലകൾ കാട്ടുചെടികൾക്ക് മുകളിലേക്ക് പടർന്ന് സൂര്യപ്രകാശം തടയുന്നു. തന്മൂലം കാട്ടിലെ പുല്ലുകളും മറ്റ് ചെറിയ സസ്യങ്ങളും വളരാതാകുന്നു.

ഇത് ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും എത്തിയത് എങ്ങനെ?

ഒരു കാലത്ത് നാം തന്നെ കൊണ്ടുനടന്ന് നട്ടതാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് വലിയ തലവേദനയായി മാറിയ ഈ സസ്യം. സെന്ന കേരളത്തിലെത്തിയതിന് പിന്നിൽ ചില പ്രധാന കാരണങ്ങളുണ്ട്. തണലിനും വിറകിനുമായാണ് തുടക്കം. 1980-കളിൽ കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങൾക്ക് തണൽ നൽകാനും വിറകിനുമായാണ് ഈ മരം തെക്കേ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്നത്.

1980-കളുടെ മധ്യത്തിൽ വനംവകുപ്പിൻ്റെ സാമൂഹിക വനവൽക്കരണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വയനാട്ടിലെ വന ഓഫീസ് പരിസരങ്ങളിലും റോഡരികുകളിലും അലങ്കാരത്തിനായും തണലിനായും ഈ മരത്തിൻ്റെ തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു. കേരളത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പുഷ്‌പമായ കണിക്കൊന്നയോട് ഇതിൻ്റെ പൂക്കൾക്ക് വലിയ സാദൃശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും നാട്ടുകാരും ഇതിനെ വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് സ്വീകരിച്ചത്.

MUTHANGA FOREST WAYANAD FOREST DEPARTMENT SENNA SPECTABILIS MUTHANGA CLEARS SENNA SPECTABILIS
സെന്ന സ്പെക്റ്റാബിലിസ് (Getty)

സുന്ദരനായ വില്ലൻ: ഇതൊരു ഭീഷണിയാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

ഒരു അത്ഭുത മരമായി കരുതി നട്ടുവളർത്തിയ സെന്ന, പതുക്കെ കാടുകളിലേക്ക് പടർന്നു കയറാൻ തുടങ്ങി. ഇന്ന് വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൻ്റെ 40 ശതമാനത്തിലധികം പ്രദേശവും ഈ മരം കൈക്കലാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. സെന്ന വളരുന്ന വനങ്ങളിൽ പുല്ലും മറ്റ് സ്വാഭാവിക സസ്യങ്ങളും വളരില്ല. ഇത് ആന, മാൻ തുടങ്ങിയ സസ്യഭുക്കുകളായ മൃഗങ്ങളുടെ ഭക്ഷണ ലഭ്യതയെ സാരമായി ബാധിച്ചു.

കാട്ടിൽ ഭക്ഷണം കുറയുമ്പോൾ വന്യമൃഗങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ നാട്ടിലിറങ്ങാൻ ഇത് കാരണമാകുന്നു. ഒരു സെന്ന മരം പതിനായിരക്കണക്കിന് വിത്തുകളാണ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പഴങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ വിത്തുകൾ കാടിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പടരുന്നു. ഈ മരം വെറുതെ വെട്ടിമാറ്റിയാൽ അത് കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ വീണ്ടും തഴച്ചുവളരും. സെന്നയുടെ ഈ അധിനിവേശം തടയാൻ കേരള സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്രീയമായ വഴികൾ തേടുന്നുണ്ട്. മരത്തിൻ്റെ തൊലി ഉരിഞ്ഞു കളഞ്ഞും, വേരോടെ പിഴുതെടുത്തും ഇവയെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നു.

മഞ്ഞപ്പൂക്കളുടെ അധിനിവേശം; കേരളത്തിൽ സെന്ന സ്‌പെക്‌ടാബിലിസ് എവിടെയെല്ലാം?

കേരളത്തിൽ സെന്ന സ്‌പെക്ടാബിലിസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശം വിതയ്ക്കുന്നത് വയനാട്ടിലാണ്. വനംവകുപ്പിൻ്റെ സാമൂഹിക വനവൽക്കരണ വിഭാഗം ആദ്യമായി ഇതിൻ്റെ തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചത് വയനാട്ടിലെ വന ഓഫീസ് പരിസരങ്ങളിലാണ്. വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലെ മുത്തങ്ങ, തോൽപ്പെട്ടി റേഞ്ചുകളിലാണ് ഇത് ആദ്യമായി നട്ടത്. ഇന്ന് ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഹെക്ടറുകളോളം വനം സെന്ന മരങ്ങൾ കൈക്കലാക്കി.വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൻ്റെ ഏകദേശം 40 ശതമാനത്തിലധികം ഭാഗത്തേക്ക് ഈ മരം പടർന്നു കഴിഞ്ഞു.

നിലമ്പൂർ വനമേഖലകൾ

വയനാടിന് പുറമെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ നിലമ്പൂർ വനമേഖലകളുടെ അതിർത്തികളിലും ഈ മരത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. തോട്ടങ്ങൾക്ക് തണൽ നൽകാനും വിറകിനുമായി നട്ട മരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇവ വനത്തിൻ്റെ അതിർത്തികളിലേക്ക് പടർന്നത്. കേരള ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പഠനങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, കേരളത്തിലെ മറ്റ് പല വനമേഖലകളുടെയും അതിർത്തികളിൽ സെന്ന മരങ്ങളുടെ ചെറിയ തോതിലുള്ള സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിത്തുകൾ മൃഗങ്ങൾ വഴിയും വെള്ളത്തിലൂടെയും ഒലിച്ചുപോയാണ് പുതിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഇവ പടരുന്നത്. 1980-കളിൽ റോഡരികുകളിൽ ഭംഗിക്കായി വലിയ തോതിൽ ഈ മരം വച്ചുപിടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിലെ പല മലയോര പാതകളുടെ വശങ്ങളിലും ഈ മരം കാണാം. വയനാട്ടിലെയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെയും പല സ്വകാര്യ കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങളിലും തണൽ മരമായി ഇവ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

രാജ്യത്ത് എവിടെയെല്ലാം?

ഇന്ന് രാജ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളെയും വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഈ മരത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം എവിടെയെല്ലാമാണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം.

നീലഗിരി ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് (പ്രധാന കേന്ദ്രം)

കേരളം, തമിഴ്‌നാട്, കർണാടക എന്നീ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അതിർത്തിയിലുള്ള നീലഗിരി ബയോസ്ഫിയർ റിസർവിലാണ് ഈ മരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശം വിതയ്ക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ വനങ്ങളുടെ വലിയൊരു ഭാഗം ഇന്ന് സെന്ന മരങ്ങൾ കൈക്കലാക്കിക്കഴിഞ്ഞു.

തമിഴ്‌നാട് (മുതുമലൈ, സത്യമംഗലം): തമിഴ്‌നാട്ടിലെ മുതുമലൈ കടുവാ സങ്കേതം, സത്യമംഗലം, ആനക്കട്ടി, നീലഗിരി വനമേഖലകളിൽ ഈ മരം വ്യാപകമായി പടർന്നിട്ടുണ്ട്. തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ ഇതിനെ പൂർണ്ണമായി തുടച്ചുനീക്കാൻ വലിയൊരു പദ്ധതി തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

MUTHANGA FOREST WAYANAD FOREST DEPARTMENT SENNA SPECTABILIS MUTHANGA CLEARS SENNA SPECTABILIS
സെന്ന സ്പെക്റ്റാബിലിസ് (Getty)

കർണാടക (ബന്ദിപ്പൂർ, നാഗർഹോളെ): വയനാടിനോട് ചേർന്നുകിടക്കുന്ന കർണാടകയിലെ ബന്ദിപ്പൂർ, നാഗർഹോളെ കടുവാ സങ്കേതങ്ങളിലേക്കും ഈ മരം വലിയ തോതിൽ പടർന്നു കയറിയിട്ടുണ്ട്.

ആന്ധ്രാപ്രദേശ്: ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ചില വനമേഖലകളുടെ അതിർത്തികളിൽ ഈ മരം പടരുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്.

മഹാരാഷ്ട്ര: പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളോട് ചേർന്നുകിടക്കുന്ന മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും ഈ അധിനിവേശ സസ്യം വളരുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഗോവ: ഗോവയിലെ വനപ്രദേശങ്ങളിലും ഇതിന്റെ പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്

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