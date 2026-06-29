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സ്ഥലം മാറി എത്തിയ അസോസിയേഷൻ നേതാവിനെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാതെ ഇടത് യൂണിയൻ പ്രവർത്തകർ

വനം വകുപ്പ് ഓഫീസിനു മുന്നിൽ സംഘർഷം. ഇടതു വലത് യൂണിയൻ പ്രവർത്തകർ നേർക്കുനേർ പോർവിളി.

VANASREE OFFICE FSETO AJU SAJU B NET
saju b neto (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 29, 2026 at 5:28 PM IST

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Updated : June 29, 2026 at 6:14 PM IST

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കൊല്ലം: സ്ഥലം മാറി എത്തിയ അസോസിയേഷൻ നേതാവിനെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാതെ തടഞ്ഞ് ഇടത് യൂണിയൻ പ്രവർത്തകർ. വനം വകുപ്പ് ഓഫീസിനു മുന്നിൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിവരെ സംഘർഷാവസ്ഥ തുടര്‍ന്നു. ഇടതു വലത് യൂണിയൻ പ്രവർത്തകർ നേർക്കുനേർ പോർവിളിയും ഉണ്ടായി. കയ്യാങ്കളിയുടെ വക്കോളം എത്തിയ പ്രതിഷേധം പൊലീസ് ഇടപെട്ട് തടഞ്ഞു.

സ്ഥലം മാറി എത്തിയ അസോസിയേഷൻ നേതാവിനെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാതെ ഇടത് യൂണിയൻ (ETV Bharat)

വനം വകുപ്പ് ഓഫീസിലെ ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ടും എൻജിഒ യൂണിയൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുമായ അജുവിനെ സെന്തരുണിയിലേക്ക് സ്ഥലംമാറ്റിയതിനെതിരെ FSETO യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാവിലെ ഒന്‍പത് മണി മുതൽ തന്നെ വനശ്രീ കോംപ്ലക്സിന് മുന്നിൽ ഉപരോധ സമരം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് കൊല്ലത്തേക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം ലഭിച്ച തിരുവനന്തപുരത്തെ ഡിവിഷൻ ഓഫീസിൽ ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ടായിരുന്ന എൻജിഒ അസോസിയേഷൻ നേതാവ് സജു ബി നെറ്റോ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാനായി എത്തിയത്. എന്നാൽ സജുവിനെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാതെ എൻജിഒ യൂണിയൻ പ്രവർത്തകർ തടഞ്ഞതോടെ പൊലീസിനെയും എൻജിഒ അസോസിയേഷൻ നേതാക്കളെയും വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്‌ച വൈകിട്ടാണ് സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവ് ലഭിക്കുന്നത്. ഭരണത്തിന്‍റെ മറവിൽ അന്യായമായ സ്ഥലംമാറ്റം അനുവദിക്കില്ലെന്ന് എൻജിഒ യൂണിയൻ പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു.


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പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ കൂടുതൽ എൻജിഒ അസോസിയേഷൻ നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും വനശ്രീ കോംപ്ലക്സിലേക്ക് എത്തി. തുടർന്ന് ഇരുവിഭാഗങ്ങളും നേർക്കുനേർ ശക്തമായി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു. പൊലീസ് എത്തി നേതാക്കളുമായി സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ ഇരുവിഭാഗവും തമ്മിൽ രൂക്ഷമായ വാക്കേറ്റം കയ്യാങ്കളിയുടെ വക്കിലെത്തി.

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പിന്നീട് പൊലീസ് ഇടപെട്ടാണ് ഇരുവിഭാഗത്തെയും ശാന്തരാക്കിയത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി യാതൊരു മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കാതെ ഇതേ ഓഫീസിൽ തന്നെയാണ് ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് ജോലി ചെയ്‌തിരുന്നതെന്ന് എൻജിഒ അസോസിയേഷൻ പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു. സർക്കാർ ഉത്തരവ് അനുസരിക്കാതെയുള്ള സമരഭാസമാണ് എൻജിഒ യൂണിയൻ പ്രവർത്തകർ നടത്തുന്നതെന്നും അവർ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

സ്ഥലം മാറി വന്ന ജീവനക്കാരൻ രാവിലെ തന്നെ Mobile അപ്പ് വഴി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചിരുന്നു. പൊലീസ് അനുരഞ്ജന ശ്രമത്തിന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പ്രതിഷേധക്കാർ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിന്നതിനാൽ ഓഫീസിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പിന്നീട് നാളെ എത്തി രജിസ്റ്ററിൽ ഒപ്പിടാം എന്ന ധാരണയിൽ എൻജിഒ അസോസിയേഷൻ പ്രവർത്തകർ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയി. പ്രതിഷേധം മൂലം രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ ഓഫീസിന്‍റെ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെട്ടു.NGO അസോസിയേഷൻ പ്രവർത്തകർ പിരിഞ്ഞു പോയെങ്കിലും എൻജിഒ യൂണിയന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉപരോധ സമരം വൈകിട്ട് 5 മണി വരെ തുടർന്നു.

Last Updated : June 29, 2026 at 6:14 PM IST

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VANASREE OFFICE
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AJU
SAJU B NET
FOREST OFFICE PROTEST

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