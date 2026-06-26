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'ചിന്നക്കനാലിലേത് സങ്കീർണമായ വിഷയം, ആനയുടെ സഞ്ചാരപാതകൾ അടഞ്ഞു': ഷിബു ബേബി ജോണ്‍

ജനവാസ മേഖലയിൽ ഫെൻസിങ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ശാശ്വത പരാഹാരമാണോയെന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മാരിയുടെ മക്കളുടെ സംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ചും മന്ത്രി.

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ചിന്നക്കനാലിൽ സന്ദർശനം നടത്തി വനം മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോൺ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 26, 2026 at 4:11 PM IST

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ഇടുക്കി: ജനവാസ മേഖലയിലെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ മനസിലാക്കുന്നതിനും ശാശ്വതമായ പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയും ഭാഗമായി ഇടുക്കി ചിന്നക്കനാലിൽ സന്ദർശനം നടത്തി വനംവകുപ്പ് മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോൺ. സ്ഥലത്തെത്തിയ മന്ത്രി പ്രദേശത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി. ചിന്നക്കനാലിലേത് സങ്കീർണമായ വിഷയമാണെന്നും ആനയുടെ സഞ്ചാരപാതകൾ അടഞ്ഞതാണ് പ്രധാന പ്രശ്‌നമെന്നും മന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ജനവാസ മേഖലയിൽ ഫെൻസിങ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ശാശ്വത പരാഹാരമാണോയെന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്നും അതിനെപ്പറ്റി ആധികാരികമായി പഠിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ച മാരിയുടെ മകന് പൂർണ സംരക്ഷണം: കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മാരിയുടെ മകന്‍റെ സംരക്ഷണത്തെപ്പറ്റിയും മന്ത്രി ആവർത്തിച്ചു. വനം വകുപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കൃത്യമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്‌തു. ഫോറസ്‌റ്റ് ഡിപ്പാർട്ടിമെൻ്റിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി കുട്ടികളെ ദത്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അവർക്കൊരു മെൻ്ററെ വച്ചു. കുട്ടിക്ക് 18 വയസ് തികയുന്നതുവരെ എല്ലാ കാര്യവും വകുപ്പ് നോക്കും. 18 വയസ് വരെ റേഷൻ, ഭക്ഷ്യ വസ്‌തുക്കൾ എന്നിവ എത്തിച്ച് നൽകും. 5000 രൂപ വീതം മാസം ചെലവിന് കൊടുക്കും. സ്‌കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫീസുകളും കൊടുക്കും.

ഭാവിയിൽ വീട് പോലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ചെയ്‌തു കൊടുക്കും. ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെ ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്തം എറ്റെടുത്തിട്ടാണ് വകുപ്പ് ഇത്തരമൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത്. കുട്ടി പ്രായപൂർത്തി ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽക്കൂടി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദൗർഭാഗ്യകരമായ അവസ്ഥകളിൽ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർന്നും ഉണ്ടാകും.

കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്‌ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ദിവസം വരണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നതാണ്. ഇവിടുത്തെ എംപിയും എംഎൽഎയും നിരന്തരമായി ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് വളരെ സങ്കീർണമായ വിഷയം തന്നെയാണ്. ഇനി പഴയ കാര്യത്തിലേയ്‌ക്ക് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഹൈക്കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഒരു പ്രശ്‌നബാധിത മേഖല എന്ന നിലയിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ കമ്മിറ്റിയും കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശകളും എല്ലാം കണ്‍മുന്നിലുണ്ടെന്നും ഷിബു ബേബി ജോൺ പറഞ്ഞു.

ആനയുടെ സഞ്ചാരപാതകൾ അടഞ്ഞു

ജനവാസ മേഖലയിൽ ഏറെക്കാലമായി ആന ശല്യം രൂക്ഷമാണ്. ആനയുടെ സഞ്ചാര പാത കൈയേറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കോടതിയും നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ശാശ്വത പരിഹാരത്തിന് നിർദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഫെൻസിങ്ങിനെപ്പറ്റിയുള്ള വിഷയത്തെപ്പറ്റി പഠിച്ചുവരുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം മൂന്നാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരട് വിജ്ഞാപനത്തിലെ അപാകതകളെക്കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ നടന്നു. ചർച്ചയിൽ ഇവിടുത്തെ എംപിയും എംഎൽഎയും അടക്കം പങ്കെടുത്തു. ഈ വിഷയത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ യോഗം വിളിച്ചിരുന്നു. യഥാർഥത്തിൽ പരിസ്ഥിതി വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രശ്‌നമാണിത്. എങ്കിലും വകുപ്പിൻ്റെ എല്ലാ ഇടപെടലും ഉണ്ടാകുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

ശാശ്വത പരിഹാരത്തിനുള്ള റെസിപ്പിയുമായല്ല വന്നതെന്ന് മന്ത്രി

ഇവിടുത്തെ സങ്കീർണത താൻ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് ബോധ്യമായത്. വളരെ ദൗർഭാഗ്യകരമായ സംഭവമാണിവിടെ നടന്നത്. ജനങ്ങളുടെയും വനം വകു്പ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും പരിമിതികൾ മനസിലാക്കി അവ പരിഹരിക്കാനാണ് താനിപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ആർആർടിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിലെ പോരായ്‌മയല്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്.

ജനവാസ മേഖലയിലെ സുരക്ഷയ്‌ക്കായി ചിന്നക്കനാലിൽ പ്രത്യേക ആർആർടിയെ നിയമിക്കും. വർഷങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. വിഷയത്തെപ്പറ്റി പഠിച്ചാലെ പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കൂ. അല്ലാതെ ശാശ്വത പരിഹാരത്തിനുള്ള റെസിപ്പിയുമായല്ല താൻ വന്നതെന്നും മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോൺ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

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