കാട്ടുപന്നി പ്രശ്നം പാര്ലമെന്റില് ഉന്നയിക്കണമെന്ന് എംപിയോട് ഷിബുബേബി ജോണ്
എം പി പാർലമെന്റിൽ ഇത് ഉന്നയിക്കണമെന്നും വേദിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പത്തനംതിട്ട എം പി ആന്റോ ആന്റണിയോട് വനം മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോൺ പറഞ്ഞു.
Published : June 25, 2026 at 9:14 PM IST
പത്തനംതിട്ട : കാട്ടുപന്നി പ്രശ്നം പാര്ലമെന്റില് ഉന്നയിക്കണമെന്ന് എംപിയോട് ഷിബുബേബി ജോണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് പന്നി ശല്യം ഒഴിവാക്കണമെന്നത് എന്ന് വനം മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോണ് പറഞ്ഞു. നാട്ടിൽ പ്രസവിക്കുകയും നാട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു വളരുകയും ചെയ്യുന്ന പന്നിയുടെ പേര് പക്ഷേ കാട്ടു പന്നി എന്നാണെന്നും അതിനാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്നും കേന്ദ്ര നിയമം ആയതിനാൽ എം പി പാർലമെന്റിൽ ഇത് ഉന്നയിക്കണമെന്നും വേദിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പത്തനംതിട്ട എം പി ആന്റോ ആന്റണിയോട് വനം മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോൺ പറഞ്ഞു.
നാട്ടു പന്നി എന്ന് പേര് മാറ്റിയാൽ മതിയെന്ന് എം പി മറുപടി നൽകിയപ്പോൾ തന്റെ മക്കളുടെ പേര് വേണമെങ്കിൽ തനിക്ക് മാറ്റാം എന്ന് മന്ത്രി ചിരിച്ചു കൊണ്ട് മറുപടി നൽകി.കോന്നി, റാന്നി വനമേഖലകളിലെ പ്രശ്നങ്ങള് കേള്ക്കുന്നതിനും പരിഹാരത്തിനുമായി കോന്നിയിൽ ചേർന്ന അവലോകന യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. മൃഗ ശാലകളിലേക്ക് കോടിക്കണക്കിനു രൂപയുടെ ഇറച്ചിയാണ് ഒരോ വർഷവും വാങ്ങുന്നത്.എന്നാൽ കൊല്ലുന്ന പന്നികളുടെ ഇറച്ചി അവിടേക്ക് കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുവെന്നും എന്നാൽ അതിനു പോലും നിയമം അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നും കാട്ടുപന്നിയെ ക്ഷുദ്ര ജീവിയായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നതുൾപ്പെടെ പരിഹാരം തേടി കേന്ദ്ര വനംവകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായി ചർച്ച നടത്തുമെന്നുംമന്ത്രിപറഞ്ഞു.കാട്ടാനകളെ നാട്ടിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളില് ഒന്നാണ് ചക്കപ്പഴം. അടുത്ത സീസണ് മുതല് വനാതിർത്തിയിലുള്ള പ്ലാവുകളിലെ ചക്ക പഴുക്കും മുൻപ് അത് കർഷകരിൽ നിന്നും സർക്കാർ ശേഖരിച്ചു സംഭരിക്കും. കർഷകർക്ക് ന്യായവില നല്കിയാകും ചക്ക ശേഖരിക്കുകയെന്നും കൃഷിവകുപ്പുമായി ചേർന്ന് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞുസംസ്ഥാനത്ത് വന്യജീവി - മനുഷ്യ സംഘർഷം പരിഹരിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ സമഗ്ര പദ്ധതി തയ്യാറാക്കും.
വന്യമൃഗങ്ങളെ വനത്തില് തന്നെ നിലനിർത്തുക, നാട്ടിലെത്തിയാല് ആഘാതം കുറയ്ക്കുക,ദുരിത ബാധിതർക്ക് സമയബന്ധിതമായി നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുക എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് പദ്ധതിയിലുള്ളതെന്നും സംസ്ഥാനത്തെ വനമേഖലകളെ വന്യജീവി സംഘർഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് 12 ആയി തിരിച്ച് ഓരോ മേഖലയ്ക്കും പ്രത്യേക പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.