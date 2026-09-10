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148 ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർമാർ സേനയിലേക്ക്; മനുഷ്യ- വന്യജീവി സംഘർഷം നേരിടാൻ പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോൺ

ആറുമാസത്തെ ഫോറസ്ട്രി പരിശീലനവും മൂന്നു മാസത്തെ പൊലീസ് അക്കാദമി പരിശീലനവും അടക്കം ഒമ്പത് മാസത്തെ പരിശീലനം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ 148 ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർമാരാണ് പരേഡിൽ അണിനിരന്നത്

Minister Shibu Baby John
ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർമാരുടെ പാസ്സിംഗ് ഔട്ട് പരേഡിൽ മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോൺ (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 10, 2026 at 6:13 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വനംവകുപ്പിനെ സമഗ്രമായി നവീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോൺ. വന്യമൃഗങ്ങളെ നേരിടാൻ പോകുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ആവശ്യമായ സുരക്ഷ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകും.

ഓൾ ടെറെയിൻ വെഹിക്കിൾസ് (എടിവി) അടക്കമുള്ള ആധുനിക വാഹനങ്ങളും സുരക്ഷാ സാമഗ്രികളും ജീവനക്കാർക്ക് ലഭ്യമാക്കി വനംവകുപ്പിനെ പുതിയ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വാളയാർ വനപരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ പുതിയ ബാച്ച് ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർമാരുടെ പാസ്സിംഗ് ഔട്ട് പരേഡിൽ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.

Minister Shibu Baby John
ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർമാരുടെ പാസ്സിംഗ് ഔട്ട് പരേഡിൽനിന്ന് (Special Arrangement)
ആറുമാസത്തെ ഫോറസ്ട്രി പരിശീലനവും മൂന്നു മാസത്തെ പൊലീസ് അക്കാദമി പരിശീലനവും അടക്കം ഒമ്പത് മാസത്തെ പരിശീലനം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ 148 ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർമാരാണ് പരേഡിൽ അണിനിരന്നത്. 55 പുരുഷന്മാരും 93 സ്ത്രീകളുമാണ് പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഇവരിൽ എഞ്ചിനീയറിങ് ഡിഗ്രി പൂർത്തിയാക്കിയ 9 പേരും, ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയ 42 പേരും, ബിരുദധാരികളായ 72 പേരും, എംഫിൽ നേടിയ ഒരാളും, ബിഎഎംഎസ് ബിരുദധാരിയായ ഒരാളുമാണ് ഇതിലുള്ളത്.
Minister Shibu Baby John
ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർമാരുടെ പാസ്സിംഗ് ഔട്ട് പരേഡിൽ മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോൺ (Special Arrangement)
മനുഷ്യ- വന്യജീവി സംഘർഷത്തിന് മലയോര മേഖലകളിലെ ജനവിഭാഗങ്ങളെ ചേർത്തുപിടിച്ചും അവരുടെ സഹകരണത്തോടെയുമാണ് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണേണ്ടതെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. വാളയാർ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി കൂടുതൽ തുക നീക്കിവെക്കുന്നത് പരിഗണിക്കും. വനം വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വിഷയങ്ങൾക്കു പുറമെ ശാരീരിക ക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും, സേനയുടെ അച്ചടക്കം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ പരിശീലനങ്ങൾ നൽകി. കായികശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി കരാട്ടെ, യോഗ, പ്രഥമ ശുശ്രൂഷകൾ, വ്യക്തിത്വ വികസനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിലും പരിശീലനം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
Minister Shibu Baby John
ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർമാരുടെ പാസ്സിംഗ് ഔട്ട് പരേഡ് (Special Arrangement)
ചടങ്ങിൽ അഡീഷണൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർ ഡോ എൽ ചന്ദ്രശേഖർ അധ്യക്ഷനായി. കൺസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ്‌സ് നരേന്ദ്രനാഥ് വേലൂരി പരിശീലന റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. അഡീഷണൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർ ഡോ ജെ ജസ്റ്റിൻ മോഹൻ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. എ പ്രഭാകരൻ എംഎൽഎ, ചീഫ് കൺസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ്‌സ് (തൃശൂർ സെൻട്രൽ സർക്കിൾ) കെ വിജയനാന്ദൻ, ചീഫ് കൺസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ്‌സ് (പാലക്കാട് ഈസ്റ്റേൺ സർക്കിൾ ആൻഡ് കസ്റ്റോഡിയൻ ഓഫ് വെസ്റ്റഡ് ഫോറസ്റ്റ്‌സ്) ഡോ ആർ കമലഹാർ, ഡെപ്യൂട്ടി കൺസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ്‌സ് ദേവിപ്രിയ അജിത്, വാളയാർ സ്റ്റേറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്ടർ രവി കുമാർ മീണ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.
Minister Shibu Baby John
ശിലാസ്ഥാപന ചടങ്ങ് (Special Arrangement)
വാളയാർ വനപരിശീലന കേന്ദ്രത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നിർമിക്കുന്ന പുതിയ അക്കാദമിക് ബ്ലോക്ക്, ട്രെയിനീസ് ഹോസ്റ്റൽ, എക്‌സിക്യൂട്ടിവ് ഹോസ്റ്റൽ എന്നിവയുടെ ശിലാസ്ഥാപനവും മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോൺ നിർവഹിച്ചു. നബാർഡ് സഹായത്തോടെ 30 കോടി ചെലവിലാണ് കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമിക്കുക. അക്കാദമിക് ബ്ലോക്കിന് 11.94 കോടി രൂപ, ട്രെയിനീസ് ഹോസ്റ്റലിന് 9.23 കോടി, എക്‌സിക്യൂട്ടിവ് ഹോസ്റ്റലിന് 8.77 കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് നിർമാണം. സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കേരള ലിമിറ്റഡ് (സിൽക്ക്) ആണ് പദ്ധതി നിർവഹണ ഏജൻസി.

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TAGGED:

FOREST DEPT
BEAT FOREST OFFICERS
SHIBU BABY JOHN
HUMAN WILDLIFE CONFLICT
MINISTER SHIBU BABY JOHN

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