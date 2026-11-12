പാട്ടക്കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും ഭൂമി തിരിച്ചു പിടിക്കാതെ വനം വകുപ്പ്; ഹെക്ടർ കണക്കിന് ഭൂമി നൽകുന്നത് സൗജന്യമായി
ട്രോപ്പിക്കൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ്റെ 121.34 ഹെക്ടർ ഭൂമിയുടെ പാട്ടക്കാലാവധി 2008 ഏപ്രിൽ 17 നും കെഎസ്ഇബിയുടെ പേപ്പാറ പദ്ധതിക്കുള്ള ഭൂമിയുടെ പാട്ടക്കാലാവധി 2012 മേയ് 26 നും അവസാനിച്ചു
Published : November 12, 2026 at 12:22 PM IST
സി. എസ്. സിദ്ധാർത്ഥൻ
തിരുവനന്തപുരം: തലസ്ഥാന ജില്ലയിലെ വനം ഡിവിഷനു കീഴിൽ പാലോട്, കുളത്തൂപ്പുഴ, പരുത്തിപ്പള്ളി റേഞ്ചുകളിലായി പാട്ടത്തിന് നൽകിയ ഏഴ് ഭൂമികളിൽ ആറിൻ്റെയും പാട്ടക്കാലാവധി അവസാനിച്ചിട്ടും യാതൊരു തുടർ നടപടികളും കൈക്കൊള്ളാതെ വനം വകുപ്പ്. 1974 ൽ പാട്ടത്തിന് നൽകിയ നാഷണൽ റിസർച്ച് സെൻ്റർ ഫോർ ഓയിൽ പാമിൻ്റെ ഭൂമിയുടെ പാട്ടക്കാലാവധി 1999 ഒക്ടോബർ 29 ന് അവസാനിച്ചു. കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് നൽകിയ 9.37 ഹെക്ടർ ഭൂമിയുടെ പാട്ടക്കാലാവധി 1982 ഏപ്രിൽ 24 ന് അവസാനിച്ചതായും രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ട്രോപ്പിക്കൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ്റെ 121.34 ഹെക്ടർ ഭൂമിയുടെ പാട്ടക്കാലാവധി 2008 ഏപ്രിൽ 17 നും കെഎസ്ഇബിയുടെ പേപ്പാറ പദ്ധതിക്കുള്ള ഭൂമിയുടെ പാട്ടക്കാലാവധി 2012 മേയ് 26 നും അവസാനിച്ചു.
കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് കോർപ്പറേഷന് നൽകിയ 2,281.62 ഹെക്ടറിലധികം ഭൂമിയുടെ പാട്ടക്കാലാവധി 2025 ഡിസംബർ 31-ന് അവസാനിച്ചു. ഈ ഭൂമികളുടെ പാട്ടം പുതുക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷകൾ പരിഗണനയിലാണെന്നാണ് വിവരാവകാശ പ്രകാരം നൽകിയ മറുപടിയിൽ വനം വകുപ്പ് പറയുന്നത്. അതേസമയം, കെഎസ്ഇബി പാലോട് സബ് സ്റ്റേഷനുള്ള ഒരു ഹെക്ടർ ഭൂമിയുടെ പാട്ടക്കാലാവധി 2036 മേയ് 14 വരെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. 2025- 26 വരെയുള്ള പാട്ടത്തുക അടച്ചതായും രേഖകളുണ്ട്.
പാട്ടഭൂമികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ തുകകൾ കുടിശ്ശികയായിരുന്നുവെന്നും ചില തുകകൾ പിൽക്കാലത്ത് അടച്ചതായും മറുപടിയിലുണ്ട്. ട്രോപ്പിക്കൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ്റെ കാര്യത്തിൽ 1,768 രൂപയുടെ കുടിശ്ശിക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നാഷണൽ റിസർച്ച് സെൻ്റർ ഫോർ ഓയിൽ പാമിൻ്റെ 386 രൂപയും കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ 1,62,450 രൂപയും യഥാക്രമം 2024- 25, 2013- 14 കാലയളവുകൾ വരെയുള്ള അടവുകളായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ 1,14,081 രൂപയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പാട്ടത്തുക. 2022- 23 വരെയുള്ള തുക ബുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് വഴി ക്രമീകരിച്ചു.
വനംവകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഭൂമി ദീർഘകാലത്തേക്ക് വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പാട്ടത്തിന് നൽകുമ്പോൾ പാട്ടക്കരാറിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ, കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ഭൂമികളുടെ പുതുക്കൽ നടപടികൾ എന്തുകൊണ്ട് വൈകുന്നു, പാട്ടത്തുക കാലാനുസൃതമായി പരിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ വിശദമായ പരിശോധന ആവശ്യമാണെന്ന ചോദ്യവും ഈ രേഖകൾ ഉയർത്തുന്നു. പാട്ടം പുതുക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷകൾ എല്ലാ പാട്ടക്കാരും പാരിവേഷ് പോർട്ടൽ വഴി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വനം വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാൽ വിവിധ അപേക്ഷകളിൽ ഉപയോക്തൃ ഏജൻസികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നോ നോഡൽ ഓഫീസറുടെ ഭാഗത്തു നിന്നോ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തുടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാകാത്തതിനാൽ പുതുക്കൽ നടപടികൾ നീണ്ടുപോകുകയാണെന്നും എ. എസ്. മുഹമ്മദ് അഷ്റഫിനു ലഭിച്ച മറുപടിയിൽ പറയുന്നു.
വനഭൂമി പാട്ടത്തിനെടുത്തിട്ടുള്ള വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾ
1. ട്രോപ്പിക്കൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കുളത്തൂപ്പുഴയിൽ 121.34 ഹെക്ടർ.
2. കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് കോർപ്പറേഷൻ പരുത്തിപ്പള്ളി, കുളത്തൂപ്പുഴ, പാലോട് മേഖലകളിലായി 2,281.62 ഹെക്ടറിലധികം.
3. കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ലോവർ മീൻമുട്ടി ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി, 0.265 ഹെക്ടർ.
4. നാഷണൽ റിസർച്ച് സെൻ്റർ ഫോർ ഓയിൽ പാം പാലോട്, 19.83049 ഹെക്ടർ (49 ഏക്കർ).
5. കെഎസ്ഇബി പെപ്പാറ ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി 0.30 ഹെക്ടർ.
6. കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി പരുത്തിപ്പള്ളി, 9.37 ഹെക്ടർ.
7. കെഎസ്ഇബി സബ് സ്റ്റേഷൻ, പാലോട് ഒരു ഹെക്ടർ.
Also Read: ചേരാനല്ലൂർ വാഹനാപകടം; ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട ഹർജിയിൽ സർക്കാരിനും 17കാരനും ഹൈക്കോടതി നോട്ടിസ്