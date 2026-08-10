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പെരിയാറിൽ അതിർത്തി ലംഘിച്ച് ഡ്രോൺ പറത്തൽ; തമിഴ്‌നാട് സംഘത്തിനെതിരെ കർശന നടപടിക്കൊരുങ്ങി വനംവകുപ്പ്

പെരിയാർ കടുവാ സങ്കേതത്തിൽ വനംവകുപ്പിൻ്റെ അനുമതിയില്ലാതെ തമിഴ്‌നാട് സംഘം ഡ്രോൺ പറത്തി ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയ സംഭവത്തിൽ വനംവകുപ്പ് ശക്തമായ നിയമനടപടികളിലേക്ക് കടക്കുന്നു.

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പെരിയകുളം എം എൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ തമിഴ്‌നാട് എം.എൽ.എ പങ്കുവെച്ച ഡ്രോൺ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് (instagram@sabari_tvk_periyakulam)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 10, 2026 at 4:03 PM IST

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ഇടുക്കി: മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിൻ്റെ ഷട്ടറുകൾ തുറക്കുന്നതിനിടെ അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലയായ പെരിയാർ കടുവാ സങ്കേതത്തിനുള്ളിൽ അനുമതിയില്ലാതെ തമിഴ്‌നാട് സംഘം ഡ്രോൺ പറത്തി. വനംവകുപ്പിൻ്റെയും പൊലീസിൻ്റെയും കടുത്ത സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കാറ്റിൽപറത്തി പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങൾ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ പെരിയകുളം മണ്ഡലത്തിലെ എം.എൽ.എ ശബരി അയ്യങ്കാർ തന്നെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെച്ചതോടെ സംഭവം വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ അധീനതയിലുള്ള സംരക്ഷിത വനമേഖലയിൽ നടന്ന ഈ ഗുരുതര സുരക്ഷാവീഴ്‌ചയിൽ ശക്തമായ നിയമനടപടികളിലേക്ക് കടക്കാനാണ് കേരള വനംവകുപ്പിൻ്റെ തീരുമാനം.

പൂജയ്‌ക്കൊപ്പം പരസ്യമായ നിയമലംഘനം

കാർഷിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിൻ്റെ ഷട്ടറുകൾ തമിഴ്‌നാട് അധികൃതർ ഉയർത്തിയത്. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ജനപ്രതിനിധികളുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ പ്രത്യേക പൂജ ചടങ്ങുകളോടെയായിരുന്നു വെള്ളം തുറന്നുവിട്ടത്. എന്നാൽ ഈ ചടങ്ങിനെത്തിയ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നവരാണ് പെരിയാർ കടുവാ സങ്കേതത്തിൻ്റെ ആകാശദൃശ്യങ്ങൾ ഡ്രോൺ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് പകർത്തിയത്. തുടർന്ന് പെരിയകുളം എം എൽ എ ജി. ശബരി ഐങ്കാരൻ ഔദ്യോഗിക ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിലൂടെ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പരസ്യമായി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തു.

വനനിയമങ്ങളുടെയും അതിർത്തി സുരക്ഷയുടെയും നഗ്നമായ ലംഘനം

രാജ്യത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന സംരക്ഷിത വനമേഖലകളിലൊന്നായ പെരിയാർ കടുവാ സങ്കേതത്തിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിന് കർശനമായ നിയമപരമായ വിലക്കുകളുണ്ട്. വനംവകുപ്പിൽ നിന്ന് യാതൊരുവിധ മുൻകൂറുമതിയും വാങ്ങാതെയാണ് അതിർത്തി കടന്നെത്തിയ സംഘം ഡ്രോൺ പറത്തിയത്. അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ള പരിസ്ഥിതിലോല മേഖലയിൽ അനുമതിയില്ലാതെ ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വന്യജീവികളുടെ സ്വാഭാവിക ജീവിതത്തിന് തടസമുണ്ടാക്കുന്നതിനൊപ്പം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്കും വലിയ ഭീഷണിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്. തമിഴ്‌നാട് ജനപ്രതിനിധിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന ഈ നീക്കം ഭരണഘടനാപരമായ അതിർത്തി മര്യാദകളുടെ ലംഘനം കൂടിയാണെന്ന വിമർശനം ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു.

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ശക്തമായ നിയമനടപടിയുമായി വനംവകുപ്പ്

സംഭവം വിവാദമായതോടെ, വനഭൂമിയിൽ അനുമതിയില്ലാതെ അതിക്രമിച്ചു കയറിയതിനും ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയതിനും തമിഴ്‌നാട് സംഘത്തിനെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കാൻ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തീരുമാനിച്ചു. വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമത്തിലെയും കേരള വനനിയമത്തിലെയും കടുത്ത വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാകും നടപടി. വനമേഖലയിലെ സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനും സംഭവത്തിൽ തമിഴ്‌നാട് സർക്കാരിനെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതിഷേധം അറിയിക്കാനും കേരള വനംവകുപ്പ് തയാറെടുക്കുകയാണ്.

സംരക്ഷിത വനമേഖലകളിലെ ഇത്തരം നിയമലംഘനങ്ങൾ കേവലം സുരക്ഷാ വീഴ്‌ചയായി കാണാതെ, സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അതിർത്തി സുരക്ഷയെയും വന്യജീവി സംരക്ഷണത്തെയും ബാധിക്കുന്ന ഗുരുതര വിഷയമായി കണ്ട് അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വനംവകുപ്പിൻ്റെയും പൊലീസിൻ്റെയും ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്ന തുടർ നടപടികളും തമിഴ്‌നാട് സർക്കാരുമായുള്ള നയതന്ത്ര ഇടപെടലുകളും വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിർണായകമാകും.

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