ഉടുമ്പിനെ പിടിച്ച കേസ് ഒഴിവാക്കാൻ ലക്ഷം രൂപ കൈക്കൂലി; വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിജിലൻസ് പിടിയിൽ
മേക്കപ്പാല ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനിലെ ഡെപ്യൂട്ടി റേഞ്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ പി.സി. ശ്രീജിത്ത്, സെക്ഷൻ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ ജിമ്മി സകറിയ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി എറണാകുളത്ത് വച്ചാണ് വിജിലൻസ് ഇവരെ പിടികൂടുന്നത്
Published : May 15, 2026 at 11:42 AM IST
എറണാകുളം: ഉടുമ്പിനെ പിടികൂടിയ കേസിലെ പ്രതികളിൽനിന്ന് ലക്ഷം രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയ രണ്ട് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിജിലൻസിൻ്റെ പിടിയിലായി. മേക്കപ്പാല ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനിലെ ഡെപ്യൂട്ടി റേഞ്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർ പിസി ശ്രീജിത്ത്, സെക്ഷൻ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർ ജിമ്മി സകറിയ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. കേസിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പണം ആവശ്യപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി കുറുപ്പുംപടിയിൽ വച്ചാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
ഉടുമ്പിനെ പിടികൂടിയ കേസ്
കാക്കനാട്ടെ ഒരു ഹോട്ടലിലെ രണ്ട് ജീവനക്കാരാണ് നേരത്തെ വനംവകുപ്പിൻ്റെ പിടിയിലായത്. വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരമായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. ഉടുമ്പിനെ പിടികൂടി സൂക്ഷിച്ചെന്നായിരുന്നു കേസ്. കോടതി ഇവർക്ക് പിന്നീട് വ്യവസ്ഥകളോടെ ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും മേക്കപ്പാല ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസിലെത്തി പ്രതികൾ ഒപ്പിടണമായിരുന്നു.
ഈ സാഹചര്യമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുതലെടുത്തത്. ഒപ്പിടാൻ എത്തുമ്പോൾ പ്രതികളെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിരന്തരം ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. കേസിൽനിന്ന് പൂർണമായി ഒഴിവാക്കാമെന്ന് ഇവർ വാഗ്ദാനം നൽകി. ഇതിനായി ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പണം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ജാമ്യം റദ്ദാക്കുമെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. ഹോട്ടലിലെ കൂടുതൽ ജീവനക്കാരെ കേസിൽ പ്രതി ചേർക്കുമെന്നും ഇവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇതോടെ ജീവനക്കാർ വിവരം ഹോട്ടൽ ഉടമയെ അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് ഉടമ ഉടൻതന്നെ വിജിലൻസിനെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.
കുടുക്കിയത് തന്ത്രപരമായി
വിജിലൻസ് എസ്പിയുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പിടികൂടാൻ കെണിയൊരുക്കിയത്. ഡിവൈഎസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘം ഇതിനായി രൂപീകരിച്ചു. ഫിനോൾഫ്തലിൻ പുരട്ടിയ കറൻസി നോട്ടുകൾ വിജിലൻസ് പരാതിക്കാരന് കൈമാറി. ഈ തുകയുമായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എത്താൻ നിർദേശിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി കുറുപ്പുംപടിയിലെ ഒരു കേന്ദ്രമാണ് പണം കൈമാറാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തെരഞ്ഞെടുത്തത്.
ജീവനക്കാർ പണം കൈമാറുന്ന സമയത്ത് വിജിലൻസ് സംഘം അവിടെ സിവിൽ വേഷത്തിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്നു. പണം കൈമാറിയ ഉടൻതന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അന്വേഷണ സംഘം വളഞ്ഞു. ഒളിപ്പിച്ചുവച്ച കൈക്കൂലിപ്പണം ഇവരിൽനിന്ന് കണ്ടെടുത്തു. രാസപരിശോധനയിലൂടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കുറ്റം വിജിലൻസ് ഉറപ്പാക്കി. വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം ജാമ്യമില്ലാ കുറ്റമാണ് ഉടുമ്പിനെ വേട്ടയാടുന്നത്. നിയമത്തിൻ്റെ ഗൗരവം മറയാക്കിയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പണം തട്ടാൻ ശ്രമിച്ചത്.
തുടർനടപടികൾ
അറസ്റ്റിലായ ഉദ്യോഗസ്ഥരായ പിസി ശ്രീജിത്തിനെയും ജിമ്മി സകറിയയെയും മൂവാറ്റുപുഴ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് ഇവർക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ഇരുവരെയും സർവീസിൽനിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വനംവകുപ്പിന് വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ട് നൽകും. പ്രതികൾ മുമ്പും സമാനമായ രീതിയിൽ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനായി ഇവരുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ വിശദമായി അന്വേഷിക്കും.
സർക്കാർ ഓഫിസുകളിലെ അഴിമതി തടയാൻ കർശന പരിശോധനകൾ വരും ദിവസങ്ങളിലും തുടരും. വനംവകുപ്പിലെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങളിലിരുന്ന് പാവപ്പെട്ട ജീവനക്കാരെ ചൂഷണം ചെയ്ത സംഭവം വകുപ്പിന് വലിയ നാണക്കേടുണ്ടാക്കി. അഴിമതി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറായ 1064ൽ വിളിച്ചറിയിക്കാം. 8592900900 എന്ന വാട്സാപ്പ് നമ്പറിലും കൃത്യമായ വിവരം കൈമാറാം. ജില്ലയിൽ വരും ദിവസങ്ങളിലും പരിശോധനകൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനാണ് വിജിലൻസിൻ്റെ അന്തിമ തീരുമാനം. കുറ്റക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കർശന നടപടി തുടരുമെന്ന് വനംവകുപ്പ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും വ്യക്തമാക്കി.
Also Read: 20 വർഷത്തെ ജയിൽവാസം അവസാനിക്കുന്നു; കോടമ്പുഴ സ്വദേശി അബ്ദുൽ റഹീം മെയ് 20ന് മോചിതനാകും