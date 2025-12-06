ETV Bharat / state

കടുവ സെന്‍സസിനിടെ കാട്ടാന ആക്രമണം;പാലക്കാട് വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു

കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഞ്ചംഗ വനപാലക സംഘം കാട്ടില്‍ കുടുങ്ങിയിരുന്നു. ഇതേ മേഖലയിലാണ് ഈ ദാരുണ സംഭവം.

FOREST DEPARTMENT WILD ELEPHANT ATTACK TIGER CENSUS PALAKKAD ELEPHANT ATTACKE
Elephant (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 6, 2025 at 3:35 PM IST

പാലക്കാട്: കടുവ സെൻസസിനിടെയുണ്ടായ കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടു. പാലക്കാട് അട്ടപ്പാടി പുതൂരില്‍ ഇന്നലെ(ഡിസംബര്‍ 5)യാണ് സംഭവം. പൂതൂര്‍ ഫോറസ്റ്റ് ബീറ്റ് അസിസ്റ്റന്‍റ് കാളിമുത്തുവാണ് മരിച്ചത്.

സെൻസസിനിടെ കാട്ടാന ആക്രമിക്കാനെത്തിയപ്പോള്‍ കാളിമുത്തുവും കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഓടി മാറിയിരുന്നു. ഇതിനിടയ്ക്കാണ് ആനയുടെ ആക്രമണമേറ്റത്. പിന്നീട് കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അറിയിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ആര്‍ അര്‍ ടി തിരച്ചില്‍ നടത്തുകയായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കാളിമുത്തുവിന്‍റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. മുള്ളി വനമേഖലയില്‍ നിന്നാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഞ്ചംഗ വനപാലക സംഘം പുതൂരില്‍ കാട്ടില്‍ കുടുങ്ങിയിരുന്നു. ഇതേ സ്ഥലത്താണ് ഇന്നലത്തെയും സംഭവം.

രണ്ടുദിവസം മുന്‍പ് തേക്കടിയില്‍ കടുവ സെന്‍സസിനിടെ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് കാട്ടുപോത്തിന്‍റെ ആക്രമണത്തില്‍ പരിക്കേറ്റിരുന്നു. മേഘമല സ്വദേശിയായ വാച്ചര്‍ വൈരമുത്തുവിനാണ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റത്.

ബുധനാഴ്‌ച (ഡിസംബര്‍ 4) മൂന്നോടെയായിരുന്നു സംഭവം, സീനിയറോടയ്ക്ക് സമീപം കൂട്ടാംകയത്താണ് കാട്ടുപോത്തിന്‍റെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. വനത്തിനുള്ളില്‍ പോയ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് നേരെ കാട്ടുപോത്ത് പാഞ്ഞടുക്കുകയായിരുന്നു. പരിക്കേറ്റ വൈരമുത്തുവിനെ ഉടന്‍ തന്നെ ബോട്ടില്‍ തേക്കടി ലാന്‍ഡിങ്ങില്‍ എത്തിക്കുകയും തുടര്‍ന്ന് കുമളിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപതിയില്‍ എത്തിച്ച് പ്രാഥമിക ചികിത്സ നല്‍കുകയും ചെയ്‌തു.

