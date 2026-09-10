കാടിറങ്ങിയാൽ നാട്ടിൽ അറിയും; വന്യജീവികളുടെ ശല്യം തടയാനായി എഐ ക്യാമറകളുമായി വനംവകുപ്പ്
സർക്കാരിൻ്റെ നൂറ് ദിന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടത്തുന്ന പദ്ധതിയുടെ തുടക്കം നോർത്ത് വയനാട് ഡിവിഷനിലാണ് ആരംഭിച്ചത്.
Published : September 10, 2026 at 6:03 PM IST
വയനാട്: വന്യജീവികള് ജനവാസകേന്ദ്രങ്ങളിലിറങ്ങി നാശം വരുത്തുന്നത് തടയാനായി എഐ സഹായത്തോടെയുള്ള നവീന സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച് വനംവകുപ്പ്. കേരളത്തിലുടനീളം നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ തുടക്കം നോർത്ത് വയനാട് ഡിവിഷനിലാണ് ആരംഭിച്ചത്. വനംവകുപ്പ് കണ്ടെത്തിയ ഹോട്സ്പോട്ടുകളിലാണ് എഐ ക്യാമറകളും ആനിമല് ഇന്ട്രൂഷന് ഡിറ്റക്ഷന് സിസ്റ്റവും സ്ഥാപിക്കുന്നത്.
സര്ക്കാരിൻ്റെ നൂറുദിന പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായാണ് കിഫ്ബി സഹായത്തോടെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. ജില്ലയില് അതിതീവ്ര വന്യജീവിശല്യമുള്ള ഒൻപത് പഞ്ചായത്തുകളില് ആറെണ്ണവും വടക്കന് വയനാട്ടിലാണെന്നാണ് വനം വകുപ്പിൻ്റെ കണ്ടെത്തല്. ഇവിടങ്ങളിലെ 90 ഹോട്സ്പോട്ടുകളില് സ്ഥാപിക്കാനായി 146 എഐ ക്യാമറകളാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇവ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രക്രിയകള് അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്. സൗരോര്ജ്ജത്തിലാണ് ഈ ക്യാമറകള് പ്രവര്ത്തിക്കുക. ക്യാമറയുടെ പരിസരത്ത് വന്യജീവികളെത്തിയാല് ഉച്ചത്തില് അലാറം മുഴങ്ങുകയും ഫ്ളാഷ്ലൈറ്റുകള് കത്തുകയും ചെയ്യും. ഇതോടെ വന്യജീവി തിരികെ വനത്തിലേക്ക് പോവുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.
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ഇതിന് പുറമെ വന്യജീവിയുടെ വീഡിയോ ചിത്രം ഡിഎഫ്ഒ ഓഫീസില് സ്ഥാപിച്ച മോണിറ്ററില് തെളിയുകയും ചെയ്യും. ജിയോനെറ്റ് വര്ക്ക് സിംകാര്ഡുകളാണ് സന്ദേശം കൈമാറുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് പ്രകാരം വനംവകുപ്പ് ജീനക്കാര്ക്ക് പ്രസ്തുത സ്പോട്ടിലെത്തി വന്യജീവിയെ തുരത്തി കാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കാനും സാധിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രദേശത്തെ നാട്ടുകാര്ക്ക് മുന്കരുതലുകള് കൈകൊള്ളാനും സാധിക്കുമെന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രത്യകത.
കാടിൻ്റെ അതിർത്തികളോട് ചേർന്നുള്ള ജനവാസ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇറങ്ങുന്ന വന്യമൃഗങ്ങളെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാനും അതുവഴി ആളുകൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനും ഈ പദ്ധതി വഴി സാധിക്കും. സെൻസറിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഏത് മൃഗമാണോ ഈ ക്യാമറയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ അലാറം വഴി മൊബൈലിലേക്ക് സന്ദേശം ലഭിക്കും. ഇതിലൂടെ ജനങ്ങളെ ജാഗ്രതയില് ആക്കുകയും മൃഗങ്ങൾ കൃഷിയിടത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ബേഗൂർ റെയ്ഞ്ച് ഓഫീസർ കണ്ണൻ പറഞ്ഞു.
പേര്യ റെയിഞ്ചിന് കീഴില് 24 ക്യാമറകളും മാനന്തവാടി റെയിഞ്ചിന് കീഴില് 12 ക്യാമറകളും ബേഗൂര് റെയിഞ്ചില് 110 കേമറകളുമാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. നോര്ത്ത് വയനാട് സെക്ഷനില് സ്ഥാപിച്ച 25 ആനിമല് ഇന്ട്രൂഷന് ഡിറ്റക്ഷന് സംവിധാനങ്ങളും വന്യജീവി പ്രതിരോധത്തിന് ആക്കം വര്ദ്ധിപ്പിക്കും. ഇതിന് പുറമെ ഫെന്സിങ് ലൈനുകളിലെ വൈദ്യുതി വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടാല് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് സന്ദേശം ലഭിക്കുന്ന എസ്എംഎസ് അലര്ട്ട് സിസ്റ്റവും സ്ഥാപിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
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