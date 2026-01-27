മകരവിളക്ക് ദിനത്തിലെ സിനിമാ ചിത്രീകരണം: വനത്തിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി, അനുരാജ് മനോഹറിനെതിരെ കേസെടുത്ത് വനംവകുപ്പ്
മകരവിളക്ക് ദിനത്തിൽ ശബരിമലയിൽ നിയമം ലംഘിച്ച് സിനിമാ ചിത്രീകരണം നടത്തിയതിന് സംവിധായകൻ അനുരാജ് മനോഹറിനെതിരെ വനംവകുപ്പ് കേസെടുത്തു. ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ വിലക്ക് മറികടന്ന് വനമേഖലയിൽ ഷൂട്ടിങ് നടത്തിയതിലാണ് നടപടി
Published : January 27, 2026 at 1:44 PM IST
പത്തനംതിട്ട: മകരവിളക്ക് ദിവസം ശബരിമല സന്നിധാനത്തിന് സമീപം സിനിമാ ചിത്രീകരണം നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ സംവിധായകൻ അനുരാജ് മനോഹറിനെതിരെ കേസെടുത്ത് വനംവകുപ്പ്. വനത്തിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയതിനാണ് റാന്നി ഡിവിഷൻ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചിത്രീകരണം നടന്നത് പെരിയാർ കടുവാ സങ്കേതത്തിൻ്റെ പരിധിയിലാണോ എന്ന് വനംവകുപ്പ് പരിശോധിച്ച് വരികയാണ്.
മലയാള സിനിമയായ നരിവേട്ടയുടെ സംവിധായകൻ അനുരാജ് മനോഹറിൻ്റെ പുതിയ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങാണ് മകരവിളക് ദിവസം സന്നിധാനത്ത് വച്ച് നടന്നതായി പരാതി ലഭിച്ചത്. പമ്പ പശ്ചാത്തലമായ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനായി മകരവിളക്ക് ദിവസം സന്നിധാനത്ത് സൗകര്യം ഒരുക്കണമെന്ന് സംവിധായകൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് കെ ജയകുമാറിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, സന്നിധാനത്ത് സിനിമാ ചിത്രീകരണത്തിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിലക്കുള്ളതിനാലും മകരവിളക്ക് ദിവസത്തെ തിരക്ക് പരിഗണിച്ചും പ്രസിഡൻ്റ് അനുമതി നിഷേധിച്ചു. ഈ വിലക്ക് മറികടന്ന് ചിത്രീകരണം നടത്തിയതിനെതിരെ പരാതി ലഭിച്ചതോടെ ദേവസ്വം വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിനും ഉത്തരവിട്ടു.
ഇതിനുശേഷം മകരവിളക്ക് ദിവസം സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് നടന്നുവെന്നും ഇത് അന്വേഷിക്കണമെന്നുമുള്ള ഒരു പരാതി ദേവസ്വം ബോര്ഡ് പ്രസിഡൻ്റിന് ലഭിച്ചു. പ്രസിഡൻ്റ് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തു. സംഭവം വിവാദമായതോടെ ആദ്യം തന്നെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചിരുന്ന വിവരം ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം മറികടന്ന് സിനിമാ ചിത്രീകരണം നടത്തിയെന്നാണ് നിലവിലുള്ള കേസ്. സംഭവം അന്വേഷിക്കാൻ ദേവസ്വം വിജിലൻസിനാണ് ദേവസ്വം പ്രസിഡൻ്റ് നിർദേശം നല്കിയിരുന്നത്. അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് സംവിധായകനെതിരെ വനംവകുപ്പ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
അതേസമയം, നിയമവിരുദ്ധമായി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണ് സംവിധായകൻ അനുരാജ് മനോഹറിൻ്റെ വിശദീകരണം. സന്നിധാനത്ത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് അനുമതി തേടിയിരുന്നത്. ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രഡിഡൻ്റ് അനുമതി നിഷേധിച്ചു എന്നത് ശരിയാണ്. പക്ഷേ പിന്നീട് എഡിജിപി എസ് ശ്രീജിത്തിനെ സന്നിധാനത്ത് വച്ച് കണ്ടു. എഡിജിപിയാണ് പമ്പയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്. പമ്പയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത കാര്യം പിന്നീട് തിരക്കുമൂലം ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റിനെ അറിയിക്കാനായില്ലെന്നും അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ എന്നും സംവിധായകൻ അനുരാജ് മനോഹർ പറഞ്ഞു.
ജനുവരി 14 നാണ് ശബരിമലയിൽ മകരവിളക് മഹോത്സവം നടന്നത്. മകരവിളക്ക് കണ്ട് തൊഴാൻ സന്നിധാനത്തും പരിസരത്തുമായി ലക്ഷക്കണക്കിന് അയ്യപ്പ ഭക്തരാണ് ഒഴുകിയെത്തുന്നത്.
ബുധനാഴ്ച(ജനുവരി 14) ഉച്ചയ്ക്ക് 2.45 ന് നട തുറക്കുകയും തുടർന്ന് മൂന്ന് മണിക്ക് സംക്രമപൂജ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു.വൈകിട്ട് 6.40 ന് തിരുവാഭരണം ചാർത്തിയുള്ള ദീപാരാധനയുടെ സമയത്ത് പൊന്നമ്പലമേട്ടിൽ മകരവിളക്ക് തെളിഞ്ഞു.
