ഷോക്കേറ്റു വീണ കുട്ടി കുരങ്ങിനെ ജീവിതത്തിലേക്കു പിടിച്ചു കയറ്റി വന സംരക്ഷണ സമിതി പ്രവര്‍ത്തകര്‍; വീഡിയോ

ഇന്ന് രാവിലെ 9 മണിയോടെ തിരുവനന്തപുരം പൊന്‍മുടി ടൂറിസ്റ്റു കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പ്രവേശന കവാടമായ ഗോള്‍ഡന്‍ വാലിയിലാണ് കുട്ടിക്കുരങ്ങന്‍ ഷോക്കേറ്റു വീണത്.

BABY MONKEY BACK TO LIFE
ഷോക്കേറ്റു വീണ കുട്ടിക്കുരങ്ങന് രക്ഷകരായി വന സംരക്ഷണ സമിതി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 21, 2025 at 7:53 PM IST

2 Min Read
തിരുവനന്തപുരം: ഷോക്കേറ്റ് 50 അടിയോളം താഴേക്ക് തലയിടിച്ചു തെറിച്ചു വീണതാണ് ആറുമാസത്തോളം മാത്രം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞന്‍ കുരങ്ങന്‍. വീഴ്ചയില്‍ തലയിടിച്ചു നെറ്റിക്കു പരിക്കേറ്റു ബോധരഹിതനായി. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന കുരങ്ങുകളുടെ നിലയ്ക്കാത്ത നിലവിളി കേട്ടാണ് വന സംരക്ഷണ സമിതി പ്രവര്‍ത്തകരായ വനിതകള്‍ ഓടിയെത്തിയത്. അവര്‍ ഒട്ടും താമസിയാതെ കുരങ്ങനെയെടുത്ത് കൃത്രിമ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ലഭ്യമാക്കുന്ന സിപിആര്‍ തുടങ്ങി. ഉദയ, പവിത്ര, സൗപര്‍ണിക എന്നീ വന സംരക്ഷണ പ്രവര്‍ത്തകരരുടെ 15 മിനിറ്റോളം നീണ്ട ജീവന്‍ രക്ഷാ പ്രവര്‍ത്തനം ഫലം കണ്ടു. പൂര്‍ണ ആരോഗ്യവാനായ കുഞ്ഞന്‍ പിന്നീട് അമ്മയ്‌ക്കൊപ്പം കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് ഓടി മറഞ്ഞു.


ഇന്ന് രാവിലെ 9 മണിയോടെ തിരുവനന്തപുരം പൊന്‍മുടി ടൂറിസ്റ്റു കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പ്രവേശന കവാടമായ ഗോള്‍ഡന്‍ വാലിയിലാണ് കുട്ടിക്കുരങ്ങന്‍ ഷോക്കേറ്റു വീണത്. ഈ സമയത്ത് അവിടെ ഇരുപതോളം വന സംരക്ഷണ സമിതി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ശുചീകരണമുള്‍പ്പെടെയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അമ്മക്കുരങ്ങുള്‍പ്പെടെയുള്ള കുരങ്ങു സംഘം വൈദ്യുതി ലൈന്‍ ചാടിക്കടക്കവേയാണ് കുട്ടിക്കുരങ്ങനു ഷോക്കേറ്റത്. കുട്ടിക്കുരങ്ങന്‍ ഷോക്കേറ്റു വീണതോടെ മറ്റു കുരങ്ങുകള്‍ ഉച്ചത്തില്‍ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാന്‍ തുടങ്ങി. അതോടെയാണ് വനസംരക്ഷണ സമിതിയിലെ വനിതകള്‍ ഓടിയെത്തിയത്. അവര്‍ നെഞ്ചിലും മുതുകിലും ശക്തിയായി അമര്‍ത്തുകയും വിരലുകള്‍ തുടര്‍ച്ചയായി തടവുകയും ചെയ്തു. ഏകദേശം അരമണിക്കൂറോളം നീണ്ട ഈ പ്രവര്‍ത്തനത്തിനിടെ കുരങ്ങന്‍ വീണ്ടും ശ്വസിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയതോടെ വനസംരക്ഷണ സമിതി പ്രവര്‍ത്തകരും ആഹ്ലാദത്തിലായി. കുരങ്ങന് സിപിആര്‍ നല്‍കുന്നതിനിടെ മറ്റ് കുരങ്ങുകള്‍ പല വട്ടം രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കു നേരെ ചീറിയടുത്തെങ്കിലും കമ്പുകളുമായി മറ്റ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ കുരങ്ങുകളെ ആട്ടിപ്പായിച്ചാണ് രക്ഷാ പ്രവര്‍ത്തനം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്.

ഷോക്കേറ്റു വീണ കുട്ടിക്കുരങ്ങന് രക്ഷകരായി വന സംരക്ഷണ സമിതി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ (ETV Bharat)

ഇതാദ്യമായല്ല ഇവിടെ കുരങ്ങുകള്‍ ഷോക്കേറ്റു വീഴുന്ന സംഭവമുണ്ടാകുന്നതെന്ന് ഗോള്‍ഡന്‍ വാലി വനസംരക്ഷണ സമിതി പ്രസിഡൻ്റ് സുധീര്‍ ഇ ടിവി ഭാരതിനോടു പറഞ്ഞു. അതുവഴിയുള്ള ലൈന്‍ ചാടിക്കടക്കുന്നതിനിടെ ഇതിനു മുന്‍പ് പല തവണ കുരങ്ങുകള്‍ ഷോക്കേറ്റ് അപകടമുണ്ടാകുകയും കുരങ്ങുകള്‍ക്ക് ജീവഹാനി സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സംഭവങ്ങള്‍ പതിവായി ആവര്‍ത്തിക്കപ്പെടുന്നതു കണക്കിലെടുത്ത് തിരുവനന്തപുരം ഡിഎഫ്ഒ ഓഫീസില്‍ നിന്ന് വന സംരക്ഷണ സമിതി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് കുരങ്ങുകള്‍ ഷോക്കേറ്റാല്‍ രക്ഷപ്പെടുത്തേണ്ട പ്രാഥമിക ചികിത്സ നല്‍കുന്നതിനുള്ള പരിശീലനം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയുള്ള നൂറിലധികം വന സംരക്ഷണ സമിതി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിശീലനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതിനാല്‍ ഇതു പോലുള്ള സംഭവങ്ങളില്‍ കുരങ്ങുകള്‍ക്ക് ജീവഹാനി സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോള്‍ വളരെ കുറവാണെന്നും സുധീര്‍ പറഞ്ഞു. ഗോള്‍ഡന്‍ വാലിക്കു പുറമേ കല്ലാര്‍ മീന്‍ മുട്ടിയിലും വന സംരക്ഷണ സമിതി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവര്‍ക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിശീലനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സുധീര്‍ പറഞ്ഞു. കുരങ്ങന് കൃത്രിമ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നല്‍കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇതിനകം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായി.

TAGGED:

MONKEY
CPR
FOREST CONSERVATION COMMITTEE
PONMUDI
BABY MONKEY BACK TO LIFE

