കാസർകോട് എംഡിഎംഎ കേസ്; വിദേശപൗരന് വിക്ടർ റിമാൻഡിൽ, ഡിവൈഎഫ്ഐ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം
ലഹരി മരുന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ അതിർത്തി കടത്തുന്നത് ഗുജറാത്ത് സ്വദേശിനി റിയ ഖാൻ ആണെന്നും പണം ഇടപാട് നടത്തുന്നത് ഘാന സ്വദേശി വിക്ടറെന്നും പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
Published : September 1, 2026 at 4:57 PM IST
കാസർകോട് : അന്താരാഷ്ട്ര ലഹരിമരുന്ന് ഇടപാട് സംഘത്തിലെ പ്രധാനിയും കാലിക്കടവ് എംഡിഎംഎ കേസിൽ മുഖ്യപ്രതിയുമായ ഘാന സ്വദേശി വിക്ടറിനെ കാസർകോട് എത്തിച്ചു. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ വിക്ടറിനെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു. മറ്റൊരു പ്രതിയായ റിയയെ ഉടൻ കാസർകോട് എത്തിക്കും.
ലഹരി മരുന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ അതിർത്തി കടത്തുന്നത് ഗുജറാത്ത് സ്വദേശിനി റിയ ഖാൻ ആണെന്നും പണം ഇടപാട് നടത്തുന്നത് ഘാന സ്വദേശി വിക്ടറെന്നും പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കാലിക്കടവിൽ നിന്ന് 139.290 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ പിടികൂടിയ സംഭവത്തിലാണ് ഇതുവരെയും കേരള പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അതേ സമയം പ്രതികളുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടിനെ കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് കാസർകോട് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി പി നിധിൻ രാജ് പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഇടപാട് പ്രതികൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ ഉൾപ്പടെ മൂന്ന് പേർ കേരളത്തിലെ ലഹരി വിതരണക്കാർ. പ്രതികളുടെ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും അന്വേഷിക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിടിയിലായ വിദേശ പൗരൻ വിക്ടർ കേസിലെ പ്രധാന കണ്ണി. കേസ് കാര്യക്ഷമമായാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. മറ്റ് ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അതിനിടെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പ്രതികളായ കാസർകോട് എം ഡി എം എ കേസിൽ അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രതിഷേധം സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചു. കാഞ്ഞങ്ങാട് ഡിവൈഎസ്പി ഓഫിസിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചിലാണ് സംഘർഷമുണ്ടായത്.ബാരിക്കേഡ് മറികടന്ന് ഓഫിസിലേക്ക് കയറിയ പ്രവർത്തകരെ പൊലീസ് തടഞ്ഞു. തുടർന്ന് പൊലീസും പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ ഉന്തും തള്ളുമുണ്ടായി. പ്രവർത്തകരെ പിരിച്ചുവിടാൻ പൊലീസ് പല തവണ ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു
ഏഴു പേർ അറസ്റ്റിലായി
കേസിൽ ഇതുവരെ ഏഴു പേരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി നിധിൻ രാജ് ഐപിഎസിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിലും കാഞ്ഞങ്ങാട് ഡിവൈഎസ്പി അനിൽ കുമാർ എം വി യുടെ നേതൃത്വത്തിലുമുള്ള 17 അംഗ സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീം ആണ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്.
കേസിലെ അന്തർസംസ്ഥാന മയക്കുമരുന്ന് ശൃഖലയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ള അമ്പലത്തറ ബേളൂർ പാറപ്പള്ളി സ്വദേശി മുഹമ്മദ് സാബീർ കെ (33) എന്നയാളെ ഈ മാസം 19-ാം തീയതി അമ്പലത്തറയിൽ നിന്നും അന്വേഷണ സംഘം പിടികൂടിയിരുന്നു. തുടർന്ന്, അറസ്റ്റിലായ മുഴുവൻ പ്രതികളേയും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് മയക്കുമരുന്ന് ശൃംഖലയുടെ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള മുഖ്യ ഇടനിലക്കാരിയായ ഗുജറാത്ത് അഹമ്മദാബാദ് ലാംബ സ്വദേശിനി (ഇപ്പോൾ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ, ഹൗറ ജില്ലാ നരേന്ദ്രപുട്) റിയ ഖാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാത്തി ഷേഖ് (31) പിടിയിലായത്.
മധ്യപ്രദേശ് ഗ്വാളിയോറിൽ നിന്നുമാണ് ഒളിവിൽ കഴിയുന്നതിനിടെ സാഹസിക്കായി സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ (ഹൊസ്ദുർഗ്) നീതു തച്ചഞ്ചേരി ഉൾപ്പെട്ട അന്വേഷണ സംഘം പിടികൂടിയത് . ഇവരിൽ നിന്നും നിർണായക വിവരങ്ങൾ പൊലീസ് ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് .
ഇതിനുപുറമേ, കേരളത്തിലെ എം ഡി എം എ ലഹരി ശൃംഖലയുടെ പ്രധാനി ഘാന സ്വദേശി വിക്ടർ ദസാബയെ കൊല്ലത്തു വെച്ചും അന്വേഷണ സംഘം പിടിക്കൂടി. ഇയാൾ കോഴിക്കോട് നടക്കാവ് , കൊല്ലം കൊട്ടിയം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലായി നിരവധി കേസുകളുണ്ട്.
കൊല്ലം കൊട്ടിയം ട്രാൻസിറ്റ് ഹോമിൽ നിന്നാണ് ടിയാനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത്.
139.290 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ കാലിക്കടവിൽ വിൽപ്പന നടത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രതികൾ പൊലീസിൻ്റെ വലയിലായത്. മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുമായി പ്രതികൾ അടുത്തിടപഴകുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞദിവസം പുറത്തുവന്നിരുന്നു.
Also Read:ഡ്രൈവര് സീറ്റിനടിയിലൊളിപ്പിച്ച് നോട്ട് കെട്ടുകള്; തോല്പ്പെട്ടിയില് കുഴല്പ്പണവുമായി യുവാക്കള്: അറസ്റ്റ്