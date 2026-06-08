കാൽപന്തുകളിയുടെ ചരിത്രവഴികളിലേക്ക് വാതിൽ തുറന്ന് മാനാഞ്ചിറ ലൈബ്രറി; ഫുട്ബോൾ പുസ്തകപ്രദർശനം തുടങ്ങി
പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ഫലമായാണ് ആധുനിക കായിക രൂപങ്ങൾ ഉദയം കൊണ്ടത്. അതിൽ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായത് ഫുട്ബോൾ ആയിരുന്നുവെന്ന് പ്രൊഫ. എം സി വസിഷ്ഠ്
Published : June 8, 2026 at 1:22 PM IST
കോഴിക്കോട്: ലോകകപ്പ് ആവേശത്തെ നെഞ്ചേറ്റാൻ കോഴിക്കോട്ടെ അക്ഷരപ്രേമികളും ഫുട്ബോൾ ആരാധകരും ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി കോഴിക്കോട് മാനാഞ്ചിറ സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയിൽ വായനക്കാർക്കായി ഫുട്ബോൾ പുസ്തകങ്ങളുടെയും അതിൻ്റെ സമ്പന്നമായ ചരിത്രത്തിൻ്റെയും പ്രദർശനം ആരംഭിച്ചു. മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളജ് ചരിത്രവിഭാഗം മുൻ മേധാവി പ്രൊഫ. എം സി വസിഷ്ഠ് ആണ് അപൂർവമായ ഈ പുസ്തകപ്രദർശനം ഒരുക്കുന്നത്. മുൻ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ താരം ഹാരിസ് റഹ്മാൻ പ്രദർശനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
കളി മൈതാനത്തെ അറിവുകൾ
കാൽപന്ത് കളിയെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ ചിത്രം നൽകുന്ന നിരവധി ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് പ്രദർശനത്തിൽ അണിനിരത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇൻക്രെഡിബിൾ ഫുട്ബോൾ, ഫുട്ബോൾ സ്കൂൾ സ്റ്റാർ പ്ലെയേഴ്സ്, എവേയ്ക്കിംഗ് ദി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ്, ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ഡ്രീം, റെഡ് സോൺ, ഫുട്ബോൾ എഗൈൻസ്റ്റ് ദ എനിമി തുടങ്ങിയവ പ്രദർശനത്തിൻ്റെ മാറ്റുകൂട്ടുന്നു.
ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ പുറത്തറിയാത്ത പല കഥകളുമായി കോഴിക്കോട്ടുകാരനായ സന്ദീപ് മേനോൻ രചിച്ച 'സീക്രട്ട് ഗ്രൗണ്ട്' എന്ന പുസ്തകവും പ്രദർശനത്തിലുണ്ട്. 1956-ലെ മെൽബൺ ഒളിംപിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത കോഴിക്കോടിൻ്റെ സ്വന്തം ഒളിംപ്യൻ റഹ്മാൻ്റെ ആത്മകഥയും ഈ പ്രദർശനത്തിലെ പ്രധാന ആകർഷണമാണ്. യൂറോപ്യൻ തത്വചിന്തകർ ഫുട്ബോളിനെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ അടങ്ങിയ 'ഫിലോസഫി ഓഫ് ഫുട്ബോൾ', വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ കളിയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന 'ഫുട്ബോൾ എൻസൈക്ലോപീഡിയ' എന്നിവയും ശേഖരത്തിലുണ്ട്.
വ്യവസായ വിപ്ലവവും ഫുട്ബോളിൻ്റെ വളർച്ചയും
പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ഫലമായാണ് ആധുനിക കായിക രൂപങ്ങൾ ഉദയം കൊണ്ടത്. അതിൽ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായത് ഫുട്ബോൾ ആയിരുന്നുവെന്ന് പ്രൊഫ. എം സി വസിഷ്ഠ് പറഞ്ഞു. മുതലാളി വർഗത്തെയും തൊഴിലാളി വർഗത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചതാണ് വ്യവസായ വിപ്ലവം. ഇതിൽ അടിസ്ഥാന വർഗമായ തൊഴിലാളികളുടെ വിനോദമായാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഫുട്ബോൾ വികസിച്ചത്.
ലോകകപ്പിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അറിവും ആവേശവും പകരുന്ന ഈ പുസ്തകപ്രദർശനം കാണാൻ നിരവധി കായിക- അക്ഷര പ്രേമികളാണ് ലൈബ്രറിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്.
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