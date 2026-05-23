ETV Bharat / state

മലപ്പുറം "തൂക്കി", പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയിൽ വിരിഞ്ഞ ‘ബൈസിക്കിൾ കിക്ക്", ജനശ്രദ്ധ നേടിയ കലാവിരുതിന് പിന്നില്‍...

കാൽപ്പന്തിൻ്റെ സുൽത്താൻമാരായ മലപ്പുറത്തുകാർ കളിയിൽ മാത്രമല്ല, നാടിനെ കാക്കുന്ന കാര്യത്തിലും തങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആളില്ലെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക് വിപത്തിനെതിരെയുള്ള ശക്തമായ പരിസ്ഥിതി സന്ദേശം എത്തിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ വേറിട്ട ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

FOOTBALL MALAPPURAM Bicycle Kick Against Pollution MALAPPURAM municipality fifa world cup 2026
പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ ശേഖരിച്ച് നിര്‍മിച്ച 'ബൈസിക്കിൾ കിക്ക്' (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 23, 2026 at 7:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

മലപ്പുറം: പന്തും ബൂട്ടും നെഞ്ചിലേറ്റിയ മലപ്പുറത്തുകാർക്ക് ഫുട്ബോൾ എന്നത് വെറുമൊരു കളിയല്ല, അതൊരു വികാരമാണ്. എന്നാൽ, ആ കാൽപ്പന്ത് ആവേശത്തെ അത്രമേൽ മനോഹരമായ ഒരു പരിസ്ഥിതി സന്ദേശമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ മലപ്പുറം നഗരസഭ. നഗരത്തിൻ്റെ വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്നും അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ ശേഖരിച്ച്, അവ കൊണ്ട് 'ബൈസിക്കിൾ കിക്ക്' എടുക്കുന്ന ബൂട്ടണിഞ്ഞ കാലും ഫുട്ബോളും നിർമ്മിച്ച് അത്ഭുതം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ സുൽത്താൻമാരുടെ നാട്.

ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ആവേശത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, നഗരസഭ ഒരുക്കിയ ഈ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ വെറുമൊരു കൗതുകക്കാഴ്ചയല്ല, മറിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് വിപത്തിനെതിരെയുള്ള ശക്തമായ ബോധവൽക്കരണം കൂടിയാണ്. മലപ്പുറത്തിൻ്റെ ഫുട്ബോൾ ലഹരിയെ നാടിൻ്റെ നന്മയ്ക്കായി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന ചിന്തയാണ് ഈ ആശയത്തിന് പിന്നിലെന്ന് മലപ്പുറം നഗരസഭ അധ്യക്ഷ വി. റിനിഷ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു. നമ്മൾ അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ നാളത്തെ തലമുറയുടെ കളിയിടങ്ങളെപ്പോലും വിഴുങ്ങുമെന്ന വലിയൊരു മുന്നറിയിപ്പ് ഇത് നൽകുന്നു. കളി കാണാൻ ഒഴുകിയെത്തുന്ന പതിനായിരങ്ങളിലേക്ക് 'പ്ലാസ്റ്റിക് വിമുക്ത നഗരം' എന്ന ആശയം എത്തിക്കാൻ ഇതിലും മികച്ചൊരു മാർഗമില്ലെന്ന് നഗരസഭ തെളിയിച്ചു.

മലപ്പുറം നഗരസഭ അധ്യക്ഷ വി. റിനിഷ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

ലോകകപ്പ് ഫുട്‌ബോളിനെ വരവേൽക്കുന്നതിനൊപ്പം പ്ലാസ്റ്റിക് വിപത്തിനെരെയുള്ള ബോധവൽക്കരണം കൂടിയാണ് നഗരസഭ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും ലോകകപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി നഗരത്തിൽ ഫാൻ പാർക്ക് പോലുള്ള വിപുലമായ സംവിധാനമൊരുക്കാൻ ആലോചനയുണ്ടെന്നും റിനിഷ പറഞ്ഞു. "മലപ്പുറത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഫുട്‌ബോള്‍ എന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും ഞരമ്പിലൂടെ ഓടുന്ന രക്തം പോലെയാണ്. ബ്രിട്ടീഷുകാര്‍ ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്ന ഈ വിനോദം പോരാട്ട വീര്യമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് മലപ്പുറത്തുകാര്‍, അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലപ്പുറത്തിൻ്റെ ഫുട്‌ബോള്‍ പ്രേമം പറഞ്ഞ് അറിയിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനുമപ്പുറമാണ്. ഒരു ജേഴ്‌സിയും ബൂട്ടുമില്ലാത്ത ഒരു വീടും മലപ്പുറത്ത് ഉണ്ടാകില്ല," റിനിഷ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.

FOOTBALL MALAPPURAM Bicycle Kick Against Pollution MALAPPURAM municipality fifa world cup 2026
പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ ശേഖരിച്ച് നിര്‍മിച്ച 'ബൈസിക്കിൾ കിക്ക്' (ETV Bharat)

മാലിന്യ മുക്ത നഗരസഭ എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമയാണ് ഇങ്ങനെയൊരു മാതൃക നിര്‍മിച്ചത്. 45 വാര്‍ഡുകളില്‍ നിന്നുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളാണ് ഇതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത്. ഏകദേശം 6000ത്തോളം പ്ലാസ്‌റ്റിക് കുപ്പികളാണ് ബൈസിക്കിൾ കിക്ക് എടുക്കുന്ന ബൂട്ടണിഞ്ഞ കാലും ഫുട്ബോളും നിർമിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചതെന്നും നഗരസഭ അധ്യക്ഷ പ്രതികരിച്ചു. മലപ്പുറത്തെ ഫുട്‌ബോള്‍ പ്രേമികള്‍ക്കൊപ്പം നഗരസഭ എന്നും കൂടെയുണ്ട്, വളരെ ആവേശത്തോടെ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങളും ലോകകപ്പിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ ഉണ്ടെന്ന ഒരു സന്ദേശം കൂടിയാണ് നഗരസഭ ഇതിലൂടെ നല്‍കുന്നതെന്നും നിഷ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

FOOTBALL MALAPPURAM Bicycle Kick Against Pollution MALAPPURAM municipality fifa world cup 2026
പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ ശേഖരിച്ച് നിര്‍മിച്ച 'ബൈസിക്കിൾ കിക്ക്' (ETV Bharat)

മലപ്പുറത്തെ ഫുട്ബോൾ ആരാധകർ കൈയടികളോടെയാണ് നഗരസഭയുടെ കലാ സൃഷ്ടിയെ സ്വീകരിച്ചത്. നഗരസഭയിലെ 45 വാർഡുകളിൽ നിന്നായി ഹരിതകർമസേന ശേഖരിച്ച ഉപയോഗശൂന്യമായ 80 കിലോഗ്രാം വരുന്ന 6000ൽ അധികം പ്ലാസ്‌റ്റിക് കുപ്പികൾ കൊണ്ട് 73 കിലോഗ്രാം കമ്പി ഉപയോഗിച്ചാണ് 9 ദിവസം കൊണ്ട് നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കിയത്. 43,000 രൂപയായിരുന്നു നിർമാണച്ചെലവ്. മണ്ണുമാന്തി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു മണിക്കൂറോളമെടുത്തു ബൈസിക്കിൾ കിക്കെടുന്ന ഫുട്ബോളറെ നഗരത്തിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ. നഗരസഭയിലെ സ്വച്‌ഛ് ഭാരത് മിഷൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ശുചിത്വ നഗരമെന്ന സന്ദേശമുൾക്കൊള്ളുന്ന കലാ രൂപം ലോകകപ്പിനെ മുൻനിർത്തി നിർമിച്ചത്. സമീപത്തു തന്നെ മലപ്പുറത്തെ അടയാളപ്പെടുത്താനായി 2015-20 കാലത്ത് സ്ഥ‌ാപിച്ച വലിയ ഫുട്ബോളുമുണ്ട്.

മാലിന്യത്തിൽ നിന്നും പിറന്ന കളിമിടുക്ക്: തെരുവുകളിലും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട 6000ത്തോളം പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളാണ് ഈ ശില്പത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

FOOTBALL MALAPPURAM Bicycle Kick Against Pollution MALAPPURAM municipality fifa world cup 2026
പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ ശേഖരിച്ച് നിര്‍മിച്ച 'ബൈസിക്കിൾ കിക്ക്' (ETV Bharat)

ചടുലമായ ബൈസിക്കിൾ കിക്ക്: വായുവിൽ ഉയർന്നുപൊങ്ങി പന്തുതട്ടുന്ന ഒരു ഫുട്ബോൾ താരത്തിൻ്റെ ചടുലതയോടെയുള്ള കാലും, അതിനൊത്ത വലിയൊരു പന്തുമാണ് കുപ്പികൾ കോർത്തുണക്കി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന കലാവിരുത്: പച്ച, വെള്ള, ചുവപ്പ് നിറങ്ങളിലുള്ള കുപ്പികൾ കൃത്യമായി തരംതിരിച്ച് ബൂട്ടിൻ്റെയും പന്തിൻ്റെയും യഥാർത്ഥ ഭംഗി ചോർന്നുപോകാതെയാണ് ഈ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്.

FOOTBALL MALAPPURAM Bicycle Kick Against Pollution MALAPPURAM municipality fifa world cup 2026
പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ ശേഖരിച്ച് നിര്‍മിച്ച 'ബൈസിക്കിൾ കിക്ക്' (ETV Bharat)

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായി മലപ്പുറം മോഡൽ

ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പൂർത്തിയായതോടെ കാണികളുടേയും സെൽഫി പ്രേമികളുടേയും തിരക്കാണ് ഇവിടെ. പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ കൊണ്ട് തീർത്ത ഈ അത്ഭുതക്കാഴ്ചയുടെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൻ തരംഗമാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിൽ മലപ്പുറം നഗരസഭ മുന്നോട്ടുവെക്കുന്ന ഈ മാതൃക മറ്റ് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അനുകരിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ്.

Also Read: കാത്തിരിപ്പ് അവസാനിക്കുന്നു; ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലോകകപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ തത്സമയം കാണാം!

TAGGED:

FOOTBALL MALAPPURAM
BICYCLE KICK AGAINST POLLUTION
MALAPPURAM MUNICIPALITY
FIFA WORLD CUP 2026
GREEN INITIATIVE MALAPPURAM

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.