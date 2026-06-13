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പാലക്കാടൻ കാറ്റിൽ ഫുട്ബോൾ പൂരം; 70 പേർക്ക് ഒരുമിച്ച് കളി കാണാൻ മിനി തിയേറ്ററുമായി ലക്കിടി!

ഒരേസമയം 70 ലധികം പേർക്ക് ഇരുന്ന് കളി കാണാനുള്ള സൗകര്യമാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയത്. പ്രായ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടി കൂട്ടായാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്.

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ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ കാണാൻ മിനി തിയ്യറ്റർ ഒരുക്കി പാലാക്കാട് ലക്കിടി ഗ്രാമത്തിലെ ഫുട്‌ബോൾ ആരാധകർ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 13, 2026 at 3:43 PM IST

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പാലക്കാട്: ഫിഫ ലോകകപ്പിൻ്റെ ആവേശത്തിലാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫുട്‌ബോൾ ആരാധകർ. വഴിയോരം നിറയെ കട്ട്‌ഔട്ടുകളും പോസ്‌റ്ററുകളും ഫ്ലക്‌സുകളുമെല്ലാം നിറഞ്ഞു. ഗ്രാമ നഗര വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇല്ലാതെ കളിയാരവത്തെ ആവേശപൂർവ്വം വരവേൽക്കുമ്പോൾ പാലക്കാട് ഒറ്റപ്പാലം ലക്കിടിയിലെ ഒരുകൂട്ടം ഫുട്ബോൾ ആരാധകർ കളി കാണാനായി ഒരുക്കിയത് ഒരു മിനി തിയേറ്ററാണ്. ഒരേസമയം 70 ലധികം പേർക്ക് ഇരുന്ന് കളി കാണാനുള്ള സൗകര്യമാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയത്.

ലോകകപ്പിന് ഒരുമാസം മുമ്പേ ആരംഭിച്ചതാണ് ലക്കിടി കുരുടൻകുളം ഗ്രാമത്തിലെ ആരാധകരുടെ ഫുട്ബോൾ ആവേശം. കുട്ടികളും യുവാക്കളും മുതിർന്നവരും എല്ലാം സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെടും. 2002 മുതൽ എല്ലാ ലോകകപ്പ് കാലത്തും ഈ നാട് ഒന്നാകെ ഒത്തുകൂടും. ഫൈനൽ മത്സരം കഴിയുന്നതുവരെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കളികാണുവാൻ പ്രത്യേക സൗകര്യം ഒരുക്കും.

ലോകകപ്പ് ആവേശത്തിൽ പാലക്കാട് ലക്കിടി ഗ്രാമം (ETV Bharat)

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എന്നാൽ ഇത്തവണ അതൊന്നു വിപുലീകരിച്ചാലോ എന്നായി ഇവരുടെ ചിന്ത. അങ്ങനെയാണ് 70 ലധികം പേർക്ക് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കളികാണാൻ സൗകര്യമുള്ള ഒരു മിനി തിയേറ്റർ തന്നെ ഒരുക്കിയത്. കവുങ്ങും ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ വലിയ ഫ്ലക്‌സുകളും ടാർപ്പായയും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് വലിയ ഒരു കൂടാരമൊരുക്കി. അതിനുള്ളിൽ വലിയ സ്ക്രീനും പ്രൊജക്‌ടറും സൗണ്ട് സിസ്‌റ്റവും ഫാനും ലൈറ്റും എല്ലാം സജ്ജീകരിച്ചു. ആർക്കുവേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വന്നിരുന്നു കളി കാണാം.

കുരുടംപറമ്പ് പ്രദേശത്ത് 22 വർഷത്തോളമായി 2002 മുതൽ ഞങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ ലോകകപ്പ് വരുമ്പോൾ ഒത്തുകൂടുന്നത് പതിവാണ്. അങ്ങനെ ഈ വർഷമാണ് ഒരു മിനി തിയേറ്റർ രൂപീകരിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രോജക്‌റ്ററും സ്‌ക്രീനും എല്ലാം വച്ച് 70 ലധികം ആളുകൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ലോകകപ്പ് കാണാൻ അവസരമുണ്ടാക്കിയതെന്ന് സംഘാടകൻ പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായി ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരും എല്ലാവരും കൂട്ടായി ചേർന്നാണ് ഇതൊക്കെ സജ്ജീകരിച്ചത്. ലോകകപ്പ് ഉള്ള കാലത്തോളം ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂട്ടായ്‌മകളും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന് കളി കാണാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവുമെന്നും സംഘാടകൻ പറഞ്ഞു.

പൊതു ഇടങ്ങളിലെ ബിഗ് സ്ക്രീനുകളിലും, വായനശാലകളിലും ക്ലബ്ബുകളിലും എല്ലാം മത്സരങ്ങളുടെയും പ്രദർശനം നടക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ കൂട്ടായ്‌മയുടെ ഫുട്ബോൾ ആവേശം തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഈ മിനി തിയേറ്റർ. ഇതിനുള്ള പണം മുഴുവൻ സജ്ജീകരിച്ചതും ഈ വിധത്തിൽ പണിപൂർത്തീകരിച്ചതും എല്ലാം ഇവർ തന്നെ കൈകോർത്താണ്.

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TAGGED:

FIFA CELEBRATION PALAKKAD
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