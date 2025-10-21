ETV Bharat / state

ന്യൂജൻ ഉന്തുവണ്ടികളില്‍ ഇനി മലബാര്‍ രുചി; കോഴിക്കോട് ബീച്ച് ഇനിപഴയ ബീച്ച് അല്ല, ഫുഡ് സ്‌ട്രീറ്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു

ബീച്ചിലേക്ക് എത്തുന്ന പ്രധാന റോഡിൻ്റെ അരികിലാണ് ആധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളുടെയുള്ള ഫുഡ്‌ സ്‌ട്രീറ്റ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

Representative image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 21, 2025 at 11:48 AM IST

2 Min Read
കോഴിക്കോട് ബീച്ച് പഴയ ബീച്ച് അല്ല ഹേ... എന്താന്നല്ലേ ചിന്തിക്കണേ. ഇനിമുതൽ വേറെ ലെവലാണ്. 240 മീറ്റർ ദൂരത്തിൽ നിരനിരയായി നിൽക്കുന്ന 90 ഉന്തുവണ്ടികൾ. വെറും ഉന്തുവണ്ടികൾ എന്ന് പറയാൻ വരട്ടെ. ബീച്ചില്‍ സന്ദർശകരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ഫുഡ് സ്‌ട്രീറ്റാണ്.

ബീച്ചിലെ കാഴ്‌ചകൾ ആസ്വദിക്കാനും സമയം ചെലവഴിക്കാനും എത്തുന്നവർക്ക് കോഴിക്കോടൻ പെരുമയുള്ള ഭക്ഷണ വൈവിധ്യങ്ങളും രുചിച്ചു നോക്കാം. അതും മലബാർ വിഭവങ്ങൾ. അതിനായി ന്യൂജൻ ഉന്തുവണ്ടികൾ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു. ബീച്ചിലേക്ക് എത്തുന്ന പ്രധാന റോഡിൻ്റെ അരികിലാണ് ആധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളുടെയുള്ള ഉന്തുവണ്ടികൾ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

കോഴിക്കോട് ബീച്ചിലെ ഫുഡ് സ്‌ട്രീറ്റ് (ETV Bharat)

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പ് അനുവദിച്ച 3.44 കോടി രൂപയും, കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ അനുവദിച്ച 1.85കോടി രൂപയും വിനിയോഗിച്ചാണ് ഇങ്ങനെയൊരു നവീന ആശയം നടപ്പിലാക്കിയത്. ഒരു കാലത്തും കേടു വരാത്ത രീതിയിൽ സ്‌റ്റീൽ ഉപയോഗിച്ച് ചുവപ്പും വെള്ളയും മഞ്ഞയും ആഷും ചേർന്നനിറത്തിൽ ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് ന്യൂജൻ ഉന്തുവണ്ടികൾ ഓരോന്നും നിർമിച്ചത്.

ശുചിത്വവും ഗുണമേന്മയും ഉറപ്പുവരുത്തും

ശുചിത്വവും ഗുണമേന്മയും ഉറപ്പുവരുത്തി ആയിരിക്കും ഇനി ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ വിൽപന നടത്തുക. നേരത്തെ ബീച്ചിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പരന്നു കിടന്നിരുന്ന ഉന്തുവണ്ടികൾ എല്ലാം നീക്കം ചെയ്‌തു. കച്ചവടക്കാരുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് ന്യൂജൻ ഉന്തുവണ്ടികൾ ഒരുക്കിയത്.

കോഴിക്കോട് ബീച്ചിലെ ഫുഡ് സ്‌ട്രീറ്റ് (ETV Bharat)

ശുചിത്വവും മറ്റും പരിശോധിക്കാൻ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ്റെ പ്രത്യേക വിഭാഗവും, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പും പ്രത്യേകം കമ്മറ്റി തന്നെ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുഭാഗത്ത് ശീതള പാനീയ വില്പന കടകളാണ് തയ്യാറാക്കിയതെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് പഴവർഗങ്ങളും ഉപ്പിലിട്ടതിനും വേണ്ടരീതിയിലുള്ള ഉന്തുവണ്ടികളാണ് ഉള്ളത്.

ഇതിനുപുറമെ ചായയും കാപ്പിയും നാടൻ വിഭവങ്ങളും മലബാറിൻ്റെ തനതു പലഹാരങ്ങളും വില്‍പന നടത്താൻ ആവശ്യമായ ഉന്തുവണ്ടികളും സജ്ജമായി. വിദേശ വിഭവങ്ങളും കോഴിക്കോട് ബീച്ചിലെ ഈ ന്യൂജൻ ഉന്തുവണ്ടികളിൽ സുലഭമായി ലഭിക്കും. ഓരോ ഉന്തുവണ്ടികൾക്കും മുൻവശത്ത് ഭക്ഷണം രുചിച്ചു നോക്കാൻ എത്തുന്നവർക്ക് ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മനോഹരമായ ഇരിപ്പിടങ്ങളും നിർമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് എംബി രാജേഷ്

പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കിയ കോഴിക്കോട് ബീച്ച് ഫുഡ്‌ സ്‌ട്രീറ്റിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എം ബി രാജേഷ് നിർവഹിച്ചു. നമ്മുടെ നഗരങ്ങൾ ഓരോന്നും അതിവേഗത്തിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും കേരളമാകെ ഇന്ന് നഗരവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയാണെന്നും ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ മന്ത്രി രാജേഷ് പറഞ്ഞു.

കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രത്യേകത തന്നെ ഗ്രാമവും നഗരവും അതിവേഗത്തിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നതാണ്. എന്നാൽ ഗ്രാമമേതെന്നും നഗരമേതെന്നും മനസിലാകാത്ത അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഏറെക്കുറെ കാസർകോട് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ ഒറ്റ നഗരമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു എന്നും മന്ത്രി രാജേഷ് പറഞ്ഞു.

കനത്ത മഴ പെയ്‌തെങ്കിലും ആയിരങ്ങളാണ് ഫുഡ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ കോഴിക്കോട് ബീച്ചിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത്. ഗാനമേളയും ചെണ്ടമേളവും പൂക്കാവടിയുമെല്ലാം ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ഉത്സവച്ഛായ പകർന്നു.

ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് എം ബി രാജേഷ് (ETV Bharat)

ഉദ്ഘാടന ദിവസം കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ എത്തിയവർക്ക് ഓരോ കച്ചവടക്കാരും രുചികരമായ ഭക്ഷണപദാർഥങ്ങൾ സൗജന്യമായി വിതരണവും ചെയ്‌തു. ഏതായാലും ഇനി വരുന്ന ഓരോ ദിവസവും കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ എത്തുന്നവർക്ക് മലബാറിൻ്റെ എല്ലാവിധ തനതു വിഭവങ്ങളും ഒരേ ഇടത്തിൽ നിന്നും ആസ്വദിക്കാനാകും.

