കക്കാട്ട് ഗവ. ഹയർസെക്കന്ഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് വിനോദയാത്രക്കിടെ ഭക്ഷ്യവിഷബാധ; 44 പേർ ചികിത്സയിൽ
വയനാട് യാത്രയ്ക്കിടെ ബാണാസുരസാഗറിനടുത്തുള്ള ഒരു ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് യുപി വിഭാഗം കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘത്തിന് അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത്
കാസര്കോട്: നീലേശ്വരം കക്കാട്ട് ഗവ ഹയർസെക്കന്ഡറി സ്കൂളിൽ നിന്ന് വയനാട്ടിലേക്ക് വിനോദയാത്ര പോയ വിദ്യാർഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ഭക്ഷ്യവിഷബാധ ഏറ്റു. 40 വിദ്യാർഥികളും നാല് അധ്യാപകരും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 44 പേരാണ് ചികിത്സ തേടിയിട്ടുള്ളത്. ഇവരെ നീലേശ്വരം താലൂക്കാശുപത്രിയിലും മറ്റ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലുമായി പ്രവേശിപ്പിച്ചു. നിലവിൽ ആരുടെയും ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമല്ലെന്നാണ് വിവരം. സംഭവത്തിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ പരിശോധന തുടങ്ങി. പരിശോധനാഫലത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ ഭക്ഷ്യവിഷബാധ സംഭവിച്ച കാര്യത്തില് വ്യക്തത വരികയുള്ളൂ.
ചിക്കൻ കറി കഴിച്ചതിനെ തുടർന്ന്
വയനാട് യാത്രയ്ക്കിടെ ബാണാസുരസാഗറിനടുത്തുള്ള ഒരു ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് യുപി വിഭാഗം കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘത്തിന് അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത്. വിനോദയാത്ര സംഘം ശനിയാഴ്ച ഉച്ചഭക്ഷണമായി കഴിച്ച ചിക്കൻ കറിയിൽ നിന്നാണ് വിഷബാധയേറ്റതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.
വിഷബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങളായ വയറുവേദന, ഛർദ്ദി, അസ്വസ്ഥത എന്നിവയാണ് വിദ്യാർഥികളിൽ കണ്ടത്. ശനിയാഴ്ച രാത്രിയോടെ വിനോദയാത്ര സംഘം നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ഉടൻ തന്നെ നിരവധി കുട്ടികൾക്ക് കടുത്ത അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. തുടർന്ന് രാത്രിയോടെ തന്നെ പല കുട്ടികളെയും വീടുകളിൽ നിന്ന് ആശുപത്രികളിലേക്ക് എത്തിച്ചു.
ശനിയാഴ്ച രാത്രി തുടങ്ങിയ കുട്ടികളുടെ ആശുപത്രി പ്രവേശനം ഞായറാഴ്ച രാവിലെയും തുടർന്നു. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നേരിയ അസ്വസ്ഥതകൾ മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന ചില കുട്ടികൾക്ക് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ലക്ഷണങ്ങൾ വർധിച്ചതോടെയാണ് ചികിത്സ തേടേണ്ടി വന്നത്. ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റ നാല് അധ്യാപകരും വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിലുണ്ട്.
നിലവിൽ, ചികിത്സയിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നും വേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു. എങ്കിലും, ഇത്രയധികം കുട്ടികൾക്ക് ഒരേ സമയം ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റ സംഭവം സ്കൂൾ അധികൃതർക്കിടയിലും രക്ഷിതാക്കൾക്കിടയിലും കടുത്ത ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കൂട്ടത്തോടെ ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റ സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വിഭാഗം അധികൃതരും സംയുക്തമായാണ് നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. കുട്ടികൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച വയനാട് ബാണാസുരസാഗറിനടുത്തുള്ള ഹോട്ടലിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നീലേശ്വരം സ്കൂൾ അധികൃതരും വിദ്യാർഥികളുടെ ആരോഗ്യനില നിരന്തരം നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. വിദ്യാർഥികളുടെ പൂർണമായ ആരോഗ്യം ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ തുടർ ക്ലാസുകളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് സ്കൂൾ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
