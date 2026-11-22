തിരക്കിനിടയിലും കലയെ നെഞ്ചോട് ചേര്ത്തു; ജോലി കഴിഞ്ഞെത്തിയാല് പിന്നെ കൊട്ടുംപാട്ടും, മാതൃകയാണ് 'തിറയാട്ടം' കലാകൂട്ടായ്മ
തനത് നാടൻപാട്ടുകളെയും ഗോത്ര-പാരമ്പര്യ കലാരൂപങ്ങളെയും പുതുതലമുറയ്ക്ക് പകർന്ന് നൽകിയാണ് ഈ കൂട്ടായ്മ ശ്രദ്ധേയമാവുന്നത്.
Published : November 22, 2026 at 12:27 PM IST
ജിൻസ് തോട്ടുംകര
വയനാട്: കലയും കലാകാരനും കാലത്തെ ഉഴുതുമറിക്കുന്നവരാണ്. കല എന്നത് ആസ്വാദനത്തിനും കരുതലിനുമുള്ളതാണ്. എന്നാൽ കാലത്തിൻ്റെ ചില തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ കലയെ മറന്ന് മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വന്നവരാകും പലരും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാവുകയാണ് വയനാട് കമ്പളക്കാട്ടെ 'തിറയാട്ടം' എന്ന കൂട്ടായ്മ.
ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഓട്ടത്തിനിടയിലും കലയെ കൈവിടാതെ നെഞ്ചോട് ചേർത്തുപിടിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം കലാകാരന്മാരാണിവർ. ഡ്രൈവർമാരും നഴ്സും വയറിങ് തൊഴിലാളിയും മുതൽ വിദ്യാർഥികളും വീട്ടമ്മമാരും വരെ അണിനിരക്കുന്ന കൂട്ടായ്മയാണ് വയനാട് കമ്പളക്കാട്ടെ 'തിറയാട്ടം' എന്ന കലാ കൂട്ടായ്മ. തനത് നാടൻപാട്ടുകളെയും ഗോത്ര-പാരമ്പര്യ കലാരൂപങ്ങളെയും പുതുതലമുറയ്ക്ക് പകർന്ന് നൽകി ശ്രദ്ധേയമാവുകയാണ് ഈ കൂട്ടായ്മ.
പകൽ മുഴുവൻ വിവിധ ജോലികളിൽ വ്യാപൃതരായ സാധാരണക്കാരാണ് രാത്രികാലങ്ങളിലും ഒഴിവ് സമയങ്ങളിലും കലയുടെ വഴിയേ ഒന്നിക്കുന്നത്. ഡ്രൈവർമാരായ സുരേഷ്, മനോജ്, ഷിജിത്ത്, നഴ്സായ ബിജീഷ്, വയറിങ് തൊഴിലാളിയായ പ്രഭേഷ് തുടങ്ങി വിദ്യാർഥികളും വീട്ടമ്മമാരും വരെ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് കമ്പളക്കാട് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന തിറയാട്ടം എന്ന ഈ കലാ കൂട്ടായ്മ. വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇവരെ ഒരുമിപ്പിക്കുന്നത് നാടൻ കലകളോടുള്ള അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശമാണ്.
10, 14 വർഷത്തോളമായി ഞങ്ങൾ ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ പല മേഖലകളിൽ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ഇവരെയെല്ലാം ചേർത്ത് ഈ പ്രദേശത്ത് ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കിയത് നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പഴമയെ തിരിച്ചു പിടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ്. പഴയ പാട്ടുകളും കളികളുമെല്ലാം ഞങ്ങൾ പരിശീലിച്ച് വരികയാണ്. കൂടാതെ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ അടക്കമുള്ളവർക്ക് ഞങ്ങൾ പരിശീലനം നൽകി വരുന്നുണ്ടെന്ന് കൂട്ടായ്മയിലെ അംഗമായ മനോജ് പറഞ്ഞു.
വയനാടിൻ്റെ തനത് നാടൻപാട്ടുകളെയും ഗോത്ര-പാരമ്പര്യ കലാരൂപങ്ങളെയും തനിമ ഒട്ടും ചോരാതെ പുതുതലമുറയ്ക്ക് പകർന്ന് നൽകുക എന്നതാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഇതിനോടകം നിരവധി വേദികളിൽ തങ്ങളുടെ കലാപ്രകടനങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടാനും ഇവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പാട്ട് മാത്രമല്ല തിറയാട്ടത്തിൻ്റെ കലാരൂപങ്ങളും ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. പന്തകാളി, മാണി മുത്തപ്പൻ, വട്ടമുടി, കരിങ്കാളി തുടങ്ങിയ രൂപങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാറുള്ളത്. വൈകിട്ട് ഒരു ഏഴ് മണിയോടെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂട്ടമായി കൂടി പാട്ടുകൾ എല്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമെന്ന് കൂട്ടായ്മയിലെ അംഗമായ സുരേഷ് പറഞ്ഞു.
ജീവിതപ്രാരാബ്ധങ്ങൾക്കിടയിലും കലയ്ക്ക് വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തുന്ന ഈ കൂട്ടായ്മ, നാടിൻ്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത്. നാടൻ താളങ്ങളുടെ കരുത്തുമായി കൂടുതൽ വേദികളിലേക്ക് യാത്ര തുടരുകയാണ് കമ്പളക്കാട്ടെ ഈ കലാകാരന്മാർ.
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