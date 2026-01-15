''വി മിസ് യൂ മണിയേട്ടാ...; നാടോടിനൃത്ത വേദിയിൽ കലാഭവൻ മണിയുടെ ഓർമകള്, ഏറ്റെടുത്ത് തൃശൂർ നഗരി
കലോത്സവത്തിന് തൃശൂർ വേദിയായതിനാലാണ് കലാഭവൻ മണിയുടെ പാട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള നാടോടി നൃത്തം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയതെന്ന് കൊല്ലം കൃസ്തുരാജ് എച്ച്എസ്എസിലെ പ്ലസ്ടു വിദ്യാർഥിനിയായ അക്ഷധ.
എറണാകുളം: കലാഭവൻ മണിയുടെ ഓർമ്മകൾക്ക് നിറം പകർന്ന് അക്ഷധ സംസ്ഥാന കലോത്സവ വേദിയിൽ
നിറഞ്ഞാടിയപ്പോൾ ഹർഷാരവം മുഴക്കിയായിരുന്നു തൃശൂരിലെ കലാപ്രേമികൾ സ്വീകരിച്ചത്. മണിയുടെ പാട്ട് കേട്ടതോടെ സദസാകെ ഈ നാടോടി നൃത്തത്തെ ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു.
ആദ്യവസാനം നാടോടി നൃത്തത്തിലെ ഒരോ ചുവടുകളും, കാണികള് ഇമവെട്ടാതെ നോക്കിയിരുന്നു. തൃശൂരിനെയും തൃശൂർക്കാരെയും സ്നേഹിച്ച വലിയ കലാകാരനുള്ള സമർപ്പണമായി മാറുകയായിരുന്നു അക്ഷധയുടെ നാടോടി നൃത്തം.
അറുപത്തി നാലാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് തൃശൂർ വേദിയായതിനാലാണ് കലാഭവൻ മണിയുടെ പാട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള നാടോടി നൃത്തം ചിട്ടപ്പെടുത്തി അക്ഷധ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇതാകട്ടെ അക്ഷരാർഥത്തിൽ അന്തരിച്ച കലാകാരനുള്ള ആദരവ് കൂടിയായിമാറി. 1988 ലെ സംസ്ഥാന സ്കൂള് കലോത്സവ ജേതാവ് കൂടിയാണ് അന്തരിച്ച കലാഭവൻ മണി.
മലയാളികളുടെ മനസിൽ എന്നും സ്ഥാനമുള്ള മണി ചേട്ടൻ്റെ ഓർമകളാണ് കലാഭവൻ മണിയുടെ 'ഉണ്ണിയുടെ അമ്മയെ കണ്ടോ'യെന്ന പാട്ട് തെരെഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണമെന്ന് അക്ഷധയുടെ അമ്മയും പെരുമന എഞ്ചിനീയറിങ് കോളജിലെ അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസറുമായ ധന്യ പറഞ്ഞു.
'ഉണ്ണിയുടെ അമ്മയെ കണ്ടോ'യെന്ന ദുഖകരമായ നാടൻ പാട്ടും അടിയാത്തി പ്രമേയവും സംയോജിപ്പിച്ചാണ് നാടോടി നൃത്തം ഒരുക്കിയത്. കൊച്ചിയിലെ നാട്യശാല സ്കൂൾ ഓഫ് ഡാൻസിൻ്റെ ഡയറക്ടർ സൂരജ് നായരെന്ന ഗുരുവിൻ്റെ ശിക്ഷണത്തിലാണ് കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾക്കൊണ്ട് അക്ഷധ ഈ നാടോടി നൃത്തം അഭ്യസിച്ചത്. അതേസമയം പത്ത് വർഷത്തിലേറെയായിത്തിലേറെയായി നൃത്തപഠനം തുടരുകയാണ് അക്ഷധ.
പത്താം ക്ലാസ് വരെ സിബിഎസ്ഇ സിലബസ് വിദ്യാർഥിയായതിനാൽ കലാമത്സരങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വിപുലമായ വേദി ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. സംസ്ഥാന സിലബസിലേക്ക് മാറിയതോടെ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കലാമേളയിൽ മത്സരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലുമാണ് അക്ഷധ.
കഴിഞ്ഞ വർഷം നാടോടി നൃത്തത്തിലും കുച്ചുപ്പുടിയിലും മോഹിനിയാട്ടത്തിലും സംസ്ഥാന തലത്തിൽ അക്ഷധ എ ഗ്രേഡ് നേടിയിരുന്നു. ഇത്തവണയും വിജയം ആവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അക്ഷധയും അമ്മ ധന്യയും. മകളുടെ കലാജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പിന്തുണയും പരിശ്രമവും മനസിന് സന്തോഷം പകരുന്നതാണെന്നാണ് അമ്മ ധന്യയുടെ അഭിപ്രായം.
തനിക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ച രീതിയിൽ തന്നെ പ്രകടനം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് അക്ഷധ പറഞ്ഞു. ഇത്തവണയും നാടോടി നൃത്തത്തിലും, കുച്ചുപ്പുടിയിലും എ ഗ്രേഡ് തന്നെയാണ് അക്ഷധ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കൊല്ലം കൃസ്തുരാജ് എച്ച്എസ്എസിലെ പ്ലസ്ടു വിദ്യാർഥിയായ അക്ഷധയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി ഐടി രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അച്ഛൻ അരുണും ഒപ്പമുണ്ട്.
