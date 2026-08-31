ഗൾഫ് മലയാളികൾക്ക് സന്തോഷവാർത്ത; കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് റിയാദിലേക്ക് ഫ്ലൈനാസിന്റെ പുതിയ സർവീസ്
കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടാകുന്ന വർധനവും മേഖലയിലെ യാത്രാ ആവശ്യങ്ങളും കണക്കിലെടുത്താണ് ഫ്ലൈനാസിന്റെ ഈ നിർണായക നീക്കം.
Published : August 31, 2026 at 9:04 PM IST
എറണാകുളം: ഗൾഫ് മലയാളി യാത്രക്കാർക്ക് ഏറെ ആശ്വാസവും സന്തോഷവും പകരുന്ന പുതിയ പ്രഖ്യാപനവുമായി സൗദി അറേബ്യയിലെ പ്രമുഖ ബജറ്റ് വിമാനക്കമ്പനിയായ ഫ്ലൈനാസ് (Flynas). കൊച്ചി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ (സിയാൽ) നിന്ന് സൗദി തലസ്ഥാനമായ റിയാദിലേക്ക് കമ്പനി പുതിയ നേരിട്ടുള്ള സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കുന്നു. കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടാകുന്ന വർധനവും മേഖലയിലെ യാത്രാ ആവശ്യങ്ങളും കണക്കിലെടുത്താണ് ഫ്ലൈനാസിന്റെ ഈ നിർണായക നീക്കം.
പുതിയ സർവീസുകൾ സെപ്റ്റംബർ 2 മുതൽ ഔദ്യോഗികമായി പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുമെന്ന് സിയാൽ അറിയിച്ചു.ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലാണ് ഫ്ലൈനാസ് കൊച്ചി-റിയാദ് റൂട്ടിൽ വിമാന സർവീസുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബുധൻ, വെള്ളി, ഞായർ എന്നീ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ റൂട്ടിൽ സർവീസുകൾ ലഭ്യമാകും. XY 399, XY 400 എന്നീ ഫ്ലൈറ്റ് നമ്പറുകളിലാണ് വിമാനങ്ങൾ സർവീസ് നടത്തുക. 174 സീറ്റുകൾ ലഭ്യമായ ആധുനിക എയർബസ് എ320 വിമാനമാണ് ഈ യാത്രകൾക്കായി കമ്പനി ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
യാത്രക്കാർക്ക് ഏറെ സൗകര്യപ്രദമായ രാവിലത്തെ സമയക്രമത്തിലാണ് സർവീസ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള വിമാനം രാവിലെ 8:50-ന് റിയാദിലേക്ക് പുറപ്പെടും. റിയാദിൽ നിന്നുള്ള മടക്കവിമാനം രാവിലെ 8:05-ന് കൊച്ചി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. ഈ സമയക്രമം പ്രവാസി കുടുംബങ്ങൾക്കും ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനകരമാകും.
നിലവിൽ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് സൗദിയുടെ വിവിധ നഗരങ്ങളായ റിയാദ്, ജിദ്ദ, ദമാം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ്, ആകാശ എയർ, സൗദിയ എന്നീ കമ്പനികൾ നേരിട്ട് സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ പ്രമുഖ ബജറ്റ് എയർലൈനായ ഫ്ലൈനാസ് കൂടി എത്തുന്നതോടെ ഈ റൂട്ടിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായ മത്സരത്തിന് വഴിയൊരുങ്ങുകയാണ്.
ഇത് ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ കൂടുതൽ താങ്ങാനാകുന്ന തലത്തിലേക്ക് താഴാനും യാത്രക്കാർക്ക് കൂടുതൽ സേവനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാനും അവസരമൊരുക്കുമെന്നാണ് പൊതുവേ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഉത്സവ സീസണുകളിലും അവധിക്കാലങ്ങളിലും പ്രവാസികൾ നേരിടുന്ന ഉയർന്ന ടിക്കറ്റ് നിരക്കിന് ഒരുപരിധിവരെ ആശ്വാസമാകാൻ ഈ പുതിയ സർവീസിന് സാധിക്കും.
അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സർവീസുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തുന്ന കൊച്ചി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിന് ഫ്ലൈനാസിന്റെ വരവ് കൂടുതൽ കരുത്തുപകരും. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലേക്കുള്ള കണക്റ്റിവിറ്റി വർധിക്കുന്നത് വഴി സിയാലിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിലും മികച്ച വർധനവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സൗദി അറേബ്യയിലെ മലയാളി സമൂഹത്തിനും കൊച്ചിയിലേക്ക് എത്തുന്ന വിദേശ യാത്രക്കാർക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ പുതിയ സർവീസ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.